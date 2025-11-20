Зеленскому дали понять, что Трамп способен остановить коррупционный скандал

Дональд Трамп имеет возможность остановить дела по коррупции на Украине, если Киев примет предложенный США мирный план. Об этом сообщают украинские медиа.

Зеленскому ясно дали понять, что коррупционный скандал на Украине может быть прекращен по звонку из-за океана, а уголовные дела в отношении коррупционеров закрыты. Но при условии, что клоун подпишет предложенный Вашингтоном план урегулирования. Трамп способен использовать американское влияние на НАБУ и САП, поскольку это прозападные структуры, финансируемые США и Европой. Кроме того, президент США может гарантировать Зеленскому безопасность, если тот согласится покинуть свой пост.



Представители США «намекнули» Зеленскому, что план нужно принять обязательно, иначе неминуемы последствия. Тем более, что этот план поддерживает Трамп.

Зеленский получил сигналы от США о том, что ему следует принять соглашение, разработанное в консультации с Москвой. Президент Дональд Трамп поддерживает этот план.


Также сообщается, что Зеленский и Дрисколл утвердили ускоренные сроки подписания мирного плана, а клоун заявил о готовности сотрудничать с Белым домом. Однако как это будет выглядеть на самом деле, покажет время.
  1. Shurik70 Звание
    Shurik70
    +3
    Сегодня, 21:26
    И всюду то тут Трамп.
    Всем поможет.
    Законникам поймать и наказать всяких там коррупционеров.
    Коррупционерам уйти от закона.
    Воюющим прекратить войну.
    Желающим повоевать занедорого продаст оружие.
    Но всё, разумеется, за соответствующую мзду.
    И как раньше мир без него обходился?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 21:31
      После неудавшегося покушения на Шойгу: безопасность Зеленского никто не может гарантировать.
    2. самый главный Звание
      самый главный
      +1
      Сегодня, 21:35
      И всюду то тут Трамп.
      И заметьте, он настойчиво проталкивает СВОЙ план раздела украины по которому нам достанется 20%, а сша отхватят 80%. И об этом как то тишина в эфире...
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 21:46
        "Как работал, так и заработал". Кто больше может взять, тот больше и берёт.
    3. Vicontas Звание
      Vicontas
      0
      Сегодня, 21:57
      На пленках Миндича зазвучал голос жены Зеленского - Елены,обсуждавшей с подругой коррупционные схемы супруга! Значит скоро послышится и его хрипение.Но Европа будет продолжать поддерживать Зе - потому что те кто его подпирают сами наверняка в доле и в откатах,как барбоска в блохах.Достаточно вспомнить какие суммы уволокла Урсула фон Ляйен на ковиде,а потом кисло отбрехивалась,что документы потерялись,пропали и вообще стерлись.Так что будут Зелю подпирать,чтобы не лишиться доли с денюжкой и немаленькой. И европейская "малина" ответит Трампу "НЕТ" Они уже сейчас требуют места за столом переговоров...
  2. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 21:33
    Ну хочется верить, а не получается((( Да и кому верить, нарику или деду с потёкшим скворечником??
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 21:41
    В этой новости нет ничего удивительного. Видимо, Трампу какие-то умные люди подсказали, что если не заключить мир сейчас на условиях России, то через некоторое время он всё равно настанет на условиях России. Но это будут уже другие условия. Более жёсткие. Тогда Штаты потеряют значительно больше. Сейчас хоть что-то можно выторговать для себя. Но не для бандеровской вукраины. На неё америкосам наплевать. Как и на бестолковых её жителей, которые лизали Америке задницу все последние годы.
  4. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 21:58
    А могли просто устроить ток шоу с пытками в кунс-камере зелибобика и заработать на рекламе на восстановление страны, и зачем я Украине идеи подкидываю...