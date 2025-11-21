Зеленский возложил вину за провалы на фронте на союзников и украинский народ

Зеленский возложил вину за провалы на фронте на союзников и украинский народ

Андрей Ермак останется главой офиса президента Украины, а в провалах на фронте виноваты союзники и украинский народ. Об этом заявил Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады, прошедшей накануне, сообщают украинские медиа.

В четверг, 20 ноября, Зеленский выступил перед депутатами ВРУ, подняв сразу несколько вопросов. Поскольку на заседание с телефонами не пускали якобы из-за «жесткого разговора», то вся информация получена от самих депутатов, да и то без больших подробностей.



В ходе разговора «нелегитимный» попытался уволить главу фракции «Слуга народа» Арахамию, но ему этого сделать не дали. В то же время Зеленский отстоял Ермака, он остается главой его офиса. Однако главной темой был мирный план Трампа и возможное окончание войны. Клоуна прямо спросили об этом, но он ушел от ответа. Также ничего не сказал про условия окончания боевых действий, дав как всегда размытый ответ.

По главкому ВСУ Сырскому также нет решения, Зеленский допускает его увольнение с должности, но не сейчас. Как оказалось, в существующих проблемах на фронте, отступлении украинской армии, последних провалах в Покровске, Купянске и т.д. генерал не виноват. Вину за это Зеленский возложил на западных союзников и украинский народ. Первые не дают «много оружия», а вторые не хотят воевать.

В отношении коррупционного скандала «нелегитимный» высказался четко, обвинив всех в «помощи врагу» и «работе на Россию». Поэтому тех, кто будет раздувать его дальше, он накажет, но «позже».

Между тем сообщается, что СБУ собрала на каждого депутата компромат и готова запустить его, чтобы обеспечить лояльность Зеленскому.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    +5
    Сегодня, 07:48
    Так а кто еще виноват, не надо было и начинать АТО. Угробили кучу населения на радость планам железной леди.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +16
      Сегодня, 07:53
      И с этими кто-то предлагает подписать "мирный" договор ? Мда, даже обсуждать всю это шваль с 404 не хочется, однозначно брать все Причерноморье до Приднестровья, Харьков и Суммы.... это и будет мирный план.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +11
        Сегодня, 08:06
        Цитата: Silver99
        И с этими кто-то предлагает подписать "мирный" договор ? Мда, даже обсуждать всю это шваль с 404 не хочется, однозначно брать все Причерноморье до Приднестровья, Харьков и Суммы.... это и будет мирный план.

        Согласен с вами: брать ВСЁ.
        Всех бандеровцев вышибать в Европу, искалеченных ВСУк депортировать в Европу вместе с семьями. Они ж туда хотели.
        Зеленский: все виновны кроме я. laughing lol wassat
        У укрофюрера народ плохой: не хочет дохнуть за сворованные Зеленским млрды.
        1. ANB Звание
          ANB
          +2
          Сегодня, 08:22
          . Всех бандеровцев вышибать в Европу, искалеченных ВСУк депортировать в Европу вместе с семьями

          Не возьмут. На границе тормознут. Надо с Африкой договариваться, может там где примут. :)
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +2
            Сегодня, 08:29
            Цитата: ANB
            . Всех бандеровцев вышибать в Европу, искалеченных ВСУк депортировать в Европу вместе с семьями

            Не возьмут. На границе тормознут. Надо с Африкой договариваться, может там где примут. :)

            Что значит не возьмут?
            Пулеметными очередями гнать. angry
            1. ANB Звание
              ANB
              +2
              Сегодня, 09:30
              . Пулеметными очередями гнать.

              Скорее поляки на границе пулеметы поставят.
        2. bandabas Звание
          bandabas
          +1
          Сегодня, 10:17
          Судя по всему придется вышибать большинство руинцев. Чтобы не получить впоследствии нож в спину от потециальных водителей, поваров и прочих свинопасов. И с ними любительниц кружевных труселей. Чемодан, вокзал, гейропа.
        3. 30 вис Звание
          30 вис
          +1
          Сегодня, 10:35
          Цитата: Бородач
          У укрофюрера народ плохой: не хочет дохнуть за сворованные Зеленским млрды.

