МО: ВС РФ полностью зачистили от противника мкр Шахтёрский Покровска

3 258 3
МО: ВС РФ полностью зачистили от противника мкр Шахтёрский Покровска

Российские войска полностью освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске (Покровске), в данном районе противника не осталось, судя по кадрам свободно перемещающихся бойцов группировки «Центр». Об этом сообщает Минобороны.

Российское военное ведомство выпустило заявление о полной зачистке района Шахтерский Покровска, расположенного в южной части города. На данный момент идет разминирование территории и дорог, осмотр зданий на наличие взрывоопасных предметов. Кроме того, российские военные плотно работают с местными жителями, дождавшимися прихода ВС РФ. Идет эвакуация, всех желающих вывозят в безопасное место.



Военнослужащие группировки продолжают оказывать медицинскую помощь, обеспечивать медикаментами и продовольствием гражданских мирных жителей города. При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район в пункт временного размещения, где им оказывается помощь.



А вот в соседнем Димитрове (Мирнограде) бои в самом разгаре, штурмовые подразделения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают наступать в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Наши очень активно применяют беспилотники по выявленным группам врага и боевой технике. Только за последние сутки в боях за город противник потерял порядка 180 человек личного состава. Окруженная в городе группировка будет уничтожена, если не сдастся в плен.

3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маз Звание
    Маз
    +1
    Сегодня, 17:39
    Как Пётр Великий говорил , если радуемся малому тогда и великое придёт к нам.
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 17:41
    судя по кадрам свободно перемещающихся бойцов группировки «Центр».

    Вроде, как и тумана плотного нет. Значит да данном участке выдыхаются технические ресурсы у ВСУк.
  3. Xenaro Звание
    Xenaro
    +3
    Сегодня, 17:41
    Новость отличная, спасибо нашим бойцам!
    В статье - "взрывоопасных для жизни предметов" - корявое сочетание слов.