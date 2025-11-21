Сегодня в России отмечается памятная дата — День Военной присяги
Сегодня в нашей стране отмечается одна из самых «молодых» памятных дат — День Военной присяги. Она была учреждена в 2023 году, когда президент РФ 13 июня подписал соответствующий указ. Ранее закон, утверждающий эту памятную дату, был принят обеими палатами Федерального собрания России.
Исторические корни этого праздника уходят в эпоху великого российского самодержца Петра Первого. По его указу 21 ноября (10 ноября по старому стилю) 1721 года каждый чин при принятии на государственную службу должен принять клятву верности и преданности России. Давали ее не не только военные, но и гражданские и даже духовные служители. Одним словом, все, кто выбрал свою судьбу в неразрывной связи со служением Отечеству.
Указ Петра I назывался «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».
Буквально за несколько дней до этого, что сложно назвать случайностью, 2 ноября (22 октября) 1721 года Пётр I принял титул императора Всероссийского и стал официально величаться Великим и Отцом Отечества. К слову, процедура эта, как бы сказали сейчас, была вполне демократической. Первым Императором Всероссийским царь Петр стал по прошению сенаторов.
Учреждение Дня Военной присяги в современной России направлено на воспитание граждан, прежде всего молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу. Сейчас, когда наша страна, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции вновь отстаивают государственный суверенитет, жизни людей и свободу нации, эти понятия обрели особое высокое практическое значение.
Под военной присягой понимают церемониальную торжественную клятву, даваемую каждым гражданином при поступлении на военную службу в Вооруженные силы России. Она существует с давних времен в большинстве стран мира, хотя и имеет в каждом государстве свое содержание и обряды. На Руси до указа Петра I такая традиция существовала, но с 10 ноября 1721 года она была узаконена, был прописан её официальный порядок.
25 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ «О приведении отдельных категорий лиц к присяге» перед Государственным флагом Российской Федерации. Он затрагивает добровольческие формирования, отдельные категории работников государственных предприятий и граждан РФ, привлекаемых для осуществления мероприятий по территориальной обороне.
Присяга стала символом служения Родине и народу российскому, особенно среди офицеров. Так было, есть и будет всегда. Смена государственного строя после Октябрьской революции 1917 года, создание Советского государства, даже Гражданская война, разделившая граждан бывшей империи на два воюющих лагеря, не привели к утрате главного для российских военных, всех патриотов сакрального смысла присяги. В годы Великой Отечественной войны эта клятва стала самым торжественным событием в жизни красноармейца.
Сегодня Военная присяга – торжественное обещание, клятва, которую даёт гражданин, вступающий в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. Принимая присягу, солдаты и офицеры ВС РФ берут на себя высокие обязательства, которые составляют смысл военной службы. Текст Военной присяги, утвержденный Федеральным законом РФ в 1998 году и действующий ныне, гласит:
Нарушение присяги — это не просто преступление, а предательство своего народа и Родины. К сожалению, в то время как сотни тысяч бойцов ВС РФ не щадя живота своего с честью выполняют данную ими клятву на фронтах СВО, находятся и те, кто корысти ради, из «идейных соображений», идут на предательство, совершают акт государственной измены. Впрочем, судьба этих иуд незавидна, а отношение к ним истинных патриотов нашей страны более чем презрительное.
Уроженец дальневосточного городка Арсеньев на тот момент капитан ВКС РФ Максим Кузьминов 9 августа 2023 года угнал на территорию Украины вертолет Ми-8АМТШ. Операция под названием «Синица» была организована СБУ. Два других члена экипажа, штурман Хушбахт Турсунов и бортинженер Никита Кирьянов, находившиеся в вертолете с Кузьминовым, были им убиты. Предатель знал, что эти воины не нарушат присягу, поэтому устранил их.
За своё преступление, на которое, как он сам с гордость признавался, Кузьминов пошел по собственной инициативе, по слухам, предатель получил от украинских кураторов 500 тысяч долларов. Его даже пригласили на украинское телевидение как «героя». На ток-шоу он рассказывал о том, как хочет жить в «прекрасной Европе», где всё не так, как в «отсталой и дикой» России.
Сложно понять, на какой эффект рассчитывали украинские и западные спецслужбы (без них наверняка не обошлось), организовавшие эту акцию. Угнанная машина никакой особой ценности для врага не представляла. Отношение к предателю в России, мягко говоря, возникло самое резко отрицательное. Видимо, меряли по себе, да вновь ошиблись.
Заслуженная кара настигла предателя весьма скоро. Из Украины Кузьминов перебрался в Испанию. Жизнь в «цветущем европейском саду» оказалась совсем не такой, как он себе представлял. По словам соседей, он очень много пил и даже принимал наркотики. Впав в ностальгию, предатель отыскал в России свою бывшую девушку и пригласил переехать к себе, суля золотые горы. Она отказалась.
13 февраля 2024 года Кузьминов был убит шестью выстрелами из пистолета Макарова неизвестными людьми. Испанские СМИ писали, что его подкараулили двое мужчин в темных очках и низко надвинутых капюшонах. Они действовали слаженно и профессионально. Приехали на малозаметной машине, подловили предателя у гаража, выпустили в грудь Кузьминову шесть пуль, затем несколько раз переехали тело и скрылись.
Испанские правоохранители так и не нашли тех, кто, возможно, казнил предателя. Хотя российский след, естественно, был превалирующим, но никаких доказательств этому не обнаружено. Только через семь месяцев, 10 ноября 2024 года, стало известно, что пилота-перебежчика Максима Кузьминова похоронили в могиле без имени где-то на юге Испании.
Эта история заслуживает внимания в День Военной присяги лишь по причине ее исключительности. Российские воины испокон славятся верностью долгу и чести, готовностью до последней капли крови защищать свой народ и Отчизну. Это краеугольный камень, на котором всегда стояла, стоит, побеждала и вновь победит любого недруга наша великая нация.
Низкий поклон всем российским воинам прошлого и настоящего. С праздником Военной присяги, товарищи! Победа будет за нами, в этом нет никаких сомнений даже у наших самых оголтелых врагов и предателей, как бы они не мечтали об обратном.