          У Володымира Олексанривича Зеленского другой народ его . Израильский народ ... родной для Зели .. и его ермаков , каломойских . вальцманов йуль капительман . На территории бывшей УССР они кормятся .. Пожирают людей , землю и саму жизнь .
      2. wku Звание
        wku
        -11
        Сегодня, 08:18
        какими силами вы собираетесь брать эти города, почему не демобилизуют мобилизованных какого им на фронте? как рекруты при Петре надо завершать по сегодняшней линии фронта, и армию реформировать по образцу Вагнера
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +8
          Сегодня, 08:22
          А вы хотите воевать вечно ? или есть надежда, что Британия вас полюбит ? а может вы согласны на капитуляцию и выплату репараций ?....... я не сторонник войны, но не хочу ее оставлять нашим детям. Брать города штурмом не обязательно, надо создавать военно-политические условия на изменение ситуации у противника.
          1. wku Звание
            wku
            -17
            Сегодня, 08:31
            если вмешается НАТО, а они это сделают, как только Украина начнёт реально проигрывать, они раскатают нашу немногочисленную армию
            1. Silver99 Звание
              Silver99
              +9
              Сегодня, 08:36
              Вы бы хоть посмотрели что такое НАТО и кто там собрался воевать ? все это чушь, все их страшилки для внутреннего потребления прикрыть свои проблемы, никто там с Россией воевать не будет......без США.
              1. Лимон Звание
                Лимон
                +4
                Сегодня, 08:51
                Не мешайте ему жить в своей реальности!))) Методичке так написано и баста...)))
            2. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              +2
              Сегодня, 08:45
              НАТО без США никто😂😂😂😂...,.
            3. Hagen Звание
              Hagen
              -1
              Сегодня, 10:28
              Цитата: wku
              они раскатают нашу немногочисленную армию

              Вас мобилизуют. И будет наша армия уже большечисленная. laughing Не переживайте, вам в любом возрасте найдут место для подвига. lol
            4. 30 вис Звание
              30 вис
              +2
              Сегодня, 10:36
              Цитата: wku
              если вмешается НАТО, а они это сделают, как только Украина начнёт реально проигрывать, они раскатают нашу немногочисленную армию

              А ваша армия это где ? У израиле , чи у крижопеле ?
            5. Бородач Звание
              Бородач
              0
              Сегодня, 10:45
              Цитата: wku
              если вмешается НАТО, а они это сделают, как только Украина начнёт реально проигрывать, они раскатают нашу немногочисленную армию

              У Великобритании, Франции, Германии и по две сотни танков нет. Численность их армий меньше, чем у ВСУк.
              Чем они раскатывать будут? what
              Раскаталкой? laughing lol wassat
            6. Петр Яковлев Звание
              Петр Яковлев
              0
              Сегодня, 10:46
              Не будет этого.Они ссутся воевать напрямую .Полезут- получат...Не в первый раз Европа лезет в Россию.Войны заканчиваются то в парижах,то в берлинах..А тут повод будет закончить ещё и в ландонах.Ибо достали подлые англичане...
              1. wku Звание
                wku
                0
                Сегодня, 10:51
                почему-то принято вспоминать про победы, а сколько раз Россия пригрывала? до Парижа дошли вместе с союзной Австрией, на море фрацузов англичане разгромили
          2. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 10:42
            Цитата: Silver99
            А вы хотите воевать вечно ? или есть надежда, что Британия вас полюбит ? а может вы согласны на капитуляцию и выплату репараций ?....... я не сторонник войны, но не хочу ее оставлять нашим детям. Брать города штурмом не обязательно, надо создавать военно-политические условия на изменение ситуации у противника.

            Города надо лишать электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, подвоха продуктов.
            Когда надо - захватили Аллепо, боевиков по коридору вывезли.
        2. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +2
          Сегодня, 08:43
          А новых мобилизовать???? Отпустить опытных и набрать необученных?
      3. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 09:22
        Silver99
        Сегодня, 07:53
        И с этими кто-то предлагает подписать "мирный" договор ? Мда, даже обсуждать всю это шваль с 404 не хочется, однозначно брать все Причерноморье до Приднестровья, Харьков и Суммы.... это и будет мирный план.

        hi Выносить бандеронацистский фашистский режим однозначно с контролем всей территории бандерштата ВС РФ, силовыми органами и российскими ВГА.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +8
      Сегодня, 08:27
      Вообще то это было уже в истории."Немецкий народ не достоин меня!"..Ну,а дальше про слабость и должен погибнуть этот народ
      1. роман66 Звание
        роман66
        +5
        Сегодня, 08:29
        «Вся рота идёт не в ногу, один поручик шагает в ногу» —
        , как сказал классик
  2. Igor Korbut Звание
    Igor Korbut
    +10
    Сегодня, 07:50
    Слушать дядю Володю нужно было пару лет назад, а не обвинять союзников и свой народ
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +12
    Сегодня, 07:51
    ❝ Зеленский* возложил вину за провалы на фронте на союзников и украинский народ ❞ —

    — «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает» © ...
    (Каждое правительство имеет свой народ так, как он этого заслуживает)
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 08:52
      И имеет оно его в самых разных позах Камасутры.
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +5
    Сегодня, 07:51
    Посмотрите укропомойки (СМИ), если верить им ВСУ наступают, зачищают Покровск и Купянск от последний солдат ВС РФ. Такое ощущение, что они там живут в параллельной реальности.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 08:24
      Ничего там параллельного нету. Всё какое-то встречно-попендикулярное.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 10:46
        Цитата: кот Краш
        Ничего там параллельного нету. Всё какое-то встречно-попендикулярное.

