Президент принял решение не увольнять Ермака. Его будут оставлять и идти в контратаку на всех, кто был причастен к «Миндичгейту». Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с «русским следом».

Зеленский принял решение не увольнять Ермака, чего требовали депутаты Верховной Рады, в том числе и пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом заявил нардеп Железняк.«Нелегитимный» решил прикрыть серого кардинала Украины, обвиненного ранее в причастности к коррупционным схемам. По имеющейся информации, Зеленский начинает новую атаку на прозападные НАБУ и САП, а также всех причастных к расследованию «дела Миндича». Все это будет подано как «работа на Россию», а также как принуждение властей Украины к принятию мирного плана, якобы согласованного Трампом и Путиным.Как отмечает нардеп, подконтрольные Банковой инфопомойки уже начали информационную атаку, заявляя о «засевших в Киеве врагах», которые хотели коррупционным скандалом склонить «честного» Зеленского к подписанию «унизительного мира» на условиях России.Кстати, атака уже началась, первым под удар попадает глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Зеленский инициирует его снятие с должности на встрече с депутатами. «Нелегитимный» запомнил, что Арахамия говорил о создании новой фракции и формировании нового правительства. А кроме того, он требовал уволить Ермака, через которого Зеленский прокручивает все свои коррупционные схемы.