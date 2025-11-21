«Цели СВО будут достигнуты»: Путин посетил командный пункт группировки «Запад»
Владимир Путин провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления и командующими Южной и Западной группировками войск, заслушав подробные доклады по ситуации на линии фронта. Об этом сообщает Минобороны.
Путин посетил командный пункт группировки «Запад», проведя новое совещание с командным составом по ситуации на линии фронта, заслушав доклад главы Генштаба ВС РФ Герасимова. Как подчеркнул Верховный Главнокомандующий, цели спецоперации должны быть безусловно достигнуты.
Также российский президент отметил, что поставленные на прошлом совещании задачи были выполнены: освобожден Купянск, в районе Купянска-Узлового заблокированы около 15 батальонов ВСУ. Также освобождено более 80% Волчанска и 70% Красноармейска (Покровска), российские войска вошли в Северск и продвигаются в жилых кварталах. Такая же ситуация в Константиновке. Группировка «Восток» с 1 ноября освободила более 230 км² в Днепропетровской и Запорожской областях.
Герасимов доложил, что в окруженных районах созданы условия для сдачи в плен украинских солдат, но они боятся из-за угрозы расстрела и уничтожения собственными беспилотниками. Власти Украины не дают разрешения на капитуляцию, заставляя их воевать до последнего.
Путин назвал киевский режим преступным сообществом, узурпировавшим власть. Зеленский и его окружение используют конфликт для собственного обогащения, наплевав на судьбу Украины и ее народа. Поэтому задачи СВО приоритетны, цели спецоперации должны быть достигнуты. Народ России надеется на армию и власть и ожидает нужных результатов СВО.
