Из-за ударов РФ по инфраструктуре упала выработка энергии на трёх АЭС Украины

3 142 17
Всего на сегодняшний день на подконтрольной Киеву территории действуют три атомные электростанции: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. Из-за вчерашних воздушных ударов по инфраструктуре упала выработка энергии на всех трех перечисленных АЭС Украины.

Об этом в своем заявлении, опубликованном на официальном сайте МАГАТЭ, заявил глава данной международной организации Рафаэль Гросси.

Он отметил, что из девяти атомных реакторов, задействованных в выработке электроэнергии на трех станциях, мощность снизили четыре. Сокращение подачи энергии уже было в начале ноября на Ровенской и Хмельницкой АЭС. А вчера они снизили ее еще больше. Это связано с тем, что было разорвано подключение к части высоковольтных линий. Гросси отметил, что работавшие на объектах сотрудники МАГАТЭ после объявления воздушной тревоги спрятались в укрытиях.

Из-за повреждения соединения с высоковольтной линией пришлось снизить мощности и Южно-Украинской АЭС.

Гросси выразил свою обеспокоенность состоянием ядерной безопасности на Украине из-за нестабильной ситуации в стране. Он отметил, что сокращение объемов подачи электроэнергии станциями произошло из-за атак, дестабилизирующих энергосистему.

Гросси также заявил, что подключение Запорожской АЭС к основной линии электропередач было восстановлено. Он назвал это важным шагом для восстановления безопасного функционирования ядерного объекта.
  1. frruc Звание
    frruc
    -2
    Сегодня, 17:47
    Ничего страшного, все исправимо. Западные партнеры помогут за отдельную оплату с данной проблемой.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 18:03
      Правда, правда... а как, позвольте спросить...
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 18:06
        rocket757
        а как, позвольте спросить...

        Молча. Поставить дополнительные ЛЭП и трансформаторные подстанции. С излишками электроэнергии у них все в порядке. Правда, нет гарантии, что эти подстанции долго будут функционировать. Но все же.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 18:25
          Цитата: frruc
          Правда, нет гарантии, что эти подстанции долго будут функционировать.
          Ну молча так молча... wink
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 18:10
        Давно пора перевести все ядерные реакторы украинских АЭС в режим холодного останова. wink good
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 18:27
          У них другой мощной энергетики не осталось...
          Если АЭС станут/заглушат, тогда полный кирдык...
  2. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 17:49
    из девяти атомных реакторов, задействованных в выработке электроэнергии на трех станциях, мощность снизили четыре ...Гросси выразил свою обеспокоенность состоянием ядерной безопасности на Украине

    Задача Гросси и его ведомства, в этом конкретном случае - фиксировать технологические нарушения в работе, если они есть, а не превращать МАГАТЭ в политичную марионетку
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 18:01
      Тот кто платит конкретному "музыканту", тот музыку и заказывает.
      Всё на столько очевидно, что... хотя, обстоятельства могут сложится и так, что все может стать катастрофичной, опасным и для тех, кто музыку заказывает!!! Ядрёные дела они такие, им плевать, на разные хотелки разных недоумков!!! если грохнет, то достанется всем и... может и не сразу, но все равно достанется!
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 17:54
    Это связано с тем, что было разорвано подключение к части высоковольтных линий. Гросси отметил, что работавшие на объектах сотрудники МАГАТЭ после объявления воздушной тревоги спрятались в укрытиях.

    Щирые свидомые сами обстреливают свои объекты на примере падения ракет ПВО на жилые дома с жертвами, а потом выражают озабоченность.
    Директору МАГАТЭ пора привыкнуть за три года работы с национальной политикой салорейха.
  4. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 17:56
    Надо их наглохо выбивать, чтобы вообще генерации не было.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:57
    сокращение объемов подачи электроэнергии станциями произошло из-за атак, дестабилизирующих энергосистему.
    . Всё понятно, даже не прямое воздействие на рабочие АЭС, вынуждают ... так может и до полного глушения реакторов дойти, с недогрузом они работать не могут.
  6. Кмет Звание
    Кмет
    +2
    Сегодня, 17:59
    Гросси выразил свою обеспокоенность состоянием ядерной безопасности на Украине из-за нестабильной ситуации в стране.

    Раньше беспокоиться нужно было - еще в 2022 году, когда в упор не замечал обстрелы ЗАЭС карателями ВСУ. Но наверное будет оправдывать себя, что это все сложности перевода с аргентинского.. Пусть готовится наблюдать за переводом АЭС в режим холодной остановки - не за горами.
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 17:59
    Гросси выразил свою обеспокоенность состоянием ядерной безопасности на Украине из-за нестабильной ситуации в стране.
    Так ты им Гросси объясни, что если нет возможности энергию передавать (повреждены и линии электропередач, и подстанции), то АЭС следует заглушить.
    и потом, эти АЭС - наследие советского прошлого, которое они так ненавидят. Пусть радуются, что не придется больше ими пользоваться!
  8. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 17:59
    Это очень хорошая новость. После резкого снижения мощности ядерного реактора обычно наступает т. н. "ксеноновая яма". Там накапливается изотоп Ксенон -135 и йод -135. Эти изотопы поглощают тепловые нейтроны и долгое время не дают снова реактору набрать мощность. Когда реакторы мощность снова наберут, надо опять ударить по подстанциям и снова придётся снижать мощность. Таким образом, без атаки на сами реакторы, можно заставить бандеровцев самим остановить их.
    Зы: Я не специалист в ядерной энергетике. Возможно, кто в теме, меня поправят, если что не так.
  9. николаи Звание
    николаи
    +1
    Сегодня, 18:08
    Гросси метит в Генсеки ООН . Очевидно его прокатят и назначат бабу с Бразилий . Интересно ,что он заговорит про нас ,когда он окончательно поймет ,что ему туда не светит.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 18:24
      Гросси метит в Генсеки ООН . Очевидно его прокатят и назначат бабу с Бразилий
      Судя по последним веяниям моды, не назначат ни того ни этого. Предложат какого-нибудь трансвестита или трансгендера. Это будет поллитркорректно. wassat
  10. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:29
    Ну что же, начало разрушения основных ЛЭП положено, надеемся будет и продолжение.
    Так что сбылись пожелания ряда участников форума ВО, высказанные ранее.