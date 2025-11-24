Нам необходимо более эффективно разрушать инфраструктуру Украины
Ну вот и наступило время «разбрасывать камни». Время, когда на Украине созрели предпосылки к смене власти. А там, глядишь, и капитуляция армии. Но для этого необходимо чуть ускорить развитие событий. Не зацикливаться на взятии городов и сел, не докладывать ежедневно о нанесении успешных ударов.
Тем более наш народ уже привык к тому, что наш самый разрушительный удар всегда имеет продолжение. Через месяц, два, полгода, но имеет. Противник успешно ликвидирует последствия «успешных» налетов и (или) организует поставки или снабжение другим путем.
Кто-то не знает о дунайских портах, через которые проходят поставки из Румынии? Или Одесский порт нам не известен? Может, про Бескидский тоннель в Карпатах в наших штабах не знают? И про то, что через этот тоннель до 60% грузов из ЕС проходит, не знают? Сотня составов в день, такова пропускная способность этого двойного тоннеля.
Не могу сказать, сколько раз я уже писал в Телеграм-канале об успешных попаданиях в Одесском порту. Мы успешно попадаем, а пароходы из Европы успешно тут же разгружаются-загружаются. Интересная такая ситуация.
А этот тоннель несчастный. Сколько раз мы по нему били? Начиная с мая 2022 года? И что? Нет у нас такого вооружения, которое может закупорить входы и выходы? Если уж гору пробить сложно. Есть! Но вот почему-то это «все» туда не летит. Тоннель жалко? А города и села на ЛБС не жалко?
Неужели ракета Х-101 не разнесет вход в тоннель? Не насовсем. На время. Или у нас нет носителей для этих ракет? Куда-то исчезли Ту-22, Ту-95, Ту-160. Тогда кто красиво разнес в июле 2024 года шестью такими боеприпасами киевский завод «Артем»? А дальность полета этой ракеты вполне позволяет нашим бомберам отрабатывать пуски вдали от ПВО противника.
Та же ситуация с локомотивами. Бьём, а они почему-то опять едут. Разнесли локомотивное депо, а локомотивы опять есть. И главное, не спишешь на Европу. Там «гранаты не той конструкции». Ширина колеи другая. Значит, мало бьём или не так, как следует! Надо не «повреждать», а уничтожать.
Уничтожение инфраструктуры противника — это на сегодня первейшая задача. Не вспомогательная, а главная. Армия без тыла не воюет! Армию надо пополнять личным составом, вооружением и боеприпасами, горючим, питанием, обмундированием. Сотнями позиций, без которых она просто не может существовать.
Мы ежедневно обстреливаем тыловые заводы, пункты сосредоточения, полигоны, арсеналы, базы снабжения. Прекрасно. А результат? Красивая картинка, «ах, как здорово детанируют»! И потом арсенал опять работает! А почему работает? Потому что не ликвидированы источники энергии! Электричества нет у обывателей, но есть на предприятиях!
Понятно, что сейчас самые «умные» возразят. Автор, смотри новости! НАТО активно поставляет на Украину электрогенераторы. Потому и есть электричество на заводах. Даже спорить не буду. Действительно, генераторов сегодня поставлено огромное количество. Это хоть и не полностью, но как-то компенсирует потерю ТЭЦ и ТЭС. Но есть же способ.
Энергетика противника наш главный враг
Практически постоянно тот или иной аналитик или эксперт говорят о том, что СВО — это совершенно новый тип войны, что мы вынуждены учиться по ходу войны и прочее. Опять не буду спорить. Всё верно. Но и отметать бездумно напрочь всё то, что уже изобретено и проверено временем, тоже не стоит. Даже если это «изобретения» противника.
Не думаю, что раскрою секрет, многие читатели это изучали в ВВУЗах, ту фразу, которую я вынес в заголовок этого раздела, придумали... американцы. Более полувека назад! А уничтожение паровозов придумали ещё раньше. Я о войне во Вьетнаме и операции Linebacker II (декабрь 1972 года).
Одиннадцать суток непрерывных бомбардировок Северного Вьетнама! Более тысячи самолетов, из них только В-52 188 единиц! 33 массированных налета по столице — Ханою. Практически полное разрушение центра города, где находились важнейшие центры руководства страной.
И что в итоге? Северный Вьетнам потерял 80% мощностей электроэнергетики! Вот это называется блэкаут! Встало практически всё. А если добавить удары по локомотивным депо (372 локомотива уничтожено) и по узловым станциям, получаем паралич страны.
