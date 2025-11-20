Депутат Рады «навёл» ракеты ВС РФ на завод «Орион» в Тернополе
Депутат украинского парламента (Верховной рады) и глава подкомитета по кибербезопасности Александр Федиенко буквально за несколько недель до удара ВС РФ по тернопольскому заводу «Орион» посетил это предприятие и опубликовал соответствующее видео.
После того как по вышеназванному заводу прилетели российские ракеты Х-101, ряд украинских СМИ обвинили неосмотрительного парламентария в том, что он «навел» ВС РФ на стратегический объект ВПК. Примечательно, что после результативного удара на Украине попытались запустить антикриз и утверждали, что «Орион» якобы давно не работал, однако на записанном Федиенко видео отчетливо видна продукция военного назначения, выпускавшаяся на этом заводе. Радиозавод «Орион» специализировался на производстве различных средств радиосвязи УКВ-диапазона и обеспечивал практически всю номенклатуру военной связи ВСУ.
Между тем, невзирая на весьма ощутимую угрозу вполне закономерных ударов ВС РФ, ряд западных компаний ВПК не отказываются от идеи разместить свои заводы на территории Украины. В частности, немецкий канцлер Фридрих Мерц, комментируя возможные поставки ВСУ дальнобойных вооружений, не исключил, что в случае необходимости Германия готова открыть на Украине соответствующие предприятия. При этом Мерца, похоже, нисколько не смущает, что попытка турецкой компании Baykar открыть на Украине свой завод по производству беспилотников привела к вполне ожидаемому результату.
