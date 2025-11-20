Венгрия требует от Киева отчёта, куда были потрачены выделенные средства ЕС
Венгрия требует от Зеленского отчитаться о выделенных европейскими странами средствах на фоне мощнейшего коррупционного скандала. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Будапешт требует от Киева отчета, куда ушли деньги европейских налогоплательщиков, а также сколько западных средств было похищено в ходе реализации коррупционных схем. На Украине насквозь коррумпированная власть, выпрашивающая средства у западных стран, чтобы рассовать по своим карманам. По словам Сийярто, коррупционный скандал в Киеве является одним из самых серьезных в истории европейской политики.
Между тем союзники Зеленского из Европы продолжают говорить о выделении Киеву нового кредита на сумму более 100 млрд евро, даже несмотря на скандал. При этом в Брюсселе понимают, что у Евросоюза своих средств нет и вся надежда только на украденные у России активы, которые заморожены в банках Европы. Как заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, мол, коррупция - это не повод для прекращения финансирования Украины.
