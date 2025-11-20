Зеленскому дали понять, что Трамп способен остановить коррупционный скандал
3 0858
Дональд Трамп имеет возможность остановить дела по коррупции на Украине, если Киев примет предложенный США мирный план. Об этом сообщают украинские медиа.
Зеленскому ясно дали понять, что коррупционный скандал на Украине может быть прекращен по звонку из-за океана, а уголовные дела в отношении коррупционеров закрыты. Но при условии, что клоун подпишет предложенный Вашингтоном план урегулирования. Трамп способен использовать американское влияние на НАБУ и САП, поскольку это прозападные структуры, финансируемые США и Европой. Кроме того, президент США может гарантировать Зеленскому безопасность, если тот согласится покинуть свой пост.
Представители США «намекнули» Зеленскому, что план нужно принять обязательно, иначе неминуемы последствия. Тем более, что этот план поддерживает Трамп.
Зеленский получил сигналы от США о том, что ему следует принять соглашение, разработанное в консультации с Москвой. Президент Дональд Трамп поддерживает этот план.
Также сообщается, что Зеленский и Дрисколл утвердили ускоренные сроки подписания мирного плана, а клоун заявил о готовности сотрудничать с Белым домом. Однако как это будет выглядеть на самом деле, покажет время.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация