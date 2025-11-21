Назначен новый командующий группировкой войск «Юг» в зоне СВО

Назначен новый командующий группировкой войск «Юг» в зоне СВО

Группировка войск «Юг», а соответственно, и Южный военный округ, получили нового командующего, им стал генерал-лейтенант Сергей Медведев, ранее занимавший должность начальника штаба ЮВО. Об этом сообщают российские ресурсы, Минобороны пока официально ничего не комментирует.

Медведев присутствовал на совещании с Путиным, прошедшем накануне в командном пункте группировки «Запад». Как доложил генерал, в оперативные цели группировки «Юг» входит взятие Константиновки к середине декабря. Сейчас штурмовые подразделения «южан» действуют в нескольких районах города.



Генерал-лейтенанту Сергею Медведеву всего 46 лет, и его назначение на должность командующего Южным военным округом и «Южной» группировкой в СВО является своеобразным рекордом. Он стал самым молодым командующим.

Отметим, что с начала специальной военной операции на Украине Южный военный округ сменил пять командующих: генерал-полковник Дворников (2016-2023), генерал-полковник Кузовлев (2023-2024, сейчас командующий Московским военным округом), генерал-полковник Анашкин (2024, ныне начальник Общевойсковой академии), генерал-полковник Санчик (2024-2025, назначен заместителем министра обороны по МТО) и генерал-лейтенант Медведев (с ноября 2025 года).

Группировка «Юг» сейчас действует в полосе от Северска до Константиновки, в ее зону ответственности попадают и Славянск с Краматорском.
  1. Alexej Звание
    Alexej
    +2
    Сегодня, 06:44
    На фото его лицо в момент назначения?
  2. wku Звание
    wku
    -5
    Сегодня, 07:00
    какая-то кадровая чехарда, как у Николая II в его правление, а толку мало.
    1. двп Звание
      двп
      -5
      Сегодня, 07:11
      Немедленно прекратите эти неприличные сравнения! Николай Второй кто был? Правильно -узурпатор и угнетатель русского народа. Думал только о себе родном и о своих приближенных ,дворянах там разных, аристократии так сказать. В стране царила царская диктатура и произвол! А Владимир Владимирович избранный на "самых честных и прозрачных выборах"президентом(причем много раз). Его "деятельность" одобряют оказывается около 90%россиян. И Владимир Владимирович только и думает как сделать жисть народа ,, лучше и веселей,,.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 07:31
        Эх, Распутина не хватает!!!!
  3. monetam Звание
    monetam
    +1
    Сегодня, 07:23
    Удачи в управлении войсками надо пожелать новому командующему, вот что, и реализации хороших военных планов. Его нельзя назвать неспособным командиром, нет фактов , которые говорили о его непригодности
  4. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +1
    Сегодня, 07:32
    "Коней на переправе не меняют", - гласит народная мудрость. Ну а тут одно из двух: то ли кони не той системы, то ли до переправы ещё далеко... В любом случае желаю успехов новому командующему.