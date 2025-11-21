Проведены испытания американских наземных дронов FireAnt

Армия США провела испытания автономных наземных роботов, среди которых фигурировал FireAnt, – это модульный аппарат, предназначенный для поражения бронированных целей в составе скоординированных групп.

Данное изделие массой 30 кг было разработано компанией Swarmbotics AI, представили которой объяснили преимущества своего продукта:





Это лёгкий, свободно переносимый дрон, предназначенный для работы в группах под управлением одного оператора с целью обнаружения, отслеживания и поражения тяжёлой бронетехники с помощью недорогого вооружения.

Платформа должна работать в составе роя, выполняя разнообразные задачи в зависимости от оснащения, которое может быть представлено различным вооружением, разведывательным оборудованием, средствами РЭБ:

Один оператор. Несколько роботов. Бесконечное тактическое преимущество.




Как утверждается, FireAnt благодаря своей герметичности может кратковременно погружаться в воду, изделие устойчиво к воздействию тепла, вибрации и ударов, что обеспечивает его работоспособность в различных условиях, от пустынь до городской местности:

В то время как одна ракета может стоить сотни тысяч долларов, рой дешёвых наземных роботов может «затоптать» или по крайней мере отвлечь бронетанковые соединения скоординированными атаками.
  1. Маз Звание
    Маз
    -1
    Сегодня, 09:41
    В этом случае гусеничная машина оснащённая автоматической пушкой, дроном бпла на оптоволокне и могущая работать по воздушным и наземным целям гораздо нужнее чем танк в сухопутных войсках, минимум по количеству едениц и дешевле по деньгам, а эффект такой-же если не больше, для современного боя или защиты объектов
  2. cpls22 Звание
    cpls22
    +2
    Сегодня, 09:51
    По сути они предлагают самоходную мину с ударным ядром, управляемую дистанционно в ручном режиме. Дёшево и сердито.
    Хотя, если эта самоходка одноразовая, м.б. и не так дёшево.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 09:57
      но мы ж тоже можем поставить ТМ83 на мелкий самоход и подкатить. Сейчас ТМ62 к блиндажам подвозят. Просто летающий дрон делает атаку быстрой. А наземный пока докотыляет по пересечёнке, а уж тем более по городским обломкам. Но с др стороны на земле легче спрятаться.
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        +1
        Сегодня, 10:08
        Цитата: rosomaha
        Но с др стороны на земле легче спрятаться.

        Да, это похоже, для засадных действий. Но и тут БЛА удобней. Вся новинка в том, что вместо морковки ударным ядром бьют.
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +2
      Сегодня, 10:15
      Бегающая мина, прикольно. Мины будут бегать за танками по полю. Куда катится мир? wassat
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Сегодня, 10:21
        Цитата: Kotofeich
        Бегающая мина, прикольно.

        Скорее - крадущаяся. Как искра. Крадэтся, крадэтся, а потом як п...т wassat
        Её на колёса поставили, только по причине изрядного веса , имхо.
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 10:23
          Цитата: cpls22
          Скорее - крадущаяся.

          Жаль, лучше, чтобы она бегала быстрее танка laughing
        2. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          +1
          Сегодня, 10:28
          Мультфильм 1973г "Сокровища затонувших кораблей", там фашистская торпеда гонялась за нашим батискафом. good
  3. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 10:42
    А танк эта шняга догонит? Думаю навряд ли
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 10:54
      Цитата: Konnick
      А танк эта шняга догонит?

      Легко! laughing