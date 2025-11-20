ВСУ покинут Донбасс в случае приказа, но к Зеленскому будет много вопросов

Украинская армия покинет территорию Донбасса, если такой приказ будет от властей, но к Зеленскому будет много вопросов, почему это не было сделано раньше. Об этом заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ с позывным «Дед».

Украинский военный признал, что остановка боевых действий возможна только после территориальных уступок России. В любом случае Киеву придется чем-то жертвовать, чтобы остановить конфликт. Так что пускай это будет русскоязычный Донбасс. По его словам, если власти примут решение вывести украинские формирования с Донбасса, то ВСУ приказ выполнят. Конечно, не без каких-либо эксцессов, но войска будут выведены.



Как подчеркнул всушник, в такой ситуации к властям Украины в общем и к Зеленскому в частности возникнут встречные вопросы. И первым будет такой: почему данное решение не было принято раньше, когда и условия были не такие жесткие. Зачем положили столько украинских военных и потеряли техники, если все равно отдали эти территории. И здесь диалог может выйти за рамки.

Тогда почему мы это не сделали, не предложили раньше? Почему мы положили достаточно много наших пацанов, техники и т. д.? Потребуется определённый открытый диалог. И здесь я немного опасаюсь, чтобы этот диалог не вышел за рамки приличного диалога.


Между тем многие украинские эксперты сомневаются, что Зеленский пойдет на вывод войск с Донбасса, понимая, чем это ему грозит. В то же время затягивание конфликта может привести к еще более тяжелым последствиям для Киева.
  1. belost79 Звание
    belost79
    +5
    Сегодня, 20:47
    Как то все забывают, что Россия требует не только Донбасс. И похоже уступать не собирается.
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      0
      Сегодня, 21:05
      Они для себя решили что только Донбасс и Крым, посмотрим как в нашем понимании для них ухудшилось предложение или нет, а вообще каждая из сторон выставляет условия заранее невыполнимые надеясь на продолжение боевых действий
    2. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 21:06
      Тогда почему мы это не сделали, не предложили раньше? Почему мы положили достаточно много 

      Потому что в этом и была цель, положить и заработать комуто бабла.
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 21:13
        Цитата: Mitos
        Тогда почему мы это не сделали, не предложили раньше? Почему мы положили достаточно много 

        Потому что в этом и была цель, положить и заработать комуто бабла.

        Кому,если не секрет?
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +1
          Сегодня, 21:58
          Цитата: ЛМН
          Цитата: Mitos
          Тогда почему мы это не сделали, не предложили раньше? Почему мы положили достаточно много 

          Потому что в этом и была цель, положить и заработать комуто бабла.

          Кому,если не секрет?

          Там на этой войне кто только не наварился, начиная от волонтёров, военкомов, взводных, ротных и так далее, заканчивая администрацией Зелепуки, а вместе с ним и европейскими доброхотами поддерживающими режим бандерлогов. Тут для всего списка места не хватит.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 21:28
      Цитата: belost79
      Как то все забывают, что Россия требует не только Донбасс. И похоже уступать не собирается.

      О 4 областях ещё год назад шла речь. Ситуация на поле боя меняется - мирные условия тоже меняются. Нам территорию Украины, Европе - всех бандеровцев, включая калек.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 21:12
    Между тем многие украинские эксперты сомневаются, что Зеленский пойдет на вывод войск с Донбасса, понимая, чем это ему грозит.
    Один я думаю, что они пойдут в Киев спрашивать, как это всё произошло?
    У Зе сейчас классическое, из советского мультфильма про невыученные уроки
    КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
    Причём, куда бы не поставил запятую, для него "помиловать" не получится.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 21:17
      Zoldat A hi ,тут вопрос к этому плану не только с той стороны,что и как в этом плане для России тоже очень важно,а то слухи ходят один мутнее другого
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 21:30
        Цитата: Ропот 55
        слухи ходят один мутнее другого
        Сегодня слышал по телевизору версию хотелок Зе.
        1. Всё, что Россия "захватила", Украина признает территорией России.
        2. Россия вернёт Крым.
        И самое смешное
        3. Россия признает, что Украина в войне победила.
        laughing laughing laughing
        Потерять территории, людей, промышленность, энергетику И... Лишь бы признали, что я таки победил.

        Если это правда, то нашим дипломатам там делать нечего. На переговоры, в этом случае, нужно отправлять моего школьного друга - широко известного в своих кругах врача психиатра, заведующего специализированным лечебным учреждением закрытого типа.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 22:00
          Zoldat A ,там такая куча критинов и в такой запущенной стадии что мама не горюй, справится ваш друг или ему в комманду ещё с десяток спецов и под роту санитаров выписывать придется.
  3. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 21:15
    Добровольный уход ВСУ из Донбасса сильно ухудшит репутацию Зеле, Окраинской власти и генералитета ВСУ, но мало что изменит в достижении Россией поставленных целей СВО.
    P.S. ВСУ должны уйти за Днепр. Стратегически это для нас гораздо важнее.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 21:28
      Пускай уж, валят за Днестр. Это тоже важно.
      1. Wladislaw Звание
        Wladislaw
        +1
        Сегодня, 21:36
        За Вислу тогда пусть уходят.
        1. кот Краш Звание
          кот Краш
          0
          Сегодня, 21:37
          Правильно, заодно и в ЕС вступят, как мечталось.
  4. просто СЕРГЕЙ Звание
    просто СЕРГЕЙ
    0
    Сегодня, 21:40
    Да говори им же что следующие условия будут хуже.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 21:54
    Это этот " дед" собрался вопросы задавать? Ему бы выжить. Он- быдло. А Зеленский- состоятельный человек. " дед" так этого и не понял?...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 22:04
      Андрей Николаевич hi ,этот чесоточный "дед" видать ещё с 2014 не отошёл и не понял, что он и такие как он это расходники а не члены общества которые на что то влияют,их пачками ложили в мясных накатах ,на полигонах крошили ,кидали с выплатами и прочими посулами а они как недалёкие всё грезят "райским садом",мы мол тут решать будем за власть,и весь мир с ними .
  6. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 22:20
    Бандерва и так покинет Донбасс. Но, если они это сделают сами, число покинувших на своих двоих резко возрастет. sad