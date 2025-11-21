В Киеве опубликовали все 28 пунктов предложенного США мирного плана

Мирный план Трампа, о котором говорят все последние дни, включает 28 пунктов, охватывающих все ключевые аспекты урегулирования конфликта. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на депутата Верховной Рады Гончаренко* (внесен в России в список экстремистов и террористов), который и опубликовал весь проект плана.

План условно разделен на разделы, первый из которых говорит о будущей безопасности Украины и ее политическом статусе: подтверждение суверенитета Украины; Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями; Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает, что Украина никогда не станет членом; численность ВСУ ограничивается; Украина останется безъядерным государством.



Территориальные вопросы: Крым, Донецкая и Луганская республики признаются де-факто российскими; линия фронта в Херсонской и Запорожской областях «замораживается»; часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто; обе стороны обязуются не менять границы силой.

Военные вопросы: НАТО не размещает войска на Украине, истребители НАТО размещаются в Польше; запускается диалог по безопасности между США, НАТО и РФ; Россия юридически закрепляет политику ненападения на Украину и Европу.

Экономика и восстановление Украины: США и Европа запускают крупный инвестиционный проект по восстановлению Украины; 100 млрд долларов замороженных российских активов идут на восстановление Украины, при этом США получают 50% прибыли; Европа выделяет свои 100 млрд; остатки от замороженных российских активов будут привлечены для совместных американо-российских проектов; создаëтся Фонд развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

Россия в мировой системе: постепенное снятие санкций с РФ; возвращение России в G8; долгосрочное экономическое сотрудничество США и России.

Гуманитарные вопросы: обмен «все за всех», взаимное возвращение гражданских и детей; запускаются гуманитарные программы по воссоединению семей, образовательные программы о толерантности; отказ Украины от «нацистской идеологии».

Энергетика и спецобъекты: Запорожская АЭС запускается под наблюдением МАГАТЭ, электроэнергия делится 50 на 50 между Украиной и РФ; США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.

Внутренние политические процессы на Украине: выборы через 100 дней после подписания мирного соглашения; полная амнистия всем участникам войны.

Выполнение и контроль: соглашение юридически обязательно, нарушения влекут за собой санкции; контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа; после подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.

Это предварительный проект плана, а не его окончательный вид, многие пункты могут измениться с учетом позиций России и Украины. Зеленский уже заявил, что намерен очень плотно обсудить документ с Трампом, в том числе уход от ответственности за коррупцию.
  navigator777
    navigator777
    +9
    Сегодня, 07:10
    Какой то план по разграблению российских активов, а Донбасс и Запорожье Россия сама восстанавливать должна? А европейские активы назад Европе вернуть?
    VictorB
      VictorB
      +3
      Сегодня, 07:14
      Если это настоящий "план Трампа", то слово денацификация там отсутствует.
    Штааль
      Штааль
      +3
      Сегодня, 07:17
      Там такой бред!
      Особенно удивляет фраза - "Рада мира", по ним трибунал плачет, и с этой бандой разговор короткий может быть только.
  Штааль
    Штааль
    +5
    Сегодня, 07:11
    Глядя на обломки вражеской баллистической ракеты ATACMS в лесу под Воронежем, сообщения о "скором мире" и каком-то очередном соглашении из 28 пунктов смотрятся как минимум смешно, они не стоят и туалетной бумаги на которой написаны.
  Штааль
    Штааль
    +5
    Сегодня, 07:12
    Если тот, кто предложил этот "План" на полном серьёзе думал что Россия будет его выполнять, то он совсем не понимает, как устроен мир и как живут люди. А главное, чем и ради чего. Пусть берет в аренду Гренландию платит аренду Дании.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 07:38
      Этот план создан исходя из собственных представлений о морали,совести,мире.План должен состоять из двух пунктов.Пункт первый..Какалам свалить с материка.Желательно в Канаду,провинция Альберта.Там и нефть есть.Климат правда не очень.Пункт второй.Кто то против?Смотреть пункт первый
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 07:15
    Во все этом словоблудии из 28 пунктов нет никакого обещания НАТО и США не нападать на Россию.
    Это раз...де-факто пустой термин...сегодня так, завтра будет по другому...это два.
    Должно быть де-юре и подкреплено гарантиями со стороны России.
    Гарантии США и остальных стран Запада равны стоимости туалетной бумаги...они ничего не стоят.
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 07:25
      Тот же ЛЕХА hi ,тут интересно что наши официальные лица заявят по этому плану,если это конечно не "утка" от тамошних террористов.
  drags33
    drags33
    +3
    Сегодня, 07:16
    Не трампу и гейропейцам решать, что делать России!!! Они эту "кашу" заварили, а теперь выряжаются в миротворцев... У России свои задачи...
  Last centurion
    Last centurion
    +5
    Сегодня, 07:17
    Ясно, хитрый план как украсть зарубежные активы РФ и спасти бандеровскую армию от разгрома с учетом уже сократившейся ее численности (тут они просто зафиксировали что часть разбежалась а часть убито-ранена). Плюсом остановить обвал фронта и возвращение регионов РФ в их административных границах.
    План очередного западного обувалова - как он есть. Думаю общаться и строить планы надо через годик-другой или когда окажемся на границе Приднестровья.
    И подписывать этот план должен проворовавшийся просроченный? Нас "снова обманут"?
  Slon_on
    Slon_on
    0
    Сегодня, 07:20
    Не понял, получается, что бандерва победила? Этот план неприемлем.
    VictorB
      VictorB
      0
      Сегодня, 07:23
      Да, если план реализовать, то "бандерва запанует".
      Tagan
        Tagan
        0
        Сегодня, 07:30
        Да, если план реализовать, то "бандерва запанует".