        Вдупопендикулярное. laughing
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 07:54
    Меня всегда бесила, хахлацкая и жЫдовская изворотливость.
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +9
    Сегодня, 07:58
    Зеленский возложил вину за провалы на фронте на союзников и украинский народ


    Не повезло с народом? Где-то я подобное слышал. И много от кого.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +8
      Сегодня, 08:09
      Цитата: Товарищ Берия
      Не повезло с народом? Где-то я подобное слышал.

      Зато как "повезло" народу с местечковым.
      А ведь их никто не принуждал, сами выбрали. Помню как мои гастарбайтеры из незалежной ликовали, да и сейчас ликуют.
    2. denplot Звание
      denplot
      +7
      Сегодня, 08:09
      Гитлер в 1945 году, тоже у него немцы виноваты
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +1
        Сегодня, 08:17
        Не, у того были в первую очередь генералы виноваты. С самого контрнаступления под Москвой. Их тогда много полетело.
  7. пылесос Звание
    пылесос
    +3
    Сегодня, 08:01
    Нужно срочно "ЗЕ" ехать на первую лтнтю обороны и лично показать пример, как он с оружием идет в наступление, пройдя 20м оглянуться назад, а там пус то та, "только мертве с косами стоят"
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 08:29
      Цитата: пылесос
      пройдя 20м оглянуться назад, а там пус то та, "только мертве с косами стоят"

      "что эти земли пропитаются трупным запахом, и еще долго народ будет помнить его, со страхом рассказывая своим потомкам о погибшей стране, в которой один народ, не помнящий родства, решил покорить другой. Тот, от которого сам пошел." (мольфар Нечай)
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 08:06
    Зеленский возложил вину за провалы на фронте на союзников и украинский народ

    Ну как всегда, чисто по еврейски.
  9. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    Сегодня, 08:06
    Ну у кумира зеленюха хотя бы были объективные причины обвинять союзников (неспособность к самостоятельности выполнения задач). Но это тоже симптоматика, виноваты все и чем ближе конец, тем больше их вина wassat
  10. Пленник Звание
    Пленник
    +12
    Сегодня, 08:13
    Нет такого народа- украинский. Есть выруси- халявщики, с обработанными поляками и австрияками мозгами. И дополнительно получившими прививку дебилизма от США, англичан и еСС. sad
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 08:21
    Да, история повторяется в виде фарса. Кровавого. Адольф говорил также вс1945 году. Только там, еще и генералы были виноваты.
  12. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:22
    Зеленский возложил вину за провалы на фронте на союзников и украинский народ

    Во как ! Потом в ход пойдут зеленые человечки и их вина в проигрыше ВСУ ?
  13. Tantal Звание
    Tantal
    +2
    Сегодня, 08:23
    Не ,ну а в чём м он не прав? Оружия ему маловато дали да и мелочь всякую самолётики , танчики. Он же ядрёную бомбу хотел. Ну и народец тоже не очень, только скакать и хочет, а сдохнуть во имя хохляцкого счастья не хочет . Ну и как ему убогому всех победить теперь.
  14. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 08:32
    О, нарик отказался прогнать Аллу Борисовну? Ну да, а с кем тогда он будет в кровати кувыркаться?!
  15. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 08:35
    Чего зелёный винит "союзников"? Они дают оружия на всех, кто желает стать "хероем" (посмертно). Таких всё меньше с каждым днём. Соответственно и снабжение сокращается. А что хочется налево продавать, так клепайте сами.
  16. Z-7478 Звание
    Z-7478
    +3
    Сегодня, 08:42
    Страна 404 - вонючее болото. Никакие договоренности с ними невозможны в принципе!
  17. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 08:49
    Плохой народ жидобанровцу достался. Осталось застрелиться!
  18. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 08:51
    В общем, возможно, скоро эту лавочку,Верховная Рада,просто прихлопнут...
  19. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 08:58
    Гитлер тоже что-то верещал про немецкий народ. Ну а насчёт "союзников"... Вы сами создали вокруг них ореол всепобеждающей мощи, который сокрушит "москалей".....
  20. Обычный Звание
    Обычный
    +1
    Сегодня, 08:59
    Думаю с этой так называемой власть в каклостане, никакие договоры подписывать нельзя. Если они не стесняясь своих косяков перекладывают вину хоть на кого угодно, то на Россию они возложат абсолютно что угодно. Их либо судить, что вряд ли удастся, дадут убежать, тогда только ликвидация.
  21. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 09:29
    Безнаказаность порождает ещё больше преступлений.
  22. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 10:40
    Все повязаны одной коррупционной веревкой. На всех есть компромат. Так что пока мы это гуано не разгоним так они там и будут сидеть помазанные.