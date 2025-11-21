«Украина не торгует территориями»: Первая официальная реакция Киева на план США

«Украина не торгует территориями»: Первая официальная реакция Киева на план США

Украина не примет ограничение своей армии, а также не «торгует территориями». Об этом заявила заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин.

Итак, первые официальные заявления Киева в отношении мирного плана прозвучали, но не из офиса Зеленского, а из представительства Украины в ООН. Озвучила их зампостпреда Украины Кристина Гайовишин в ходе заседания. По ее словам, Киев получил проект мирного плана, разработанного США, и готов с ним работать, но с учетом ключевых замечаний, которые Вашингтон должен обязательно учесть. Украина готова к «содержательным» переговорам, в том числе и на уровне лидеров, но обозначенные «красные линии» останутся неизменными.



Во-первых, Украина «не торгует территориями», так что формального или иного признания освобожденных Россией земель не будет. Во-вторых, Киев не намерен принимать никаких ограничений на численность украинской армии, а также на вооружения. Украина должна иметь «право обороняться». Кроме того, никакого ограничения суверенитета, Киев сам будет выбирать, в какие альянсы ему вступать и с кем дружить. Ну и напоследок: США и Россия не имеют права обсуждать Украину без участия Киева.

Любой подлинный мирный процесс должен уважать фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы.


Судя по последнему условию, без консультаций с европейскими «союзниками» здесь не обошлось. Брюссель без мыла хочет влезть в мирный процесс.

Между тем ряд западных изданий утверждает, что США поставили Зеленскому условие подписать мирный план до Дня благодарения 27 ноября. В Вашингтоне хотят завершить весь процесс к началу декабря.
  Сегодня, 08:10
    Cartalon
    +22
    Сегодня, 08:10
    Ладно, а то был риск, что примут.
    Сегодня, 08:16
      Silver99
      +21
      Сегодня, 08:16
      Это не план, а старческий бред Трампа am Одно то что Россия заплатит 100 млд. замороженных активов на восстановление 404, а прибыль получит США ? Территории уже включенные по Конституции в состав России передаются а аренду с выплатой..... дальше перечислять эту дичь не хочу. План только один полный демонтаж недогосударства Украина с включением ВСЕЙ Новороссии в состав России вот гарантия безопасности, денацификация и сохранение в неприкосновенности культуры, религии, русского языка !
      Сегодня, 08:27
        Бородач
        +7
        Сегодня, 08:27
        Цитата: Silver99
        Это не план, а старческий бред Трампа am Одно то что Россия заплатит 100 млд. замороженных активов на восстановление 404, а прибыль получит США ? Территории уже включенные по Конституции в состав России передаются а аренду с выплатой..... дальше перечислять эту дичь не хочу. План только один полный демонтаж недогосударства Украина с включением ВСЕЙ Новороссии в состав России вот гарантия безопасности, денацификация и сохранение в неприкосновенности культуры, религии, русского языка !

        А Малороссию США подарить?
        Корнеплод им по всей морде лица.
        Наш план демилитаризация и денацификация ВСЕЙ Украины.
        Всю бандерву в Европу коленом под зад. Пускай кормят этих моральных и физических калек.
        Тех кто не хочет в Европу: копать туннели на Сахалин и Аляску. Устроить этой бандерве такой ГУЛАГ, который и Солженицын не смог придумать.
        Сегодня, 08:29
          Silver99
          +4
          Сегодня, 08:29
          Что вы называете Малороссией ? я вроде четко сформулировал ВСЕ под контроль России с выходом к Приднестровью кроме четырех западных областей 404.
          Сегодня, 08:31
            Бородач
            -1
            Сегодня, 08:31
            Цитата: Silver99
            Что вы называете Малороссией ? я вроде четко сформулировал ВСЕ под контроль России с выходом к Приднестровью кроме четырех западных областей 404.

            Четыре западные области тоже нам, а бандеровцев из этих областей им. good
            В Карпатах хорошие радары можно построить. wink
            Сегодня, 08:33
              Silver99
              +2
              Сегодня, 08:33
              Давайте трезво смотреть начиная с доклада Дурново Николаю-II и опыта присоединения в 1939 году эти Австро-Венгерские выкормыши замешанные на бандеровщине не поддаются перевоспитанию. Сталин и Берия не смогли по крайне мере, так может Венгрия и Польша будут напрягаться.
              Сегодня, 09:28
                тагил
                +1
                Сегодня, 09:28
                А что мешает выселить западную украину в любимую им канадщину?
                Сегодня, 10:42
                  Ныробский
                  0
                  Сегодня, 10:42
                  Цитата: тагил
                  А что мешает выселить западную украину в любимую им канадщину?

