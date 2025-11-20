Зеленский не будет увольнять Ермака, обвинив НАБУ в «работе на Россию»

Зеленский принял решение не увольнять Ермака, чего требовали депутаты Верховной Рады, в том числе и пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом заявил нардеп Железняк.

«Нелегитимный» решил прикрыть серого кардинала Украины, обвиненного ранее в причастности к коррупционным схемам. По имеющейся информации, Зеленский начинает новую атаку на прозападные НАБУ и САП, а также всех причастных к расследованию «дела Миндича». Все это будет подано как «работа на Россию», а также как принуждение властей Украины к принятию мирного плана, якобы согласованного Трампом и Путиным.



Как отмечает нардеп, подконтрольные Банковой инфопомойки уже начали информационную атаку, заявляя о «засевших в Киеве врагах», которые хотели коррупционным скандалом склонить «честного» Зеленского к подписанию «унизительного мира» на условиях России.

Президент принял решение не увольнять Ермака. Его будут оставлять и идти в контратаку на всех, кто был причастен к «Миндичгейту». Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с «русским следом».


Кстати, атака уже началась, первым под удар попадает глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Зеленский инициирует его снятие с должности на встрече с депутатами. «Нелегитимный» запомнил, что Арахамия говорил о создании новой фракции и формировании нового правительства. А кроме того, он требовал уволить Ермака, через которого Зеленский прокручивает все свои коррупционные схемы.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +7
    Сегодня, 17:59
    Цирк с конями и гадским клоуном laughing
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:08
      Цитата: dmi.pris1
      Зеленский принял решение не увольнять Ермака

      Температура внутри серпентария поднимается всё выше, грызня обостряется.
      МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Решение Владимира Зеленского не увольнять главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала приведет Украину к краху, атмосфера внутри страны накалена до предела, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 18:14
        Зеленский не будет увольнять Ермака

        Вот это по-нашему. good Можно отправить г-на Ермака на ответственную должность в СНБУ.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 18:18
          Цитата: frruc
          Можно отправить г-на Ермака на ответственную должность в СНБУ.

          Не выйдет, прошла информация, что глава ГУР Буданов тоже за увольнение Ермака и поддерживает в этом Арахамию.
          ТГ-канал "Военкоры Русской Весны":
          Глава фракции «Слуга народа» поставил условие Зеленскому: уволить Ермака, чтобы Рада продолжила работу и сохранила монобольшинство, - нардеп Гончаренко.

          ▪️Требование Арахамии поддержали вице-премьер Федоров и глава ГУР Буданов.
          ▪️Зеленский, по данным Гончаренко, отказался.
          «Ключевой министр, ключевой военный и ключевой человек в Раде выступили против Андрея Ермака и с давлением на Зеленского, чтобы тот его уволил. Если Зеленский откажется – он потеряет Раду. Принять бюджет будет невозможно. Коалиции не будет», - пишет Гончаренко.
          ▪️Также «слуги» сегодня весь день «собирали самые жесткие вопросы к Зеленскому», поэтому встреча президента с фракцией «будет жесткой».
          1. frruc Звание
            frruc
            +1
            Сегодня, 18:24
            Монтесума
            глава ГУР Буданов тоже за увольнение

            Этих персонажей спросят в самую последнюю очередь. Какое решение примет глава правительства Великобритании и директор ми-6, так и будет.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 18:24
      Цирк уехал - клоуны остались)))
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:44
      Цитата: dmi.pris1
      Цирк с конями и гадским клоуном

