Зеленский намерен обсудить с Трампом предложенный США мирный план по Украине

2 028 11
Зеленский намерен обсудить с Трампом предложенный США мирный план по Украине

Зеленского официально ознакомили с разработанным американцами мирным планом, на Банковой прошла встреча с участием «нелегитимного», министра армии США Дэниела Дрисколла и американских генералов, прибывших в Киев в составе делегации. Об этом сообщает офис президента Украины.

Зеленскому вручили проект плана по мирному урегулированию на Украине. Как пишет украинская пресса, в Вашингтоне считают, что этот план сможет активизировать дипломатию и стороны конфликта вернутся за стол переговоров. Как оценил предложенный план сам Зеленский, информации нет, ему пока некогда, он пытается договориться с депутатами Верховной Рады и снять Арахамию. В то же время сообщается, что «нелегитимный» намерен в ближайшие дни обсудить пункты плана с Трампом.



Президент Украины обозначил принципиальные основы, важные для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное завершение войны.


Ранее украинские ресурсы писали, что Зеленский якобы сразу отверг предложенный Трампом мирный план, поскольку он явно был «пророссийским» и включал в себя пункты, по которым договорились Трамп и Путин еще на Аляске. Кроме того, категорически против этого плана выступила Европа, недовольная, что там не учитывается ее мнение.

Так что еще ничего не решено окончательно, Зеленский обязательно проконсультируется с европейскими хозяевами Украины, прежде чем звонить Трампу.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 19:55
    Зеленский намерен обсудить с Трампом

    Кто будет оплачивать правительственную связь с Вашингтоном ?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 20:14
      Звонок за счет принимающего абонента.
  2. andr327 Звание
    andr327
    0
    Сегодня, 19:56
    Ой зеля думай, думай куда свои кости бросить!
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    Сегодня, 20:03
    Так что еще ничего не решено окончательно, Зеленский обязательно проконсультируется с европейскими хозяевами Украины, прежде чем звонить Трампу.

    А разве европейцы хозяева украины? Они Порошенко и нацистскую хунту породили и привели к власти, с помощью кровавого переворота там? Не Нуланд и ко штатовские? Не? )))
    А, по моему, у кого-то "уши" слишком податливые на вливаемую в них, искустную ложь... - верят глуппые, дескать это европа передовик, в поддержке украины и подначивании ее, к сопротивлению, противостоянию с Россией , а не белые и пушистые, нейтральные штаты...)))
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      0
      Сегодня, 20:26
      Ни европа, ни америка - нам не друзья - они нам ВРАГ, как и шавки вокруг них ошивающиеся...
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:06
    Так что еще ничего не решено окончательно, Зеленский обязательно проконсультируется с европейскими хозяевами Украины
    План Трампа, план Зеленского и с ним же ЕС, это фикция для России, точнее ярмо. Армия идёт вперёд и освобождает свою территорию, а по их планам России останавливается, платит колоссальные деньги "за аренду Донбасса", перемирие непонятное, а потом опять удар по России, но уже нужно будет начинать всё сначала.
    Нужно только вперёд до Победы, если хотите отстоять страну.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 20:20
      Цитата: carpenter
      а по их планам России останавливается, платит колоссальные деньги "за аренду Донбасса"
      Вы зачем бред цитируете? Это утка кинутая в прессу Украинцам, что бы хоть как то сгладить события. Дескать Россия будет платить. Еще раз это проукраинская утка.
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    Сегодня, 20:13
    Цитата: carpenter
    Нужно только вперёд до Победы, если хотите отстоять страну

    До куда вперед? Поясните...)))
  6. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 20:22
    Зеленского официально ознакомили с разработанным американцами мирным планом, на Банковой прошла встреча с участием «нелегитимного», министра армии США Дэниела Дрисколла и американских генералов, прибывших в Киев в составе делегации.

    «Доброе слово и пистолет действуют куда лучше, чем просто доброе слово» (с) : Если не у всех, то хотя бы у одного американского генерала был пистолет. Вот Зеля и согласился обсуждать мирный план Трампа winked
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 20:28
    Об этом плане трубят уже несколько дней, особенно иностранные СМИ. У нас же как обычно всё отрицают, типа ничего не знают и вообще не приделах! В инфо войну мы так и не научились и учиться не хотим :(
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:32
    Ага, сидит, вон, вычеркивает 27 из 28 пунктов, оставляя только "прекращение огня".