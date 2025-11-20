Тогда почему мы это не сделали, не предложили раньше? Почему мы положили достаточно много наших пацанов, техники и т. д.? Потребуется определённый открытый диалог. И здесь я немного опасаюсь, чтобы этот диалог не вышел за рамки приличного диалога.

Украинская армия покинет территорию Донбасса, если такой приказ будет от властей, но к Зеленскому будет много вопросов, почему это не было сделано раньше. Об этом заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ с позывным «Дед».Украинский военный признал, что остановка боевых действий возможна только после территориальных уступок России. В любом случае Киеву придется чем-то жертвовать, чтобы остановить конфликт. Так что пускай это будет русскоязычный Донбасс. По его словам, если власти примут решение вывести украинские формирования с Донбасса, то ВСУ приказ выполнят. Конечно, не без каких-либо эксцессов, но войска будут выведены.Как подчеркнул всушник, в такой ситуации к властям Украины в общем и к Зеленскому в частности возникнут встречные вопросы. И первым будет такой: почему данное решение не было принято раньше, когда и условия были не такие жесткие. Зачем положили столько украинских военных и потеряли техники, если все равно отдали эти территории. И здесь диалог может выйти за рамки.Между тем многие украинские эксперты сомневаются, что Зеленский пойдет на вывод войск с Донбасса, понимая, чем это ему грозит. В то же время затягивание конфликта может привести к еще более тяжелым последствиям для Киева.