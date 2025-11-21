Боевые машины пехоты LIFV Sweihan из ОАЭ
БМП Sweihan с 35-мм пушкой на выставке Dubai Airshow 2025. Фото Bmpd.livejournal.com
Объединённые Арабские Эмираты продолжают самостоятельную разработку перспективной бронетехники и показывают результаты этого процесса. Так, на выставках этого года группа компаний Calidus представила два варианта новой колёсной платформы LIFV Sweihan. На её базе уже разработали две перспективные боевые машины пехоты с близкими характеристиками и разным вооружением.
Эволюционный подход
Военно-промышленная группа «Калидус» достаточно давно занимается разработкой собственных проектов колёсной бронетехники. Например, в 2019 г она впервые показала опытную боевую машину пехоты Wahash. В дальнейшем это изделие прошло испытания и продемонстрировало все расчётные характеристики.
В феврале 2025 г. в ОАЭ прошла выставка IDEX, в ходе которой был подписан контракт на поставку таких БМП. Эмиратская армия заказала неназванное число машин Wahash общей стоимостью более 640 млн долларов США. Сроки поставки тоже не раскрывались.
На той же выставке группа Calidus показала свою новую разработку — колёсную бронированную платформу LIFV (Light Infantry Fighting Vehicle). По своей сути, это была глубокая модернизация существующего изделия Wahash. Имеющуюся платформу доработали в сторону уменьшения и облегчения. При этом основные агрегаты остались прежними.
Сообщалось, что платформа LIFV совместима с разными боевыми модулями, монтируемыми на крыше корпуса. На выставке IDEX-2025 такую возможность показали при помощи модуля Nefer от турецкой компании Aselsan. Вместе с этим модулем БМП получила 30-мм пушку, 7,62-мм пулемёт и управляемые ракеты.
Опытная БМП LIFV с модулем Nefer, представленная на IDEF-2025. Фото Euro Defence Review
Как теперь известно, группа компаний «Калидус» продолжила развивать имеющийся проект. Новый результат этого процесса показали в середине ноября на выставке Dubai Airshow 2025. В экспозицию на открытой площадке вошла колёсная БМП под названием Sweihan.
Такая бронемашина использует уже известное шасси LIFV, но несёт другое вооружение. На крыше её корпуса установлен дистанционно управляемый боевой модуль нового типа, разрабатываемый группой Calidus. Основное его оружие — 35-мм автоматическая пушка. По компоновке, внешнему виду и предполагаемым возможностям такой модуль похож на некоторые зарубежные разработки.
БМП Sweihan существует в виде опытного образца, оснащённого, как минимум, частью необходимых агрегатов. Сейчас она должна проходить заводские испытания и подтверждать некоторые из характеристик. Готов ли к испытаниям новый боевой модуль, неизвестно. Однако ясно, что полноценное тестирование новой машины будет возможно только после завершения работ по этому изделию.
От этих процессов зависят и коммерческие перспективы новой БМП. Пока она не подтвердит расчётные характеристики, интерес потенциальных заказчиков будет ограниченным. В свою очередь, демонстрация потенциала на полигоне привлечёт внимание и поможет в получении контрактов.
Колёсная платформа
Сообщается, что платформа LIFV создавалась на базе более старой машины Wahash. Для неё разработали новый уменьшенный бронекорпус и ряд других агрегатов. Вместе с линейными размерами сократился объём корпуса, и машина потеряла способность к плаванию. Одновременно с этим сохранили прежнюю силовую установку и ходовую часть.
Sweihan и другие разработки ОАЭ. Фото Calidus
Платформа LIFV внешне и по своей конструкции похожа на другую современную технику своего класса. Это четырёхосная машина с носовым размещением моторного отсека, за которым находится отделение управления. Центральная и кормовая части отданы под десант.
Корпус сваривается из броневых листов разной формы и толщины. Также возможна установка накладных модулей. Точный уровень защиты неизвестен. По всей видимости, лобовая проекция должна выдерживать попадание малокалиберных снарядов, а остальные части корпуса защищены от пуль и осколков. Дополнительные модули должны существенно улучшать защиту.
Общая длина такой платформы не превышает 8 м, ширина — 3 м, высота (по крыше) — 2,4 м. Машина легче аналогов и имеет значительный запас грузоподъёмности. Представленная ранее БМП с пушечно-пулемётным модулем Nefer имеет снаряжённую массу 13,5 т. Полная боевая масса — 20,5 т. В новой комплектации с 35-мм орудием снаряжённая масса выросла до 21 т, полная — до 27 т. При этом есть возможность установки дополнительного оснащения с ростом массы до 34 т.
