В Киеве опубликовали все 28 пунктов предложенного США мирного плана

Мирный план Трампа, о котором говорят все последние дни, включает 28 пунктов, охватывающих все ключевые аспекты урегулирования конфликта. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на депутата Верховной Рады Гончаренко* (внесен в России в список экстремистов и террористов), который и опубликовал весь проект плана.План условно разделен на разделы, первый из которых говорит о будущей безопасности Украины и ее политическом статусе: подтверждение суверенитета Украины; Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями; Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает, что Украина никогда не станет членом; численность ВСУ ограничивается; Украина останется безъядерным государством.Территориальные вопросы: Крым, Донецкая и Луганская республики признаются де-факто российскими; линия фронта в Херсонской и Запорожской областях «замораживается»; часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто; обе стороны обязуются не менять границы силой.Военные вопросы: НАТО не размещает войска на Украине, истребители НАТО размещаются в Польше; запускается диалог по безопасности между США, НАТО и РФ; Россия юридически закрепляет политику ненападения на Украину и Европу.Экономика и восстановление Украины: США и Европа запускают крупный инвестиционный проект по восстановлению Украины; 100 млрд долларов замороженных российских активов идут на восстановление Украины, при этом США получают 50% прибыли; Европа выделяет свои 100 млрд; остатки от замороженных российских активов будут привлечены для совместных американо-российских проектов; создаëтся Фонд развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.Россия в мировой системе: постепенное снятие санкций с РФ; возвращение России в G8; долгосрочное экономическое сотрудничество США и России.Гуманитарные вопросы: обмен «все за всех», взаимное возвращение гражданских и детей; запускаются гуманитарные программы по воссоединению семей, образовательные программы о толерантности; отказ Украины от «нацистской идеологии».Энергетика и спецобъекты: Запорожская АЭС запускается под наблюдением МАГАТЭ, электроэнергия делится 50 на 50 между Украиной и РФ; США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.Внутренние политические процессы на Украине: выборы через 100 дней после подписания мирного соглашения; полная амнистия всем участникам войны.Выполнение и контроль: соглашение юридически обязательно, нарушения влекут за собой санкции; контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа; после подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.Это предварительный проект плана, а не его окончательный вид, многие пункты могут измениться с учетом позиций России и Украины. Зеленский уже заявил, что намерен очень плотно обсудить документ с Трампом, в том числе уход от ответственности за коррупцию.