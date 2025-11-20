Президент Украины обозначил принципиальные основы, важные для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное завершение войны.

Зеленского официально ознакомили с разработанным американцами мирным планом, на Банковой прошла встреча с участием «нелегитимного», министра армии США Дэниела Дрисколла и американских генералов, прибывших в Киев в составе делегации. Об этом сообщает офис президента Украины.Зеленскому вручили проект плана по мирному урегулированию на Украине. Как пишет украинская пресса, в Вашингтоне считают, что этот план сможет активизировать дипломатию и стороны конфликта вернутся за стол переговоров. Как оценил предложенный план сам Зеленский, информации нет, ему пока некогда, он пытается договориться с депутатами Верховной Рады и снять Арахамию. В то же время сообщается, что «нелегитимный» намерен в ближайшие дни обсудить пункты плана с Трампом.Ранее украинские ресурсы писали, что Зеленский якобы сразу отверг предложенный Трампом мирный план, поскольку он явно был «пророссийским» и включал в себя пункты, по которым договорились Трамп и Путин еще на Аляске. Кроме того, категорически против этого плана выступила Европа, недовольная, что там не учитывается ее мнение.Так что еще ничего не решено окончательно, Зеленский обязательно проконсультируется с европейскими хозяевами Украины, прежде чем звонить Трампу.