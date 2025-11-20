Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети. Если бы Брюссель и руководство здесь, в Брюсселе, были нормальными, они бы немедленно прекратили выплаты Украине, и они бы это сделали. Они бы немедленно потребовали финансовой проверки.

Это не должно отвлекать наше внимание от того, где мы находимся в целом. Мы на стороне Украины, и только потому, что там есть обвинения в коррупции, – мы не можем и не будем ослаблять нашу поддержку Украины.