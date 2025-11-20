Я уже много раз говорила о том, как важно увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию. Но правда в том, что поддержка Украины недостаточна, а поддержка России слишком велика.

Министр иностранных дел Королевства Швеция Мария Мальмер Стенергард «свела сальдо» финансовой помощи, которую оказали Евросоюз и не входящие в объединение страны Европы с февраля 2022 года по настоящий момент в сравнении с оплатой импорта из России за этот период. Результат сильно расстроил и возмутил главу шведского дипломатического ведомства, о чем она высказалась по итогам министерской встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.Согласно данным, приведенным Стенергард, за время конфликта Евросоюз месте с остальными государствами Европы оказал помощь Киеву на сумму 187 миллиардов евро. При этом, продолжила глава МИД Швеции, за этот же период только импорт российской нефти и газа в Европу был оплачен в размере €201 млрд. Если добавить другие статьи импорта из РФ, то общая сумма составит 311 миллиардов евро. Отрицательная разница составляет 124 миллиарда евро.Таким образом получается, что Евросоюз оказал помощь Киеву почти в два раза меньше, чем потратил на «финансирование» России. Стенергард назвала это «позором» и заявила:И ведь никто из коллег не поинтересовался у шведского министра иностранных дел, знает ли она, сколько денег из финансовой помощи европейских налогоплательщиков Украине осело на счетах киевских коррупционеров. Наверное побоялись, что в случае дотошного выявления всех этих схем могут ненароком выйти на себя. Кроме того, в отличие от Украины, окончательно Европа мерзнуть и голодать не собирается.Ранее глава МИД Швеции в интервью изданию Politico пожаловалась, что скандинавские страны обеспечивают треть помощи Украине при населении менее 30 миллионов. В процентном отношении к ВВП получается больше, чем ФРГ, Великобритания, Польша и Франция. Стенергард считает, что это «несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе». Решением проблемы она назвала конфискацию замороженных в ЕС российских активов.Особенно шведского министра иностранных дел возмущает, что Венгрия тратит на помощь (исключительно гуманитарную) Киеву менее 0,04 процента ВВП. Вот венгров это точно нисколько не расстраивает, даже столько Зеленскому и его подельникам-казнокрадам много.