А если добавить минирование портов? Тех самых логистических пунктов, куда стекалась военная помощь, в том числе и из СССР. Просто закидали портовую зону минами с отсрочкой активизации на трое суток. А потом предупредили капитанов судов, находившихся в портах, о том, что по истечению этого времени они становятся законной целью. 37 судов быстро исчезли из порта.
И что нам мешает действовать точно так же? Международные соглашения? А кто их вообще выполняет? НАТО в Югославии? Израиль в Секторе Газа? Попробуйте сами ответить на вопрос о том, пошел бы Северный Вьетнам на заключение компромиссного мира 30 декабря 1972 года или нет? Выполняли или не выполняли это соглашение обе стороны — это другой вопрос…
Итак, необходимость уничтожения критической инфраструктуры доказана не нами, а нашими противниками. Сами того не подозревая, американцы предоставили нам право действовать аналогичным способом. Особенно после Югославии. «Богу — богово, а кесарю — кесарево» тут не работает. Если действия НАТО были признаны международным трибуналом правильными, значит, и другие государства могут действовать аналогичным способом.
Теперь о том, почему пока не получается «погрузить Украину во тьму». Почему эффективность наших ударов пока нас не устраивает? Вопрос действительно актуальный, поэтому тут стоит чуть остановиться. По моему мнению, тут существует две большие проблемы. АЭС и ЛЭП из ЕС.
Начну с АЭС. Мы не киевские придурки и понимаем, что трогать эти станции нельзя ни в коем случае. Хватит нам одного Чернобыля. А это на сегодня, между прочим, 60% всей вырабатываемой на Украине электроэнергии. Единственный способ прекратить работу этих станций — это... лишить их электроэнергии. Системы охлаждения работают от электричества!..
Теперь ЛЭП. Ещё в советские времена системы ЛЭП строились таким образом, чтобы была возможность быстрого переключения линий в случае аварии или диверсии. Именно поэтому нанесение ударов по ЛЭП малоэффективно. Переток будет осуществляться по другим линиям, пока ремонтные бригады не восстановят поврежденную…
И ещё один нюанс. Согласно советским ГОСТам, ЛЭП строились с большим «запасом прочности». То есть в случае необходимости по ним можно передавать в разы больше энергии, чем сейчас. Не на какие-то проценты, а именно в разы. Проще говоря, если Запад решит помочь Киеву, Украина получит столько электроэнергии, сколько ей будет необходимо.
Но у нас есть и положительный момент. Электричество — не бензин или дизель, его в цистернах не перевезешь. Значит, нужно искать, точнее вспоминать, о вооружении, которое может решить проблему линий электропередач. И знаете, такое оружие есть! Более того, это оружие практически не нарушает ни одной конвенции или договора. Оно вообще признано нелетальным!
Не буду интриговать. Это «мягкая бомба», «бомба отключения электроэнергии», «графитовая бомба». Как кому угодно. Известно, что такое оружие, называть его бомбой просто язык не поворачивается, впервые применено в 1990-91 годах во время войны в Персидском заливе. Затем бомба засветилась в Югославии.
Фактически это контейнер, в котором находится катушка с тонкими, химически обработанными графитными нитями. При подрыве контейнера нити рвутся и рассеиваются облаком над ЛЭП и прочими электроприборами. Далее всё просто. Происходит короткое замыкание и выгорание всех подключенных приборов. Всё, электросистема выведена из строя. А средств доставки у нас сегодня достаточно. От дронов до крылатых ракет…
Опять уточню для скептиков. Во время войны в Ираке именно эти бомбы вывели из строя 85% энергетики Ирака! В Югославии их эффективность была немного ниже, всего 70%, но цифра тоже впечатляет. И при этом ни одного погибшего солдата или гражданского!
Подытожим
Украина все глубже погружается в кризис. Это касается практически всех сфер жизни. От дармоеда хотят отделаться все те, кто ещё недавно вкладывал огромные средства в эту страну-недоразумение. Увы, как бы этого не хотели, причиной такого охлаждения мы являемся только отчасти. Причина в хозяине Запада, в американском президенте.
Именно позиция Трампа, его нежелание тратить деньги на проигрышный проект, толкает страны ЕС к отказу в поддержке режима Зеленского. Те заявления и даже договоры, вроде того, что недавно подписали Зеленский и Макрон, выглядят смешно. Один пообещал продать истребители, которых у него нет, а второй заплатить деньгами, которых тоже нет. Прямо как в анекдоте из 90-х, когда двое договорились о продаже вагона варенья и разошлись. Один искать вагон варенья, другой деньги…
В этой обстановке нам необходимо просто «подталкивать» Украину. Разрушение инфраструктуры — это один из таких «толчков». Необходимо использовать ситуацию. И не только на ЛБС, но и внутри украинского общества.