Платформа LIFV, как и БМП Wahash, оснащается дизельным двигателем Scania DC13 мощностью 724 л.с. С ним соединены автоматическая трансмиссия ZF 7 AP 2600 SP и раздаточная коробка Katsa MKAT100539. Используется независимая подвеска разработки компании Kalle. Каждое колесо имеет по два поперечных рычага и гидропневматический амортизатор. Последний позволяет выставлять клиренс 450 и 650 мм. Колёса большого диаметра оснащены вставками для движения с пробитой покрышкой. Также имеется система подкачки и регулирования давления в шинах.
Как и другие колёсные бронемашины, LIFV должна демонстрировать высокие ходовые характеристики. Скорость на шоссе достигнет 120-130 км. Запас хода — не менее 600-700 км.
Позади моторного отсека находится отделение управления. Водитель и командир имеют собственные люки в крыше корпуса. Для улучшения обзора используется характерное низкое широкое лобовое бронестекло.
Платформа имеет характерное лобовое остекление для командира и водителя. Фото Calidus
Экипаж машины включает до трёх человек — командир, водитель и оператор-наводчик. Десантное отделение рассчитано на восемь бойцов. Посадка и высадка производятся через откидную кормовую аппарель. Имеются люки в крыше.
Комплекс вооружения
Платформа LIFV может нести различные боевые модули с необходимым вооружением. При этом имеются ограничения по массе и конструкции такого оснащения. Так, модуль должен полностью монтироваться на крыше корпуса и не занимать внутренние объёмы.
На IDEX-2025 демонстрировалась БМП с боевым модулем Aselsan Nefer. Это компактная необитаемая башня с типичным для таких систем набором вооружения и оснащения. В лобовой части помещена качающаяся установка с 30-мм пушкой 2А42. Справа от неё находится оптико-электронный прицел. На крыше предусмотрен самостоятельный компактный модуль с 7,62-мм пулемётом. На левом борту разместили два контейнера с управляемыми ракетами Al Heda.
В такой комплектации БМП LIFV, используя ракеты, может бороться с бронетехникой и другими защищёнными целями на дальностях до 10 км. Эффективная дальность пушки и пулемёта существенно ниже, однако они позволяют поражать иные цели, включая живую силу.
Опытная БМП Sweihan имеет другой боевой модуль, название которого пока не раскрыто. Он отличается большими размерами и составом агрегатов. «Главным калибром» такого модуля стала 35-мм автоматическая пушка, закрытая характерным кожухом. Предусматривается использование боеприпасов с программируемым взрывателем. Также имеется спаренный пулемёт. На крыше модуля помещается единый блок управления огнём с оптикой и малогабаритным радиолокатором.
Боевой модуль нового типа способен вести огонь по различным целям на земле и в воздухе. При этом РЛС, ОЭС и соответствующие приборы управления позволяют более точно сопровождать цели, а программируемый подрыв снаряда должен повысить вероятность их поражения.
Обитаемый отсек. Видны рабочие места экипажа и кресла десанта. Фото Calidus
Потенциал и перспективы
Военная промышленность ОАЭ продолжает создавать технику различных классов и регулярно демонстрирует результаты своей работы. Несколько лет назад она показала колёсную платформу Wahash, а недавно сделала на её базе новое облегчённое шасси. Кроме того, на таком шасси уже выполнили два варианта БМП с разной комплектацией и отличающимися боевыми возможностями.
С точки зрения общего облика и комплектации, изделия LIFV / Sweihan двух версий практически не отличаются от другой современной техники своего класса. Компания Calidus использовала в своих проектах отработанные и проверенные решения, а также готовые компоненты. При этом она обошлась без радикальных и чрезмерно смелых нововведений.
Можно предполагать, что проект Sweihan / LIFV не должен отличаться от других современных разработок и с точки зрения характеристик и возможностей. Обеспечивается тот же уровень защиты и огневой мощи, мобильности и т.д. Возможность установки разных боевых модулей и вооружений тоже не является принципиальным отличием.
В целом можно говорить о том, что группа «Калидус» освоила актуальные решения и готова выпускать типичные современные бронемашины со всеми их особенностями. Однако коммерческие перспективы таких изделий пока под вопросом. Они не имеют принципиальных преимуществ перед конкурентами, и побеждать в тендерах будет непросто.
Впрочем, Calidus пока не стремится выходить на международный рынок военной техники. Основной интерес для неё представляют контракты от собственной армии, и такие планы успешно выполняются. Уже имеется и выполняется достаточно крупный портфель заказов, а в феврале в него добавился контракт на БМП Wahash. Возможно, в ближайшее время ОАЭ закажут для своих сухопутных войск и новые машины LIFV / Sweihan.
