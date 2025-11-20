Зеленский не будет увольнять Ермака, обвинив НАБУ в «работе на Россию»
4 15927
Зеленский принял решение не увольнять Ермака, чего требовали депутаты Верховной Рады, в том числе и пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом заявил нардеп Железняк.
«Нелегитимный» решил прикрыть серого кардинала Украины, обвиненного ранее в причастности к коррупционным схемам. По имеющейся информации, Зеленский начинает новую атаку на прозападные НАБУ и САП, а также всех причастных к расследованию «дела Миндича». Все это будет подано как «работа на Россию», а также как принуждение властей Украины к принятию мирного плана, якобы согласованного Трампом и Путиным.
Как отмечает нардеп, подконтрольные Банковой инфопомойки уже начали информационную атаку, заявляя о «засевших в Киеве врагах», которые хотели коррупционным скандалом склонить «честного» Зеленского к подписанию «унизительного мира» на условиях России.
Президент принял решение не увольнять Ермака. Его будут оставлять и идти в контратаку на всех, кто был причастен к «Миндичгейту». Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с «русским следом».
Кстати, атака уже началась, первым под удар попадает глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Зеленский инициирует его снятие с должности на встрече с депутатами. «Нелегитимный» запомнил, что Арахамия говорил о создании новой фракции и формировании нового правительства. А кроме того, он требовал уволить Ермака, через которого Зеленский прокручивает все свои коррупционные схемы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация