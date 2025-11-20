МО: ВС РФ полностью зачистили от противника мкр Шахтёрский Покровска
Российские войска полностью освободили микрорайон Шахтерский в Красноармейске (Покровске), в данном районе противника не осталось, судя по кадрам свободно перемещающихся бойцов группировки «Центр». Об этом сообщает Минобороны.
Российское военное ведомство выпустило заявление о полной зачистке района Шахтерский Покровска, расположенного в южной части города. На данный момент идет разминирование территории и дорог, осмотр зданий на наличие взрывоопасных предметов. Кроме того, российские военные плотно работают с местными жителями, дождавшимися прихода ВС РФ. Идет эвакуация, всех желающих вывозят в безопасное место.
Военнослужащие группировки продолжают оказывать медицинскую помощь, обеспечивать медикаментами и продовольствием гражданских мирных жителей города. При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район в пункт временного размещения, где им оказывается помощь.
А вот в соседнем Димитрове (Мирнограде) бои в самом разгаре, штурмовые подразделения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают наступать в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Наши очень активно применяют беспилотники по выявленным группам врага и боевой технике. Только за последние сутки в боях за город противник потерял порядка 180 человек личного состава. Окруженная в городе группировка будет уничтожена, если не сдастся в плен.
