Становится основным истребителем Турции: Катар продаёт Eurofighter Анкаре

Eurofighter Typhoon зарекомендовал себя как зрелый и испытанный в боях истребитель. Он позволит поддерживать эффективную ПВО страны до тех пор, пока KAAN не будет запущен в серийное производство.

Это платформы с очень небольшим налётом, низким уровнем износа конструкции и полностью модернизированным радиоэлектронным оборудованием. В то же время Tranche 3A имеет решающее технологическое преимущество перед F-4E 2020 Terminator и F-16 Block 30/40/50 ВВС Турции.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Доха достигли соглашения о продаже Eurofighter, состоящих на вооружении ВВС Катара; в настоящее время ведётся обсуждение технических деталей предстоящей сделки.Как указывается в испанском издании Defensa, Турция выбыла из программы F-35, а модернизации парка F-16 препятствует Конгресс США. Поэтому основная ставка сделана на создание национального истребителя KAAN, однако он будет введён в эксплуатацию только в 2028 году, и это по оптимистичным прогнозам:Катар является одним из немногих эксплуатантов Eurofighter Typhoon серии Tranche 3A – «наиболее совершенного варианта, находящегося в настоящее время на вооружении». Данная модификация способна работать с вооружением нового поколения, имеет усовершенствованную авионику и продвинутое программное обеспечение.Всего Доха располагает 24 бортами, поставленными в период с 2019 по 2023 год. Ещё одна дюжина ожидает отгрузки. Испанские обозреватели считают, что самолёты находятся в превосходном состоянии:При этом несколько недель назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился о покупке у Британии 20 истребителей Eurofighter новой постройки за примерно €8,9 млрд. Таким образом, с учётом предстоящей сделки с Катаром, данная модель в скором будущем станет основой ВВС страны.