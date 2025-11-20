По информации западной прессы, украинские власти считают «ужасным» американский план мирного урегулирования вооруженного конфликта и сетуют, что «нечестно использовать внутренний кризис в стране, чтобы принуждать ее к определенным уступкам».Как пишет журнал The Economist, в Киеве считают недопустимым существенное сокращение численности ВСУ без каких-либо зеркальных ограничений для России. Кроме того, украинские власти расценивают как капитуляцию запрет на ряд видов вооружений, ограничение доступа иностранных военных и фактическое закрепление российских территориальных приобретений.Несмотря на внутренний кризис, связанный с выявленной масштабной коррупцией и хищениями, к которым причастно ближайшее окружение главы киевского режима Зеленского, и крайне тяжелую для ВСУ обстановку на фронте, Киев считает, что позиция Украины еще не настолько уязвима, чтобы стало приемлемым согласиться на капитуляцию. В каких условиях должна находиться Украина и ее вооруженные силы, чтобы Киев согласился признать свое фактическое поражение, не уточняется...При этом британское издание отмечает, что даже если Украине в итоге придется сократить численность своей армии до предлагаемых США 40% от нынешнего уровня, ВСУ будут насчитывать более 300 тысяч военнослужащих, что, учитывая резкое снижение численности населения этой страны, будет чрезмерной нагрузкой на ее демографические и финансовые ресурсы.