        Бандерва, глядя на этот план, сама крутит носом:
        🇺🇦 🇺🇸Зеленский дал команду гавкать в ООН на план Трампа 🐕‍🦺

        ▪️Заявление зампоспреда при ООН от Украины Кристины Гайовишин:
        ▪️Украина официально получила от США проект плана. Мы обозначили фундаментальные принципы, важные для нашего народа. Мы согласны работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое завершение войны.
        ▪️В этом контексте позвольте сделать несколько ключевых замечаний.
        ▪️Во-первых, Украина готова к содержательным переговорам для окончания этой войны — включая на уровне лидеров — но наши красные линии чёткие и неизменные.
        ▪️Никогда не будет признания, формального или иного, украинской территории, временно оккупированной РФ, как российской. Наша земля не продаётся.
        ▪️Украина не примет никаких ограничений на своё право на самооборону или на численность и возможности Вооружённых сил.
        ▪️Мы также не потерпим посягательств на наш суверенитет, включая наше суверенное право выбирать альянсы, в которые мы хотим вступить.
        ▪️Любой подлинный мирный процесс должен уважать фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы.
        ⚠️t.me/RVvoenkor
  pexotinec
    pexotinec
    0
    Сегодня, 07:22
    Короче снова хитрый план, где России дают подачки, а она за это ещё и платить должна. В этом весь запад, лишь бы только грабить.
  Штааль
    Штааль
    +2
    Сегодня, 07:22
    / 100 млрд долларов замороженных российских активов идут на восстановление Украины, при этом США получают 50% прибыли; Европа выделяет свои 100 млрд; остатки от замороженных российских активов будут привлечены для совместных американо-российских проектов; создаëтся Фонд развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии./
    Карикатурные ушлепки, они просто хотят дерьмо завернуть в красивую упаковку, добавить шоколада и назвать это конфетой для русских.
  Уарабей
    Уарабей
    +7
    Сегодня, 07:22
    Это капитуляция России завернутая в красивую обертку и очередная попытка Россию облапошить. Этот "диалог по безопасности между НАТО, США и РФ", который будет запущен после СВО, и есть момент на котором Россию пошлют подальше и снова начнется тоже самое.
  Штааль
    Штааль
    0
    Сегодня, 07:26
    /контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа/
    Нуиконечно, 10 летняя история бренда не позволяет его ликвидировать или переуступить конкуренту(России) — электорат не поймет такого оглушительного провала, поэтому надо сменить состав совета директоров, председателя лишить любой самостоятельности и наконец сменить имидж проекта, как для внутреннего, так и для внешнего потребителя.
  АА17
    АА17
    +2
    Сегодня, 07:29
    США, в любом случае, от реализации мирного Плана получит свой "гешефт", даже если там будет коррекция в пунктах, в ту или иную сторону.
    Российские СМИ пишут о реакции Украины и Европы на опубликованный План США.
    Но пока нет информации о комментариях Российской Власти по американскому проекту Плана.
    Очень интересно, какая будет реакция.
  jonht
    jonht
    0
    Сегодня, 07:35
    Как там говорится: "Не один договор с англосаксами не стоит даже той бумаги, на которой он написан".
    Пока существуют мелкобриты, мы спокойно жить не будем. Так что даже марать бумагу не стоит. hi