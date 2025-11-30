«Сычуань» — это «Америка» в остром соусе
Итак, они, наши китайские соседи, все-таки построили нечто такое, над чем стоит задуматься. С одной стороны, да что такого, ну УДК, ну очень большой, с другой…
Название просто прелесть: «Сычуань». Это провинция, кухня которой имеет прозвище «плавильный котел» и способна смелостью вкусов и остротой заставить часто дышать со слезами на глазах даже мексиканца, индийца и тайца.
Реально умеют, кто не верит – посетите такое заведение, как «Новый Сычуань» в Москве, на Сущевской. Вам там за ваши деньги устроят просто шедевральное аутодафе от языка до естественного выхода. «Гореть в раю» – это вот про сычуаньскую кухню.
Ладно, первый китайский десантный корабль типа 076, «Сычуань», покинул порт для своих первых ходовых испытаний. Тип 076 не похож ни на один другой большой УДК, потому что оснащен катапультой с электромагнитным приводом для запуска летательных аппаратов своего авиакрыла, в состав которого, как ожидается, войдут военно-морские версии беспилотного боевого летательного аппарата-невидимки GJ-11.
Но вот здесь бы я немного засомневался, если честно. Уж слишком китайцы акцентируют внимание мирового экспертного сообщества именно на беспилотниках, а там есть один маленький нюанс, о котором мы поговорим чуть ниже.
Корабли класса «Сычуань» являются первыми в мире десантными кораблями с электромагнитными катапультами. По предварительным оценкам экспертов, каждый корабль получит: доковую камеру, два бортовых подъёмника для летательных аппаратов и одну катапульту.
Причем есть смысл заострить внимание на том, что эта катапульта будет большей длины, чем у авианосца «Фуцзянь». Причем на целых 8 метров. И вот тут в голове начинают шевелиться мысли на тему: а для чего? Рядом со строящимся головным кораблём сфотографированы макеты БПЛА GJ-11, беспилотного вертолёта и нескольких моделей пилотируемых вертолётов. Но для этого катапульта больше, чем у «Фуцзяня» (а там она аж 105 метров длиной), откровенно не нужна!
Возникает вопрос: а для запуска ли беспилотников нужно такое сооружение?
О нет, ну не будем строить из себя простачков. Многие прекрасно понимают, что с такой катапультой можно зашвырнуть в воздух любой летательный аппарат, не только беспилотник весом в полтонны.
Так что «Америка» по-сычуаньски – это, как минимум, интересно. Очень остро и очень… оригинально.
Новые корабли по своему водоизмещению (50 000 тонн) превзойдут УДК «Америка», водоизмещение которого 45 000 тонн. А «Америка», в свою очередь, легко и непринужденно может нести на палубе 6 (а в перспективе и все 12) самолетов F-35В. Да, F-35В — это несколько иное дело, но тем не менее может.
Здесь надо понимать, что F-35В садится вертикально, а если он взлетает с полным запасом топлива и вооружения — да, укороченный, но нормальный старт. Вертикальный взлет для нормально снаряженного F-35В — это тот еще экстрим.
Учитывая, что «Сычуань» не уступает размерами и имеет катапульту, с его палубы можно отправить в воздух и обычные самолеты, адаптированные под взлеты с палубы авианосца. Не так быстро, как с палубы авианосца, но можно.
Десантный корабль-амфибия Type 076 Сычуань покидает верфь Hudong-Zhonghua для проведения первых ходовых испытаний
В последние недели появились признаки значительного прогресса в окончательной доработке «Сычуань», в том числе в нанесении полной маркировки на его лётной палубе. Плюс ещё одно изображение, на котором запечатлён красный испытательный «грузовик» катапульты на палубе «Сычуань». Это, в свою очередь, указывало на начало испытаний катапульты корабля.
Судостроители и военно-морские силы по всему миру, включая Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) и ВМС США, уже давно используют утяжелённые грузовики для тестирования катапульт на авианосцах в рамках их строительства или после технического обслуживания.
Испытания катапульт на авианосце ВМС США USS «Джеральд Р. Форд» с использованием утяжелённых «грузовиков»
В целом «Сычуань» представляет собой весьма значимое достижение для ВМС НОАК.
