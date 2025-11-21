Зеленский возложил вину за провалы на фронте на союзников и украинский народ
Андрей Ермак останется главой офиса президента Украины, а в провалах на фронте виноваты союзники и украинский народ. Об этом заявил Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады, прошедшей накануне, сообщают украинские медиа.
В четверг, 20 ноября, Зеленский выступил перед депутатами ВРУ, подняв сразу несколько вопросов. Поскольку на заседание с телефонами не пускали якобы из-за «жесткого разговора», то вся информация получена от самих депутатов, да и то без больших подробностей.
В ходе разговора «нелегитимный» попытался уволить главу фракции «Слуга народа» Арахамию, но ему этого сделать не дали. В то же время Зеленский отстоял Ермака, он остается главой его офиса. Однако главной темой был мирный план Трампа и возможное окончание войны. Клоуна прямо спросили об этом, но он ушел от ответа. Также ничего не сказал про условия окончания боевых действий, дав как всегда размытый ответ.
По главкому ВСУ Сырскому также нет решения, Зеленский допускает его увольнение с должности, но не сейчас. Как оказалось, в существующих проблемах на фронте, отступлении украинской армии, последних провалах в Покровске, Купянске и т.д. генерал не виноват. Вину за это Зеленский возложил на западных союзников и украинский народ. Первые не дают «много оружия», а вторые не хотят воевать.
В отношении коррупционного скандала «нелегитимный» высказался четко, обвинив всех в «помощи врагу» и «работе на Россию». Поэтому тех, кто будет раздувать его дальше, он накажет, но «позже».
Между тем сообщается, что СБУ собрала на каждого депутата компромат и готова запустить его, чтобы обеспечить лояльность Зеленскому.