      Этого и стоило ожидать. Бочка с крысами зашевелилась, начали грызть друг другу глотки.
      Ваши ставки господа, киевские дерби начались.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 18:02
    Попробовать то зеленюх может. Однако, есть подозрение, что посольство уже объяснило депутатам, всю глубину глубин и широту широт. Зеля сегодня есть - завтра нет, а посольство будет всегда.
    1. Wladislaw Звание
      Wladislaw
      0
      Сегодня, 18:12
      Посольство США?
      Знаю, что короткий комментарий
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 18:20
        По моему, все знают, что термин посольство во всем мире, имеет только одно значение - США. К остальным обычно добавляют название страны. Тем более, что временный поверенный в куеве, назначен лично Трампом, в обход Конгресса.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 18:48
        Что-посольство США?Подожгут,что бы обвинить в происках Россию?Одно здание уже горело,правда давно-в Берлине.А куда деваться?Не все ли равно.Только не в Ростов..
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:28
      Цитата: ТермиНахТер
      посольство уже объяснило
      Мне вот интересно - Зе в самом деле думает, что будет так, как он сказал, а не Хозяин?
      То ли крайняя степень глупости, то ли крайняя степень наглости. Он что, думает, что его в Киеве из Орального кабинета не достанут? Далеко?

      Отрыв от реальности полный, конечно...
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 18:04
    Забурлило-то как. lol

    Как будто дрожжи бросили в дepьмo.(с)
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      0
      Сегодня, 18:47
      Пошла сегрегация - кто европейский протеже, кто американский. Сейчас продолжат расследование НАБУ приостановление 19.11 и выйдут на ....... Европейских и других получателей катавшихся " для поддержки украины"
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 18:04
    Даже немного обидно, что приходится по публикациям следить за пауками в банке... Там сейчас такая грызня, что никакие бои без правил или бокс и рядом не валялись! wassat
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 18:07
    Правильно,Зеля! Не увольняй! Доведи ситуацию до внутренней гражданской войны. Чтобы в каждом городе,в каждом селе, был свой майдан. Заодно усилится разброд и шатание,в армии. Массовое дезертирство, склоки, неповиновения и метежи. Чтобы друг в друга стреляли. Ермака- НЕ увольнять!!! Еомак- " честнейший" политик.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 18:08
    Кто бы сомневался.... След России везде, след России всюду! wassat
  7. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 18:08
    Наркоман боится потерять своего управляющего. Или тот его припугнул, мы вместе до конца, или я уйду и тебе хана.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:08
    Так то пауки в банке, но возникает вопрос... как хозяева допустили такую склоку среди своих подопечных...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 18:13
      ❝ Так то пауки в банке, но возникает вопрос ... ❞ —
    2. николаи Звание
      николаи
      +2
      Сегодня, 18:14
      Никакои склоки нет . Они все делают только то , что им позволяют . Все .Статья очень поверхностная и некомпетентная. Депутаты Рады с началом войны все резко заткнулись , а сейчас восстали что ли ? Вранье.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:30
        Вопрос... а что именно у них происходит?
        Мир, дружба, жвачка, али как то по другому?
    3. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 18:40
      Не знаю, есть там реально склока или нет (новостям об этом пока не верю), но руководство Европы и США уже было замечено за неспособностью удержать длительный контроль над искусственными подсадными лицами в других регионах мира. Не учли местную специфику, в нужный момент перегрузились другой задачей... в большой системе (а Американская Империя - ОГРОМНАЯ система) постоянно происходят разные ошибки.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:46
        К вопросу, а что именно там происходит... да пофиг, пожалуй, посмотрим на конечный результат.
  9. Анальгин Звание
    Анальгин
    +1
    Сегодня, 18:11
    Так же разогнать на всякий случай раду, чтобы не было зрады, и в телевизор кричать о перемоге, потому что дали лягушатники дали миллионы допомоги.
  10. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:33
    Кстати, атака уже началась, первым под удар попадает глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

    Всегда удивлялся, что наряду с махровым укронационализмом в Киеве привечали такие личности как Сакашвили (получил таки свое), Умерова, упомянутого здесь Арахамию и им подобных. Ну прям кровные "козаки".
  11. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 18:47
    Хорошая новость. Пауки в банке начинают грызться с удвоенной силой. Пусть сожрут друг друга! И да, украинской коррупции быть! Ура, слава украинской коррупции. Чем больше воруют зелебобики, тем меньше оружия и боеприпасов окажется на передовой и будет стрелять по нашим солдатам и офицерам, тем меньше беспилотников полетит на мирные российские города