                  Наверное то, что даже канадчина не захочет принять у себя такое количество отмороженных бандерлогов, поскольку они превратят канадчину в такую же "укроСомалийщину".
                  Первая волна бандеровцев сбежавших в Канаду после войны, сидела там тихо, а эти будут баламутить, выносить мозг и требовать канадских плюшек начиная прямо с трапа самолёта. Западенцы это аномалия и они ни с кем не уживутся, однако всё до чего дотянутся их ручо́нки превратится в тыкву. Предлагаемое вами мероприятие скорее будет наказанием для канадцев, нежели для бандерлогов.
              Сегодня, 10:38
                Бородач
                0
                Сегодня, 10:38
                Цитата: Silver99
                Давайте трезво смотреть начиная с доклада Дурново Николаю-II и опыта присоединения в 1939 году эти Австро-Венгерские выкормыши замешанные на бандеровщине не поддаются перевоспитанию. Сталин и Берия не смогли по крайне мере, так может Венгрия и Польша будут напрягаться.

                А зачем перевоспитывать депортируемых?
                Не хочешь перевоспитываться - депортируйся на корнеплод. yes
          Сегодня, 08:52
            Kusja
            +1
            Сегодня, 08:52
            И этого плацдарма им будет достаточно, чтобы постоянно с него устраивать набеги на нашу территорию и натыкать там буржуйских баз. Опять будет бесконтролье.
      Сегодня, 08:38
        Умник
        +5
        Сегодня, 08:38
        Одессу ещё забыли и Николаев! Хочу в Одессу съездить отдохнуть
        Сегодня, 09:01
          свой1970
          -1
          Сегодня, 09:01
          Цитата: Умник
          Одессу ещё забыли и Николаев! Хочу в Одессу съездить отдохнуть

          Вам хочется чтоб вам там в еду плевали- с улыбкой на лице?
          И это минимальная гадость будет
          Сегодня, 10:14
            Умник
            0
            Сегодня, 10:14
            Я думаю все убежденные свалят, останутся наши
      Сегодня, 08:53
        carpenter
        0
        Сегодня, 08:53
        Цитата: Silver99
        ерритории уже включенные по Конституции в состав России передаются а аренду с выплатой..

        А почему бы Трампу не предложить план по выплате арендной платы за Америку, исконным хозяевам этой территории, которых до сих пор называют индейцами.
        Сегодня, 09:39
          ALARI
          0
          Сегодня, 09:39
          Потому что требовать может только тот кто эти требования может отстоять и забрать. Кольтом и добрым словом можно добиться больше , чем просто добрым словом.
    Сегодня, 08:21
      Уарабей
      +13
      Сегодня, 08:21
      Они его примут. Сейчас они просто вид делают, что и х что-то не устраивает, но это только для того, чтобы "пойти на уступки". По сути, за Россией территории юридически не признаются даже в этом "договоре". Украм потом шепнут, что потом, после СВО, это большой дядька Трамп порешает и можно смело соглашаться. Далее - численность армии. Кто там знает какая она по документам, а сокращать могут в "процентах" от существующей, а не назначить её фактическую численность. На счет вступления в НАТО в будущем, так просто кинут Россию и всё, когда укры достаточно наберут сил. Так что xoxлам этот план только в масть и кочевряжатся они только для вида.
      Сегодня, 08:24
        Silver99
        +2
        Сегодня, 08:24
        Нет не примут, представляете будет задан всего один вопрос..... "за шо хлопцы полегли" ? а потом майдан и уже все против всех.
        Сегодня, 08:39
          Умник
          +3
          Сегодня, 08:39
          Не будет никакого вопроса! Их как скот отлавливают по стране, вопросов никто не задает
        Сегодня, 08:40
          th.kuzmichev
          +1
          Сегодня, 08:40
          Народ сам никогда майданы не устроит. Это сказка в которую хочется верить. Любой майдан надо организовать и проплатить. Нужен лидер, его нет (уничтожены). Увы, так было всегда.
      Сегодня, 08:26
        Андрей из Челябинска
        +6
        Сегодня, 08:26
        Нечасто с Вами соглашаюсь, но Вы правы по всем пунктам.
        Другой вопрос - что по этому поводу думает наше руководство. И третий, самый главный - насколько еще хватит экономики РФ воевать. Он, кстати, сейчас ключевой.
        Сегодня, 08:59
          topol717
          0
          Сегодня, 08:59
          Цитата: Андрей из Челябинска
          И третий, самый главный - насколько еще хватит экономики РФ воевать.
          Надолго. Пока еще ни 1го критичного действия не было. Сейчас достаточно просто снизить КС. В арсенале останется уронить рубль до 100->120->150 а еще можно просто начать печатать эти самые рубли. Там еще есть 18 трлн рублей фонда, которые тоже можно начать тратить, и много золота которое можно продать. И про все про это известно всем. Сейчас все упирается в КС.
          Сегодня, 10:03
            Андрей из Челябинска
            -1
            Сегодня, 10:03
            Цитата: topol717
            Надолго.

