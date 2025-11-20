Зеленский получил сигналы от США о том, что ему следует принять соглашение, разработанное в консультации с Москвой. Президент Дональд Трамп поддерживает этот план.

Дональд Трамп имеет возможность остановить дела по коррупции на Украине, если Киев примет предложенный США мирный план. Об этом сообщают украинские медиа.Зеленскому ясно дали понять, что коррупционный скандал на Украине может быть прекращен по звонку из-за океана, а уголовные дела в отношении коррупционеров закрыты. Но при условии, что клоун подпишет предложенный Вашингтоном план урегулирования. Трамп способен использовать американское влияние на НАБУ и САП, поскольку это прозападные структуры, финансируемые США и Европой. Кроме того, президент США может гарантировать Зеленскому безопасность, если тот согласится покинуть свой пост.Представители США «намекнули» Зеленскому, что план нужно принять обязательно, иначе неминуемы последствия. Тем более, что этот план поддерживает Трамп.Также сообщается, что Зеленский и Дрисколл утвердили ускоренные сроки подписания мирного плана, а клоун заявил о готовности сотрудничать с Белым домом. Однако как это будет выглядеть на самом деле, покажет время.