Проведены испытания американских наземных дронов FireAnt
1 63610
Армия США провела испытания автономных наземных роботов, среди которых фигурировал FireAnt, – это модульный аппарат, предназначенный для поражения бронированных целей в составе скоординированных групп.
Данное изделие массой 30 кг было разработано компанией Swarmbotics AI, представили которой объяснили преимущества своего продукта:
Это лёгкий, свободно переносимый дрон, предназначенный для работы в группах под управлением одного оператора с целью обнаружения, отслеживания и поражения тяжёлой бронетехники с помощью недорогого вооружения.
Платформа должна работать в составе роя, выполняя разнообразные задачи в зависимости от оснащения, которое может быть представлено различным вооружением, разведывательным оборудованием, средствами РЭБ:
Один оператор. Несколько роботов. Бесконечное тактическое преимущество.
Как утверждается, FireAnt благодаря своей герметичности может кратковременно погружаться в воду, изделие устойчиво к воздействию тепла, вибрации и ударов, что обеспечивает его работоспособность в различных условиях, от пустынь до городской местности:
В то время как одна ракета может стоить сотни тысяч долларов, рой дешёвых наземных роботов может «затоптать» или по крайней мере отвлечь бронетанковые соединения скоординированными атаками.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация