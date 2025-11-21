Сегодня в России отмечается памятная дата — День Военной присяги

Сегодня в нашей стране отмечается одна из самых «молодых» памятных дат — День Военной присяги. Она была учреждена в 2023 году, когда президент РФ 13 июня подписал соответствующий указ. Ранее закон, утверждающий эту памятную дату, был принят обеими палатами Федерального собрания России.

Исторические корни этого праздника уходят в эпоху великого российского самодержца Петра Первого. По его указу 21 ноября (10 ноября по старому стилю) 1721 года каждый чин при принятии на государственную службу должен принять клятву верности и преданности России. Давали ее не не только военные, но и гражданские и даже духовные служители. Одним словом, все, кто выбрал свою судьбу в неразрывной связи со служением Отечеству.



Указ Петра I назывался «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

Буквально за несколько дней до этого, что сложно назвать случайностью, 2 ноября (22 октября) 1721 года Пётр I принял титул императора Всероссийского и стал официально величаться Великим и Отцом Отечества. К слову, процедура эта, как бы сказали сейчас, была вполне демократической. Первым Императором Всероссийским царь Петр стал по прошению сенаторов.

Учреждение Дня Военной присяги в современной России направлено на воспитание граждан, прежде всего молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу. Сейчас, когда наша страна, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции вновь отстаивают государственный суверенитет, жизни людей и свободу нации, эти понятия обрели особое высокое практическое значение.

Под военной присягой понимают церемониальную торжественную клятву, даваемую каждым гражданином при поступлении на военную службу в Вооруженные силы России. Она существует с давних времен в большинстве стран мира, хотя и имеет в каждом государстве свое содержание и обряды. На Руси до указа Петра I такая традиция существовала, но с 10 ноября 1721 года она была узаконена, был прописан её официальный порядок.

25 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ «О приведении отдельных категорий лиц к присяге» перед Государственным флагом Российской Федерации. Он затрагивает добровольческие формирования, отдельные категории работников государственных предприятий и граждан РФ, привлекаемых для осуществления мероприятий по территориальной обороне.



Присяга стала символом служения Родине и народу российскому, особенно среди офицеров. Так было, есть и будет всегда. Смена государственного строя после Октябрьской революции 1917 года, создание Советского государства, даже Гражданская война, разделившая граждан бывшей империи на два воюющих лагеря, не привели к утрате главного для российских военных, всех патриотов сакрального смысла присяги. В годы Великой Отечественной войны эта клятва стала самым торжественным событием в жизни красноармейца.

Сегодня Военная присяга – торжественное обещание, клятва, которую даёт гражданин, вступающий в ряды Вооружённых сил Российской Федерации. Принимая присягу, солдаты и офицеры ВС РФ берут на себя высокие обязательства, которые составляют смысл военной службы. Текст Военной присяги, утвержденный Федеральным законом РФ в 1998 году и действующий ныне, гласит:

Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству – Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.




Нарушение присяги — это не просто преступление, а предательство своего народа и Родины. К сожалению, в то время как сотни тысяч бойцов ВС РФ не щадя живота своего с честью выполняют данную ими клятву на фронтах СВО, находятся и те, кто корысти ради, из «идейных соображений», идут на предательство, совершают акт государственной измены. Впрочем, судьба этих иуд незавидна, а отношение к ним истинных патриотов нашей страны более чем презрительное.

Уроженец дальневосточного городка Арсеньев на тот момент капитан ВКС РФ Максим Кузьминов 9 августа 2023 года угнал на территорию Украины вертолет Ми-8АМТШ. Операция под названием «Синица» была организована СБУ. Два других члена экипажа, штурман Хушбахт Турсунов и бортинженер Никита Кирьянов, находившиеся в вертолете с Кузьминовым, были им убиты. Предатель знал, что эти воины не нарушат присягу, поэтому устранил их.

За своё преступление, на которое, как он сам с гордость признавался, Кузьминов пошел по собственной инициативе, по слухам, предатель получил от украинских кураторов 500 тысяч долларов. Его даже пригласили на украинское телевидение как «героя». На ток-шоу он рассказывал о том, как хочет жить в «прекрасной Европе», где всё не так, как в «отсталой и дикой» России.

Сложно понять, на какой эффект рассчитывали украинские и западные спецслужбы (без них наверняка не обошлось), организовавшие эту акцию. Угнанная машина никакой особой ценности для врага не представляла. Отношение к предателю в России, мягко говоря, возникло самое резко отрицательное. Видимо, меряли по себе, да вновь ошиблись.

Заслуженная кара настигла предателя весьма скоро. Из Украины Кузьминов перебрался в Испанию. Жизнь в «цветущем европейском саду» оказалась совсем не такой, как он себе представлял. По словам соседей, он очень много пил и даже принимал наркотики. Впав в ностальгию, предатель отыскал в России свою бывшую девушку и пригласил переехать к себе, суля золотые горы. Она отказалась.

13 февраля 2024 года Кузьминов был убит шестью выстрелами из пистолета Макарова неизвестными людьми. Испанские СМИ писали, что его подкараулили двое мужчин в темных очках и низко надвинутых капюшонах. Они действовали слаженно и профессионально. Приехали на малозаметной машине, подловили предателя у гаража, выпустили в грудь Кузьминову шесть пуль, затем несколько раз переехали тело и скрылись.

Испанские правоохранители так и не нашли тех, кто, возможно, казнил предателя. Хотя российский след, естественно, был превалирующим, но никаких доказательств этому не обнаружено. Только через семь месяцев, 10 ноября 2024 года, стало известно, что пилота-перебежчика Максима Кузьминова похоронили в могиле без имени где-то на юге Испании.

Эта история заслуживает внимания в День Военной присяги лишь по причине ее исключительности. Российские воины испокон славятся верностью долгу и чести, готовностью до последней капли крови защищать свой народ и Отчизну. Это краеугольный камень, на котором всегда стояла, стоит, побеждала и вновь победит любого недруга наша великая нация.

Низкий поклон всем российским воинам прошлого и настоящего. С праздником Военной присяги, товарищи! Победа будет за нами, в этом нет никаких сомнений даже у наших самых оголтелых врагов и предателей, как бы они не мечтали об обратном.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 04:10
    ❝ День Военной присяги ❞ —

    — «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооружённых Сил, принимаю Присягу и торжественно клянусь: быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.
    Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество, и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.
    Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооружённых Сил, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.
    Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа» © ...
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      0
      Сегодня, 04:22
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ День Военной присяги ❞ —

      — «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооружённых Сил, принимаю Присягу и торжественно клянусь: быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.
      Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество, и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.
      Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооружённых Сил, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.
      Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа» © ...

      Вот ,вот..

      Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству Самодержцу .

      Всероссийскому и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови и все к Высокому Его Императорского Величества Самодержавству силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять.

      Его Императорского Величества государства и земель Его врагов телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорского Величества службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может.

      Об ущербе же Его Императорского Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным надо мною начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства и дружбы и вражды против службы и присяги не поступать, от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать как честному, верному, послушному, храброму и расторопному офицеру (солдату), надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий.

      В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 05:56
      пусть меня постигнет суровая кара советского закона,

      Дык нет советского закона и соответственно кара не постигнет.
      всеобщая ненависть и презрение советского народа

      И что, кото-то ощутил?
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +1
        Сегодня, 06:26
        В принципе, есть ещё и бывшие члены КПСС, которые тоже имели моральные обязательства.
        Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.
        Добросовестный труд на благо общества: «кто не работает, тот не ест».
        Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
        Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.
        Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: «каждый за всех, все за одного».
        Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: «человек человеку — друг, товарищ и брат».
        Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.
        Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
        Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.
        Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
        Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
        Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

        И, что, - "всё это — не более чем красивая и вредная сказка"... Если такие, как Ельцин и Чубайс были в коммунистической партии, это была чудовищная ошибка, из-за таких карьеристов-приспособленцев и погиб Советский Союз, а наша присяга Родине, советскому народу, думаю, в душе у каждого осталась.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 06:59
          Цитата: Per se.
          есть ещё и бывшие члены КПСС

          Те еще прагматики оказались.
  2. ЛМН Звание
    ЛМН
    +1
    Сегодня, 04:25
    Кто то ведь клялся?
    Для кого то это была Родина?
    Или они не считаются?
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 05:54
      Цитата: ЛМН
      Кто то ведь клялся?

      Денис Валенти́нович Березовский Заместитель командующего ТОФ РФ - сначала клялся Украине, потом клялся России. Оказывается клятва как рубаха, можно менять без последствий... Сегодня одному присягнул, завтра другому... "Как говори Тур Хейердал, хейердал-хейервзял..."
      1. wku Звание
        wku
        0
        Сегодня, 06:10
        служил срочную 91 - 93 году, после, большая часть личного состава была с Украины, первый украинец киевлянин убежал в 91 году, потом стали массово убегать, что интересно 6 человек вернулось дослуживать, на Украине они попали в часть где их систематически избивали за то, что беглые, а вот российским призывникам на Украине повезло,больше, отказ от украинской присяги, они уезжали домой
  3. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 06:03
    Я присягу принял в 16 лет, когда поступил в военное училище. Через месяц мне исполнилось 17. Нас таких осенних было на курсе человек 10-12!
  4. wku Звание
    wku
    0
    Сегодня, 06:15
    что за дебильные головные уборы у женщин военнослужащих?