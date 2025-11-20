Депутат Рады «навёл» ракеты ВС РФ на завод «Орион» в Тернополе

Депутат Рады «навёл» ракеты ВС РФ на завод «Орион» в Тернополе

Депутат украинского парламента (Верховной рады) и глава подкомитета по кибербезопасности Александр Федиенко буквально за несколько недель до удара ВС РФ по тернопольскому заводу «Орион» посетил это предприятие и опубликовал соответствующее видео.

После того как по вышеназванному заводу прилетели российские ракеты Х-101, ряд украинских СМИ обвинили неосмотрительного парламентария в том, что он «навел» ВС РФ на стратегический объект ВПК. Примечательно, что после результативного удара на Украине попытались запустить антикриз и утверждали, что «Орион» якобы давно не работал, однако на записанном Федиенко видео отчетливо видна продукция военного назначения, выпускавшаяся на этом заводе. Радиозавод «Орион» специализировался на производстве различных средств радиосвязи УКВ-диапазона и обеспечивал практически всю номенклатуру военной связи ВСУ.

Между тем, невзирая на весьма ощутимую угрозу вполне закономерных ударов ВС РФ, ряд западных компаний ВПК не отказываются от идеи разместить свои заводы на территории Украины. В частности, немецкий канцлер Фридрих Мерц, комментируя возможные поставки ВСУ дальнобойных вооружений, не исключил, что в случае необходимости Германия готова открыть на Украине соответствующие предприятия. При этом Мерца, похоже, нисколько не смущает, что попытка турецкой компании Baykar открыть на Украине свой завод по производству беспилотников привела к вполне ожидаемому результату.
  1. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +4
    Сегодня, 18:59
    В тг видел видео как они шли, красота!!!! Звук великолепный!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 20:20
      Цитата: Андрей ВОВ
      В тг видел видео как они шли, красота!!!! Звук великолепный!

      Одна за одной заходили на цель. laughing good
  2. Magic Archer Звание
    Magic Archer
    +5
    Сегодня, 19:04
    Не даром на советском плакате было-болтун, находка для шпиона. Лишнее доказательство
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 20:05
      Это только тогда, когда болтун правду говорит. Не надо озвучивать правду. А болтать надо.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 20:11
      Завод существует с 1982 года и все кому надо знали чем он занимается.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 19:08
    что в случае необходимости Германия готова открыть на Украине соответствующие предприятия.

    этот обдолбыш немецкий,в своей реальности находится. Что только немцы ,,не открывали,,в 404 и видимо всё при галюцинациях.)))
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 19:47
      Цитата: Лимон
      что в случае необходимости Германия готова открыть на Украине соответствующие предприятия.

      этот обдолбыш немецкий,в своей реальности находится.

      В том то и дело, что он "в своей" реальности. Выделят большие деньги. На маленькие деньги взятые из больших, возведут декорации из гипсокартона и фанеры с фольгированными трубами, имитирующие заводик, потом сами по нему влупят дронами и показав видео горящего объекта, свалят всё на Россию, а сами распихают бабосы по карманам. winked
  4. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    Сегодня, 19:18
    Немцы упорото мнят, что смогут запретить нам долбануть по их заводу???
  5. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +3
    Сегодня, 19:18
    Дааа, этот депутат "наш" человек!!!!
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 19:23
    Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
    Дааа, этот депутат "наш" человек!!!!
    Грамоту ему выдать! Или медаль от МО wink
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 20:04
    Спасибо за экскурсию! А это товарищ экскурсовод,подарок вам- от " туристов" ВКС РФ- кнопка от ракетного пуска. На память.)
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 20:06
    А-ха-ха. Думаю, что наши иезуиты из ГРУ и ГШ одним выстрелом двух зайцев задуплили - заводик сожгли и бандерогейского депутата подставили.