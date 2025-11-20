Организатор взрыва машины офицера ВС РФ получил 25 лет лишения свободы

Очередной террорист, действовавший по заданию украинских спецслужб, ближайшие 25 лет проведет в местах не столь отдаленных. Согласно УК РФ условно-досрочное освобождение (УДО) по данным преступлениям не предусмотрено. Соответствующие изменения были утверждены Госдумой и внесены в Уголовный кодекс в декабре прошлого года.В Москве судья Второго Западного окружного военного суда Андрей Плужников на открытом заседании в присутствии журналистов огласил приговор гражданину РФ Евгению Серебрякову*, ранее работавшему аналитиком базы данных в «ТВС Узбекистан» цифрового банка TBC Bank. На момент совершения преступления он числился безработным.По обвинению в организации подрыва автомобиля офицера Министерства обороны России прокурор Евгений Майоров запрашивал 28 лет заключения и штрафу один миллион рублей. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил Серебрякова* к пяти годам тюрьмы и 20 годам колонии строго режима.Фигурант признан виновным в приготовлении к теракту, его совершении, незаконном обороте взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств. Адвокат подсудимого Владимир Семенцов просил суд учитывать смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.Согласно уже доказанным фактам, Серебряков* входил в состав организованной группы, готовившей теракт против следователя центрального аппарата Следственного комитета России, занимавшегося расследованием дел в отношении украинского военно-политического руководства. Связь с украинскими кураторами из СБУ поддерживалась через зашифрованный мессенджер. За теракт Серебрякову* пообещали переезд на территорию Украины, получение гражданства и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов.В марте 2024 года Серебряков* встретился в Стамбуле с куратором по имени Илья, получил от него $1,4 тыс. и инструкции по подготовке подрыва. Спустя месяц он снял квартиру рядом с домом предполагаемой жертвы, однако обнаружить следователя и его автомобиль не смог.Поле этого ему было дано другое задание. По заданию украинского куратора преступная группа должна была осуществить подрыв автомобиля заместителя командира одной из воинских частей полковника ВС РФ, проживающего на Синявинской улице в Москве.Серебряков* самостоятельно приобрел компоненты для СВУ, собрал его под руководством куратора и в ночь на 24 июля 2024 года заложил взрывное устройство под автомобиль офицера Toyota Land Cruiser Prado. Затем он покинул страну и перебрался в Турцию. Рано утром следующего дня взрывное устройство было приведено в действие звонком с молдавского номера в момент, когда офицер с супругой сели в машину. В результате полковнику ВС РФ оторвало стопы обеих ног, а его жене был причинен вред средней тяжести.Следствие быстро установило организатора и исполнителя теракта, как и его местонахождение. Он был задержан турецкими силовиками и по запросу российской стороны экстрадирован в РФ. По совокупности преступлений Серебрякову* грозило пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.Однако суд учел сотрудничество обвиняемого со следствием, признание вины и то, что после его извинений пострадавшие офицер Минобороны и его супруга, присутствовавшие на заседании, их приняли. Кроме того, Серебряков* настаивал на версии, что мог довести до задуманного первый теракт в отношении следователя СК РФ, но не стал этого делать.В российских СМИ Серебрякова* идентифицируют как типичного молодого «балбеса», который для самовыражения и поднятия самооценки увлекся идеями псевдолиберализма, не скрывал своих симпатий к «российской оппозиции». В соцсетях свое имя писал на мове. Поначалу работал дистанционно, затем его содержала мать, оплачивая съемную квартиру. На суде заявил, что своими действиями рассчитывал «остановить войну». Вроде не маргинал, в 2017 году закончил Высшую школу экономики. Теперь на свободу выйдет в 54 года.* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга