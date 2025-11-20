Киев считает нечестным на фоне внутреннего кризиса принуждать страну к уступкам

3 972 24
Киев считает нечестным на фоне внутреннего кризиса принуждать страну к уступкам

По информации западной прессы, украинские власти считают «ужасным» американский план мирного урегулирования вооруженного конфликта и сетуют, что «нечестно использовать внутренний кризис в стране, чтобы принуждать ее к определенным уступкам».

Как пишет журнал The Economist, в Киеве считают недопустимым существенное сокращение численности ВСУ без каких-либо зеркальных ограничений для России. Кроме того, украинские власти расценивают как капитуляцию запрет на ряд видов вооружений, ограничение доступа иностранных военных и фактическое закрепление российских территориальных приобретений.

Несмотря на внутренний кризис, связанный с выявленной масштабной коррупцией и хищениями, к которым причастно ближайшее окружение главы киевского режима Зеленского, и крайне тяжелую для ВСУ обстановку на фронте, Киев считает, что позиция Украины еще не настолько уязвима, чтобы стало приемлемым согласиться на капитуляцию. В каких условиях должна находиться Украина и ее вооруженные силы, чтобы Киев согласился признать свое фактическое поражение, не уточняется...

При этом британское издание отмечает, что даже если Украине в итоге придется сократить численность своей армии до предлагаемых США 40% от нынешнего уровня, ВСУ будут насчитывать более 300 тысяч военнослужащих, что, учитывая резкое снижение численности населения этой страны, будет чрезмерной нагрузкой на ее демографические и финансовые ресурсы.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Seal Звание
    Seal
    +4
    Сегодня, 17:35
    Если мы и США всё-таки реально договоримся, то кого будет интересовать, что там себе думают нынешние киевские властители lol
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 17:44
      Seal
      Сегодня, 17:35
      Новый
      Если мы и США всё-таки реально договоримся, то кого будет интересовать, что там себе думают нынешние киевские властители lol

      hi О чём можно договариваться с матрасниками, если они нарушают слово джентльмена даже с ближайшими союзниками, включая исраэлевских, не говоря о переговорах с упоротыми селюками, что мне известно ещё с советских времён и после 1990 г. - времён переговоров по газу "Газпром" - ЕЭС Украины (Ю.Тимошенко ) Нафтогаз.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +3
      Сегодня, 17:44
      Цитата: Seal
      Если мы и США всё-таки реально договоримся,


      Это фантастика, сынок (с) lol
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 17:37
    ❝ Киев считает, что позиция Украины еще не настолько уязвима, чтобы стало приемлемым согласиться на капитуляцию ❞ —

    — Ну что ж, «дозревайте» ...
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 17:43
      «нечестно использовать внутренний кризис в стране, чтобы принуждать ее к определенным уступкам».

      Xaxлы в своем репертуаре, горбатого только могила исправит.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 17:47
      Киев считать может только деньги в чужом кармане. И тырить* их.

      * ТЫ'РИТЬ, рю, ришь, несов. (к стырить), кого-что (простореч. вульг.). Красть, воровать.

      Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:59
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Киев считает, что позиция Украины еще не настолько уязвима, чтобы стало приемлемым согласиться на капитуляцию ❞ —

      — Ну что ж, «дозревайте» ...

      Дозреют и прозреют, когда станет очевидным явный дефицит населения, пригодного для утилизации в окопах. Проблемы уже есть, но пока ещё не настолько катастрофические, чтобы остановить мясорубку "до последнего украинца". К тому же, эта мясорубка, пока работает, приносит изрядный доход и "кулинарам" из Киева, и зарубежным заказчикам.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:38
    Надо было соглашаться когда с вами по хорошему обращались , теперь Лохматый будет вас нагибать пока не сломаетесь.
  4. sdivt Звание
    sdivt
    -3
    Сегодня, 17:43
    если Украине в итоге придется сократить численность своей армии до предлагаемых США 40% от нынешнего уровня, ВСУ будут насчитывать более 300 тысяч военнослужащих

    Интересно услышать разъяснения Кремля, это можно посчитать пресловутой демилитаризацией / денацификацией?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +7
      Сегодня, 17:49
      А Кремль вот прям каждую ересь иностранных СМИ должен разъяснять?
      1. sdivt Звание
        sdivt
        -4
        Сегодня, 17:51
        Цитата: Уарабей
        каждую ересь иностранных СМИ

        А ВО, выходит, тащит эту самую, "каждую ересь иностранных СМИ"(с), к себе на страницы?
        Браво!
        Уважаю ваше мнение)
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +4
          Сегодня, 17:54
          Конечно. Похоже львиная доля наших СМИ это делает.))
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 17:45
    Классическое: "А нас то за шо"?
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 17:45
    . украинские власти считают «ужасным» американский план мирного урегулирования вооруженного конфликта и сетуют, что «нечестно использовать внутренний кризис в стране, чтобы принуждать ее к определенным уступкам»

    Увеличить градус кризиса им и сами волеизъявление принудиться проявят...
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 17:54
    Ну ты посмотри,какие они стали,порядочные! " Москаляку на гиляку" и летящий "Искандер"- вещи взаимосвязанные. Раньше, им в их тупые свинячьи головы,эта мысль не приходила?..
  8. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 17:55
    Киев считает, что позиция Украины еще не настолько уязвима, чтобы стало приемлемым согласиться на капитуляцию
    После того, как они посчитают свою позицию уязвимой, и захотят капитулировать, условия должны оказаться раза в 4 хуже. Полный запрет на любые вооруженные силы, полный запрет на посещение Украины любыми иностранными гражданами или делегациями без разрешения из Москвы, полный контроль России над всем побережьем Черного моря, свободный коридор в Приднестровье. И, что даже не должно обсуждаться, по умолчанию, выдача всех граждан Украины, причастных к военным преступлениям на территории России и Украины, как минимум начиная с 2014 года, на которых в России заведены уголовные дела. В том числе Зеленского, Ермака, Билецкого, Авакова, Яроша, Яценюка, Сырского, Залужного. Список можно продолжать до бесконечности. Пока не выдали - никакой почетной капитуляции.
  9. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +1
    Сегодня, 18:04
    Киев считает нечестным на фоне внутреннего кризиса принуждать страну к уступкам....а что не так? wink вам в 22-м всё предлагали(даже в ущерб себе!)...вы овергли(и слава богу!!!) а теперь хавайтесь нелюди
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 18:13
    Не вижу повода для радости. Донбасс- почти отвонван. Признание русского языка- невозможно при нынешней власти на Украине. Запорожье,Херсон- аккупированы ВСУ. Сокращение ВСУ до 300.000 рыл тоже- относительно. И с такой армией,можно пить нам кровь. Получаем государство- террориста у наших границ,но с уменьшеной армией. Но угроза- осталась.
  11. uralex Звание
    uralex
    0
    Сегодня, 18:16
    и сетуют, что нечестно использовать внутренний кризис в стране...
    О какой такой честности эти мерзкие, гадливые, вороватые твари заговорили?! Они вообще понятие имеют, что это слово означает?
  12. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    0
    Сегодня, 18:24
    Честно от слова честь. О какой чести речь? Смешно слышать
  13. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 18:41
    Киев считает, что позиция Украины еще не настолько уязвима, чтобы стало приемлемым согласиться на капитуляцию
    Гитлер в 1945 надеялся на wunderwaffe. А эти на что?
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:43
    Есть предмет обсуждения?
    Пожалуй, что нет... в ставке зели все малахольные! wink
  15. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:48
    Как бы то ни было, последние события (пусть не все нас полностью устраивают - как эти планы США) в совокупности вселяют надежду, что в течение ближайшего времени (хотелось бы думать про 2026 год) украинский нарыв вскроется.
  16. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 18:50
    Давайте пожалеем террористов и убийц русских детей. Им же плохо, у них кризис...
    .
    Кризис у врага используют для победы, а не жалеют и не входят в положение...