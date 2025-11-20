Становится основным истребителем Турции: Катар продаёт Eurofighter Анкаре

Становится основным истребителем Турции: Катар продаёт Eurofighter Анкаре

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Доха достигли соглашения о продаже Eurofighter, состоящих на вооружении ВВС Катара; в настоящее время ведётся обсуждение технических деталей предстоящей сделки.

Как указывается в испанском издании Defensa, Турция выбыла из программы F-35, а модернизации парка F-16 препятствует Конгресс США. Поэтому основная ставка сделана на создание национального истребителя KAAN, однако он будет введён в эксплуатацию только в 2028 году, и это по оптимистичным прогнозам:



Eurofighter Typhoon зарекомендовал себя как зрелый и испытанный в боях истребитель. Он позволит поддерживать эффективную ПВО страны до тех пор, пока KAAN не будет запущен в серийное производство.

Катар является одним из немногих эксплуатантов Eurofighter Typhoon серии Tranche 3A – «наиболее совершенного варианта, находящегося в настоящее время на вооружении». Данная модификация способна работать с вооружением нового поколения, имеет усовершенствованную авионику и продвинутое программное обеспечение.

Всего Доха располагает 24 бортами, поставленными в период с 2019 по 2023 год. Ещё одна дюжина ожидает отгрузки. Испанские обозреватели считают, что самолёты находятся в превосходном состоянии:

Это платформы с очень небольшим налётом, низким уровнем износа конструкции и полностью модернизированным радиоэлектронным оборудованием. В то же время Tranche 3A имеет решающее технологическое преимущество перед F-4E 2020 Terminator и F-16 Block 30/40/50 ВВС Турции.

При этом несколько недель назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился о покупке у Британии 20 истребителей Eurofighter новой постройки за примерно €8,9 млрд. Таким образом, с учётом предстоящей сделки с Катаром, данная модель в скором будущем станет основой ВВС страны.

5 комментариев
Информация
  1. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +4
    Сегодня, 23:06
    Катару истребители точно не нужны.
    Эта страна умело воюет деньгами:
    в любой новой построенной мечети Европы, Америки, России
    - деньги Катара.
    Это эффективнее авиации.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 23:55
      Цитата: voyaka uh
      Катару истребители точно не нужны.

      По крайней мере он ими не пользуется )))
      Израиль по дому, где переговоры с ХАМАС в Катаре шли, нанёс, никто не почесался.
      А у Турции взвешенный, разумный подход.
      Истребитель нужен свой, а пока его нет, обойдутся заменой, причём покупать надо не у стран НАТО.
  2. Комментарий был удален.
  3. Штарый Звание
    Штарый
    0
    Сегодня, 23:40
    Хорошая новость на мой взгляд. Чем больший зоопарк в авиации сомнительно дружественной страны-соседа, тем нам лучше. С учётом того, что своё нам туда не продать.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 23:43
    Таким образом, с учётом предстоящей сделки с Катаром, данная модель в скором будущем станет основой ВВС страны.

    Смотрит Султан на Су57, облизывается и рыдает одновременно. Близок локоток, а не укусишь. Сам себе запазуху нарыгал. А была бы в комплексе с С400 - сказка!
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 23:45
    создание национального истребителя KAAN

    Интересно - а где они для него движки брать собираются, для типа 5-го поколения? Свой точно лет 10 минимум не допилят, а то и дольше. Даже у великого Китая это как-то не вдруг получается. США - ой не факт, что из приличного им согласятся поставить. Да и вообще хоть что-нибудь. Френчи? У тех с производственными мощностями не так чтобы очень, да и зачем им такое, они лучше постараются Рафаль впарить. Что остаётся? Китай? Россия??