Китайские официальные лица заявили, что водоизмещение Type 076 составляет около 50 000 метрических тонн, 263 метра длины и почти 43 метра ширины соответственно. Предыдущие китайские десантные корабли типа 075, которых на данный момент в строю четыре, имеют заявленное водоизмещение 36 000 метрических тонн. «Сычуань» также заметно шире других больших десантных кораблей, находящихся на вооружении по всему миру, включая американский класс «Америка».
«Сычуань» отличается необычайно широкой лётной палубой, которая является ключевым элементом конструкции. Наряду с двумя островами на корабле, это даёт понять, что корабль в значительной степени ориентирован на летательные аппараты длительного полёта.
Уже несколько лет появляются признаки того, что военно-морской вариант беспилотного летательного аппарата GJ-11 UCAV, который также иногда называют GJ-21, станет особенно важной частью будущего авиакрыла «Сычуаня». Но про обычные самолеты забывать не стоит совершенно.
Пара предполагаемых макетов GJ-11 на испытательно-тренировочном полигоне на острове Чансин в Шанхае, май 2024 года
Буквально на этой неделе китайские власти объявили, что наземная версия GJ-11, теперь официально получившая название «Таинственный дракон», поступила на вооружение военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Любые будущие военно-морские версии беспилотника также могут найти применение на других крупных палубных кораблях, включая и первый авианосец, оснащенный катапультами, «Фуцзянь», который был введен в эксплуатацию на прошлой неделе.
Беспилотный летательный аппарат PLAAF GJ-11 «Таинственный дракон»
«Сычуань» точно не будет ограничен модификациями GJ-11 и будет включать в себя множество других существующих и будущих пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. В их число могут войти различные вертолёты, а также пока ещё безымянный пилотируемый конвертоплан, разрабатываемый в Китае, который сейчас проходит лётные испытания.
Конструкция Type 076 также предусматривает наличие палубы на корме для проведения традиционных десантных операций.
Потенциальная ценность для флота очень больших десантных кораблей, способных проводить крупномасштабные операции с использованием беспилотников, а также осуществлять традиционные десантные операции, очевидна. Эти корабли можно использовать для запуска и возвращения беспилотных летательных аппаратов, таких как GJ-11, и других типов беспилотников для выполнения целого ряда задач — от нанесения ударов по морским целям до разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Их можно было бы использовать для обеспечения дополнительной «массы» в поддержку операций более крупных авианосных ударных групп и для того, чтобы освободить авиакрылья других авианосцев для выполнения задач, для которых они подходят лучше. Кроме того, они могли бы обеспечить поддержку военно-морской авиации более низкого уровня, которую можно было бы использовать самостоятельно.
Простое увеличение возможностей морской авиации в целом даст ВМС НОАК дополнительную гибкость для проведения различных операций ближе к материку, включая, скажем, защиту своих обширных территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Корабли типа 076 также могут помочь в проецировании военно-морской и воздушной мощи дальше от берегов Китая, что также является движущим фактором более масштабных авианосных амбиций страны.
Всё очень логично. Авианосец — в основном инструмент нападения и подавления, он не способен осуществить завоевание и контроль территорий. Для этого нужны десантные корабли, которые могут доставить живую силу и технику на рубежи атаки и далее способствовать доставке резервов.
Вид на «Сычуань» с кормы, когда он выходит из порта для проведения первых ходовых испытаний
«Сычуань» отражает стремление ВМС НОАК значительно расширить свои возможности и оперативный потенциал, в том числе для демонстрации силы далеко за пределами Китая и на случай любых региональных непредвиденных обстоятельств. Резкое расширение военно-морской авиации стало ключевым элементом этой модернизации, которая началась еще в 1990-х годах.
Все это еще подкрепляется все более убедительными доказательствами того, что следующий (и кто сказал, что один?) китайский авианосец будет атомным. Конечно, это потребует дополнительных затрат в виде постройки как серии кораблей проекта 076, так и дополнительных кораблей, основной задачей которых станет охрана и оборона «Сычуаней».
Если сравнивать с «Америкой», то «Сычуань» явно планировался именно под ордерное сопровождение, поскольку его ПВО ничуть слабее, чем у американского УДК, но далеко от того, чтобы надежно прикрыть корабль от всех проблем с воздуха.
3 пушки Тип 1130 CIWS, 11 стволов калибром 30-мм у каждой, и 3 ПУ ЗРК малой дальности HHQ-10 SAM на 24 ракеты каждая.
У «Америки» 3 комплекса Mk15 Phalanx калибром 20-мм, 7 пулеметов калибра 12,7-мм, 2 ЗРК Mk29 ESSM (довольно древнее оружие) по 8 ракет в каждом и 2 ЗРК Mk49 RAM с 21 ракетой каждый.
В принципе, почти паритет, хотя набор китайского корабля смотрится несколько современнее, но обеим УДК просто жизненно нужно прикрытие в виде эсминцев и фрегатов, способных выполнять функции кораблей ПВО и ПЛО.
Итак, ордер или АУГ. Авианосец, УДК, эсминцы, фрегаты, подводные лодки. Классика жанра. Ударный кулак, способный осуществить наступательную операцию на значительном удалении от своих берегов.
О нет, я не про Тайвань. Это очень жирный гусь, его надо мариновать долго и своеобразно. А вот архипелаг Дяоюйдао, который японцы называют Сенкаку и вокруг которого было и еще будет много разборок, – запросто. Там есть газ, который китайцы добывают то ли сами, то ли совместно с японцами, но вот там может случиться всякое.
Особенно теперь, когда новоявленная премьер-министр Японии, реваншистка Санаи Такаити, семимильными шагами ухудшает отношения между двумя странами. Вот действительно, ничего личного, просто газ и реваншизм с японской стороны, и может начаться всё, что угодно. По крайней мере, за месяц эта гражданка начудила столько, что другие и за всю жизнь не отчебучивали.
Так что АУГ Китая у Дяоюйдао я вижу с большей вероятностью, чем у берегов Тайваня.
Идея хорошая: авианосец не станет отвлекаться на запуск беспилотников, которыми займется УДК в ранге эскортного авианосца. Центры управления в «островах» кораблей будут объединены в единую сеть, и это обеспечит четкость управления всеми летательными аппаратами.
Но и сам «Сычуань» при необходимости, если операция не будет предусматривать применение авианосца, будет способен обеспечить авиационное прикрытие при проведении, скажем, десантной операции на каком-нибудь небольшом архипелаге.
Идея, которую американцы заложили еще во времена Второй мировой войны в своих эскортных авианосцах, которые, кстати, несли примерно втрое больше самолетов, чем ударные мастодонты, и которую реализовали в УДК типа «Иводзима».
То есть создали на базе небольших эскортных авианосцев большие десантные корабли, которые могли нести авиационную поддержку в виде вертолетов для высаживаемого десанта.
Дальше начались уже более серьезные корабли типа «Уосп», которые уже несли самолеты вертикального взлета и посадки «Харриер». Традицию продолжили УДК «Америка» с F-35B, и вот – новое поколение. Просто в исполнении китайцев. УДК, который сможет нести обычные палубные самолеты. Те же J-15 и J-15D, что даже в масштабах 6-10 единиц будет являться вполне приличной ударной силой.
И никто не виноват, что следующая страница в истории развития УДК написана не законодателями моды американцами, а китайцами. Просто они пошли несколько дальше, да и самолета с вертикальным взлетом/посадкой у них нет, так что адаптация корабля под то, что есть, — это не самый плохой путь.
Много лучший, чем угробить годы и миллиарды на то, чтобы изобразить нечто футуристичное и не имеющее аналогов, и дай бог, чтобы все закончилось прожектами атомного эсминца размером с линкор Второй Мировой войны, потому что может быть и хуже. Эсминец в металле и на воде. Эсминец, который ничего не может, вооруженный ракетами родом из прошлого века, зато стоит как атомный авианосец. И такое случается.
Китайский рационализм, помноженный на умение довести до ума уже придуманное, — рецепт успеха и появления «Сычуаня». Видимо, технические аспекты, которые явно пока мешают американским катапультам работать как должно, китайскими инженерами решены.
Все, что осталось, — это узнать о результатах практических испытаний и ждать продолжения.
