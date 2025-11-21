"«Украина не торгует территориями»: Первая официальная реакция Киева на план США"

Любой подлинный мирный процесс должен уважать фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы.

Украина не примет ограничение своей армии, а также не «торгует территориями». Об этом заявила заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин.Итак, первые официальные заявления Киева в отношении мирного плана прозвучали, но не из офиса Зеленского, а из представительства Украины в ООН. Озвучила их зампостпреда Украины Кристина Гайовишин в ходе заседания. По ее словам, Киев получил проект мирного плана, разработанного США, и готов с ним работать, но с учетом ключевых замечаний, которые Вашингтон должен обязательно учесть. Украина готова к «содержательным» переговорам, в том числе и на уровне лидеров, но обозначенные «красные линии» останутся неизменными.Во-первых, Украина «не торгует территориями», так что формального или иного признания освобожденных Россией земель не будет. Во-вторых, Киев не намерен принимать никаких ограничений на численность украинской армии, а также на вооружения. Украина должна иметь «право обороняться». Кроме того, никакого ограничения суверенитета, Киев сам будет выбирать, в какие альянсы ему вступать и с кем дружить. Ну и напоследок: США и Россия не имеют права обсуждать Украину без участия Киева.Судя по последнему условию, без консультаций с европейскими «союзниками» здесь не обошлось. Брюссель без мыла хочет влезть в мирный процесс.Между тем ряд западных изданий утверждает, что США поставили Зеленскому условие подписать мирный план до Дня благодарения 27 ноября. В Вашингтоне хотят завершить весь процесс к началу декабря.