Венгрия требует от Киева отчёта, куда были потрачены выделенные средства ЕС

Венгрия требует от Зеленского отчитаться о выделенных европейскими странами средствах на фоне мощнейшего коррупционного скандала. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Будапешт требует от Киева отчета, куда ушли деньги европейских налогоплательщиков, а также сколько западных средств было похищено в ходе реализации коррупционных схем. На Украине насквозь коррумпированная власть, выпрашивающая средства у западных стран, чтобы рассовать по своим карманам. По словам Сийярто, коррупционный скандал в Киеве является одним из самых серьезных в истории европейской политики.



Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети. Если бы Брюссель и руководство здесь, в Брюсселе, были нормальными, они бы немедленно прекратили выплаты Украине, и они бы это сделали. Они бы немедленно потребовали финансовой проверки.


Между тем союзники Зеленского из Европы продолжают говорить о выделении Киеву нового кредита на сумму более 100 млрд евро, даже несмотря на скандал. При этом в Брюсселе понимают, что у Евросоюза своих средств нет и вся надежда только на украденные у России активы, которые заморожены в банках Европы. Как заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, мол, коррупция - это не повод для прекращения финансирования Украины.

Это не должно отвлекать наше внимание от того, где мы находимся в целом. Мы на стороне Украины, и только потому, что там есть обвинения в коррупции, – мы не можем и не будем ослаблять нашу поддержку Украины.
  Mouse
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:59
    Между тем союзники Зеленского из Европы продолжают говорить о выделении Киеву нового кредита на сумму более 100 млрд евро, даже несмотря на скандал.

    Так одного поля ягода... Рука руку моет...
    Аркадий007
      Аркадий007
      +2
      Сегодня, 19:25
      Ой как это всё радует, когда начинают пауки в банке грызть друг-друга.
      Зеля влип по самые не могу.
      У него всяко лучше получалось на рояле членом играть чем решать политические вопросы.
      Политика это тоже своего рода проституция, но элитного класса, а он этого не учёл.
      Поделом. За что боролся - на то и напоролся.
      Mitos
        Mitos
        +1
        Сегодня, 19:52
        Они пытаются оправдать свой проигрышь, это не мы мы делали все возможное, но деньги разворовали. Кто виноват? Да понятно кто. Мы продолжим поддерживать корумпированную власть диктатора зе.
        Короче зачем нам этот бред?
  frruc
    frruc
    +3
    Сегодня, 19:00
    Венгрия требует от Киева отчёта

    Странный вопрос. Думаю, что деньги пошли бедным детям -сиротам . Европа еще поможет.
    Бородач
      Бородач
      0
      Сегодня, 20:23
      Цитата: frruc
      Венгрия требует от Киева отчёта

      Странный вопрос. Думаю, что деньги пошли бедным детям -сиротам . Европа еще поможет.

      Похоже, что как минимум половину денег своровали и попилили. yes
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 20:33
      Паше Эмильевичу со братвой?Бедные сИроты.Но рожи ого го... wassat
  Русь
    Русь
    +3
    Сегодня, 19:02
    Мы на стороне Украины, и только потому, что там есть обвинения в коррупции, – мы не можем и не будем ослаблять нашу поддержку Украины.

    Ворон ворону глаз не выклюет ...
  Aндрей Ко
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 19:05
    Представители Блек рок из германии плотно подсели на кэшбек с украины, очень жалко накатанную тему - это всем коррупция, а им кеш на выборы и замуты темные.
  Дед-дилетант
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 19:08
    Венгры молодцы. Не стесняются.
    Кмет
      Кмет
      0
      Сегодня, 19:43
      Более того)) Венгры сейчас используют ситуацию как хорошую возможность взять "биту для лапты" и хорошенько, с особым цинизмом, садануть по "пятой точке" Зеленского за все "добро", что он успел сотворить в их отношении. Можно не сомневаться, что от этой выходки венгров Зеленский в ярости))
  solar
    solar
    -2
    Сегодня, 19:13
    Венгрия требует от Зеленского отчитаться о выделенных европейскими странами средствах на фоне мощнейшего коррупционного скандала. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

    Интересно, а сколько из этих денег было венгерских? Как-то этот вопрос венгры обходят...
    nPuBaTuP
      nPuBaTuP
      0
      Сегодня, 19:18
      Шведка, которая министр какой то, посчитала что Венгрия тратит 0.04 от ВВП....
      Интересно, а сколько из этих денег было венгерских? Как-то этот вопрос венгры обходят..
      Это к вопросу о венграх.....
      solar
        solar
        0
        Сегодня, 19:19
        Шведка, которая министр какой то, посчитала что Венгрия тратит 0.04 от ВВП....

        Это на помощь Украине или на всю оборону? В любом случае, не переплатили :))
  Седов
    Седов
    0
    Сегодня, 19:17
    На Украине насквозь коррумпированная власть, выпрашивающая средства у западных стран, чтобы рассовать по своим карманам
    Кому война - а кому мать родна...
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:19
    Если НАБУ работает на Россию,ясно куда пошли деньги . laughing
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:21
    Цитата: Дед-дилетант
    Венгры молодцы. Не стесняются
    Видят своего соседа. Насквозь wink
  Fangaro
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:46
    "Венгрия требует от Киева отчёта, куда были потрачены выделенные средства ЕС"

    Это конечно нам на пользу, что Венгрия требует отчета.
    Но так то, требовать от имени ЕС вряд ли все остальные ЕСцы Венгрию уполномочили. Но...
    Будет Буда - будет Пешт.
    Нашлось бы ещё 2-3 государства в составе ЕС, да с разными требованиями к Украине - стало б ещё лучше.
  Napayz
    Napayz
    0
    Сегодня, 20:06
    Этот отчёт должны предоставить сами xaxлы?
    Если "да", то не сомневаюсь, что никакого "нецелевого использования", "растраты" или чего подобного не будет )))) Сколько дали - всё "освоили" - ушло по назначению, ни цента не осталось.
  belovvladimir
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 20:13
    Это не должно отвлекать наше внимание от того, где мы находимся в целом. Мы на стороне Украины, и только потому, что там есть обвинения в коррупции, – мы не можем и не будем ослаблять нашу поддержку Украины
    Если перевести на нормальный язык смысл этого высказывания то получается

    Это не должно отвлекать наше внимание от того, где мы находимся в целом. Мы на стороне Украины, и только потому, что там есть откаты, а это огромные сумы, и обвинения в коррупции это все происки Москвы , – мы не можем и не будем ослаблять нашу поддержку Украины, так сами останемся без денег.