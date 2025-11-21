«Охотники за подлодками»: в Британии стартовало новое производство дронов

Немецкая компания Helsing официально открыла в британском Плимуте завод, на котором, как заявили в руководстве, будут выпускаться морские беспилотники:

На новой площадке на юго-западном побережье Англии Helsing планирует производить автономные подводные глайдеры, предназначенные для помощи союзным флотам в поиске вражеских подводных лодок.

Как утверждается, на заводе, разместившемся на площади в 18 тыс. кв. м, уже стартовало производство. Изготавливаемые здесь аппараты будут испытываться в море на близлежащей ВМБ Turnchapel Wharf и в Британском центре подводных испытаний и оценки (BUTEC) в Шотландии. При новых мощностях компания планирует создать высокотехнологичный центр исследований и разработок, оснащенный передовым производственным оборудованием.



Первоначально на запущенном заводе основное внимание будет сосредоточено на изготовлении SG-1 Fathom – автономного подводного глайдера, разработанного в Британии. Задачей Helsing является интеграция с этим дроном программной платформы Lura, основанной на ИИ. Как ранее поясняли в компании, Lura может с высокой точностью обнаруживать и классифицировать широкий спектр подводных угроз на основе излучаемых ими сигналов:

Lura по сравнению с другими моделями ИИ в состоянии обнаруживать акустические сигнатуры, которые в 10 раз тише. Она различает конкретный класс корабля со скоростью, в 40 раз превышающей скорость человека.

Однако Lura – это всего лишь программа («мозг»), и ей нужны средства («уши») для сбора данных. В этой роли как раз выступят разработанные в Британии беспилотники SG-1 Fathom. Как пояснили в Helsing, Fathom может работать в режиме роения, то есть одновременно могут быть задействованы сотни дронов, патрулирующих подводную среду в течение трёх месяцев.

SG-1 Fathom имеет вес 60 кг, длину 195 см, диаметр 28 см, скорость 1-3 узла, автономность плавания 3 мес.

  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 05:49
    А испытания они скорее всего будут проводить на путях наших подлодок.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 06:03
    Как пояснили в Helsing, Fathom может работать в режиме роения, то есть одновременно могут быть задействованы сотни дронов, патрулирующих подводную среду в течение трёх месяцев.

    Предупреждён — значит, вооружён!
    Вокруг островного государство тоже можно запустить армию дронов, патрулирующих прибрежные воды... belay И пусть они после гадают, что и куда пропадает...
    1. Попуас Звание
      Попуас
      0
      Сегодня, 07:11
      Вокруг островного государство тоже можно запустить армию дронов, патрулирующих прибрежные воды
      ...четыре посейдона пустить по краям света.. laughing ..и пусть кружат ...можно по часовой стрелке,можно против часовой bully..а по воздуху четыре буревестника ,пущай кружат wassat ...
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 06:38
    Помнится, немцам после Первой мировой было запрещено выпускать подлодки, так они их выпускали в Голландии, Испании и Финляндии. Кажется, история повторяется опять