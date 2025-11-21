«Цели СВО будут достигнуты»: Путин посетил командный пункт группировки «Запад»

Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления и командующими Южной и Западной группировками войск, заслушав подробные доклады по ситуации на линии фронта. Об этом сообщает Минобороны.

Путин посетил командный пункт группировки «Запад», проведя новое совещание с командным составом по ситуации на линии фронта, заслушав доклад главы Генштаба ВС РФ Герасимова. Как подчеркнул Верховный Главнокомандующий, цели спецоперации должны быть безусловно достигнуты.



Также российский президент отметил, что поставленные на прошлом совещании задачи были выполнены: освобожден Купянск, в районе Купянска-Узлового заблокированы около 15 батальонов ВСУ. Также освобождено более 80% Волчанска и 70% Красноармейска (Покровска), российские войска вошли в Северск и продвигаются в жилых кварталах. Такая же ситуация в Константиновке. Группировка «Восток» с 1 ноября освободила более 230 км² в Днепропетровской и Запорожской областях.

Герасимов доложил, что в окруженных районах созданы условия для сдачи в плен украинских солдат, но они боятся из-за угрозы расстрела и уничтожения собственными беспилотниками. Власти Украины не дают разрешения на капитуляцию, заставляя их воевать до последнего.

Путин назвал киевский режим преступным сообществом, узурпировавшим власть. Зеленский и его окружение используют конфликт для собственного обогащения, наплевав на судьбу Украины и ее народа. Поэтому задачи СВО приоритетны, цели спецоперации должны быть достигнуты. Народ России надеется на армию и власть и ожидает нужных результатов СВО.

  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 06:27
    Очень бы хотелось этого. Удачи нашим воинам.
  2. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +2
    Сегодня, 06:29
    Интересно в эти цели входит достижение границ Херсонской и Запорожской областей, а то сливы о заморозке по линии фронта как то не радуют.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +4
      Сегодня, 06:35
      Изначальные цели СВО, денацификация и демилитаризация бандеровской Украины. Никакое признание только Донбасса и новых территорий, включённых в состав РФ это не обеспечивают, не дают гарантий. Только полное разоружение ВСУ и смена нацистской власти. Иначе, наше руководство опять "обманут" и Россию ждёт новая, ещё более страшная война через 2-3 года.
      1. Serg Koma Звание
        Serg Koma
        +2
        Сегодня, 07:03
        Цитата: Per se.
        Иначе, наше руководство опять "обманут"

        Заместитель поспреда при ООН от Украины Кристина Гайовишин:

        Украина официально получила от американской стороны проект плана.

        Никогда не будет признания, формального или иного, украинской территории, временно оккупированной Российской Федерацией, как российской. Наша земля не продаётся.

        Украина не примет никаких ограничений на своё право на самооборону или на численность и возможности наших Вооружённых сил.

        Мы также не потерпим посягательств на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать альянсы, в которые мы хотим вступить.

        Выдернул цитаты из сегодняшнего заявления..

        Свинья почему то не хочет идти на убой, визжит, пытается вырваться.

        P.S. "Американский план" - По моему мнению ловушка для России в экономическом (на ближайшее время) и политическом (в дальнейшем) плане. Ослабление России через "мирные инициативы" - цель Запада неизменна.
    2. wku Звание
      wku
      -2
      Сегодня, 06:57
      СВО надо прекращать и занятся строительством армии, сколько погибло? не скоро узнаем, недавно общался с фронтовиком в отпуск приехал по ранению.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:23
      ARIONkrsk
      Сегодня, 06:29
      Интересно в эти цели входит достижение границ Херсонской и Запорожской областей, а то сливы о заморозке по линии фронта как то не радуют.

      hi Таковое нарушение будет означать дискредитацию Конституции РФ, куда уже внесены все области.
      А слив фото полуторамесячной давности из ГШ, где обозначены Одесская и Николаевская обл., в составе России вселяют уверенность в продолжении СВО до устранения первопричин и решения всех целей и задач.
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 06:29
    Ну что же. Пожелаем успехов нашей армии в достижении поставленных задач!
    И чем быстрее, тем лучше!
    404-я должна прекратить свое существование в данном виде! А ее западные выкормыши повешены на майдане!
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -2
    Сегодня, 06:33
    Ну чтож... Главком подтвердил что главные цели СВО неизменны.
    Интересно стыкуется ли план Трампа из 28 пунктов по Украине представленных Зеленскому на подписание с целями СВО? request
    И потом...Германия и Британия что то мутят воду...опять.
    1. Штааль Звание
      Штааль
      +2
      Сегодня, 07:08
      Комментировать "аренду Донбасса", временный отказ от вступления в НАТО, заморозку фронта в Херсонской и Запорожской областях, "Раду мира", G8, замороженные российские деньги на какое-то проекты и прочее...и выдавать этот бред за "План мира" просто уже не хочется.
  5. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +2
    Сегодня, 06:55
    Обратил внимание, что Верховный главнокомандующий одевая форму не утруждает себя погонами.
    Многое говорит о характере человека.
    1. двп Звание
      двп
      -3
      Сегодня, 07:00
      А у яво какое воинское звание?
    2. Штааль Звание
      Штааль
      0
      Сегодня, 07:10
      А какие у него должны быть погоны, генералиссимуса или маршала с 4мя героями на груди?
  6. codetalker Звание
    codetalker
    +1
    Сегодня, 06:58
    Похоже это ответ на мирный план «Трампа-Дмитриева».
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 07:02
      В смысле Дмитриев сам план придумал? С верховным не посоветовавшись?