            К сожалению, Вы ошибаетесь.
            Цитата: topol717
            Пока еще ни 1го критичного действия не было.

            В промышленности уже сейчас сильнейший кризис, производство осыпалось лепестками сакуры еще в прошлом году. Огромное количество предприятий ушли на четырехдневку, но на самом деле это уже не решает ничего. Сокращение объемов выпуска многих промпредприятий уже не в разы - зачастую на порядок. И чем дальше, тем чаще причиной неплатежей предприятия объявляют непоступление денег от МО за ГОЗ.
            Цитата: topol717
            Сейчас достаточно просто снизить КС.

            Уже нет. Предприятия держатся, пока могут, но какой ценой? Инвестиции свернуты, все несут убытки, оборотка ушла в минуса... Возвращение к уровню того же 2023 г. будет очень медленным и печальным даже если снизить ставку ЦБ немедленно, а этого делать никто не будет.
        Сегодня, 09:48
          Стирбьорн
          -1
          Сегодня, 09:48
          Цитата: Андрей из Челябинска
          И третий, самый главный - насколько еще хватит экономики РФ воевать. Он, кстати, сейчас ключевой.
          Ключевой - не зря ндс повышают. Денег не хватает, судя по всему
      Сегодня, 09:15
        lubesky
        +3
        Сегодня, 09:15
        Цитата: Уарабей
        Далее - численность армии. Кто там знает какая она по документам


        Согласен коллега полностью! Как там поживал контроль ограничений на вооруженные силы веймарской республики странами-победителями? Как там поживал план демилитаризации западных территорий побежденного Рэйха и как быстро ФРГ вступила в Нату? Как там поживало соблюдение «устных» гарантий НЕ РАСШИРЕНИЯ наты на восток, в том числе страны бывшего Варшавского блока?

        Ну и наконец, как там поживает контроль ограничения вооруженных сил и ВМФ побежденной милитаристской Японии??? wassat
        Сегодня, 09:33
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 09:33
          У укров на бумаге численность армии может быть просто дикой, и при сокращении в "два раза" или "на 50 процентов" она может фактически потом составить, к примеру - полтора миллиона рыл. Все эти истории с СЗЧ (уже чуть ли не четверть миллиона человек, кстати) которые укры разгоняют, это может быть как раз для того, чтобы на бумаге численность армии была большой, для вот такого "сокращения" по договору. Где такая толпа людей прячется? Это, скорее всего, уже убитые всушники, но их держат "в живых" для общего количества.
          Сегодня, 09:39
            lubesky
            +1
            Сегодня, 09:39
            Цитата: Уарабей
            Это, скорее всего, уже убитые всушники, но их держат "в живых" для общего количества.


            Попутно лишая посмертных выплат кастрюлеголовых родственников!
          Сегодня, 09:52
            Дедок
            0
            Сегодня, 09:52
            Это, скорее всего, уже убитые всушники, но их держат "в живых" для общего количества.

            для получения выплат - которые расходятся по штабным...
            Сегодня, 09:56
              Уарабей
              0
              Сегодня, 09:56
              А если они официально признаны "самовольщиками", то разве им выплаты полагаются?
              Сегодня, 10:05
                Дедок
                0
                Сегодня, 10:05
                А если они официально признаны "самовольщиками", то разве им выплаты полагаются?

                так вы же писали о:
                Это, скорее всего, уже убитые всушники,
                Сегодня, 10:27
                  Уарабей
                  0
                  Сегодня, 10:27
                  Ну да, но официально они в СЗЧ.
    Сегодня, 09:44
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:44
      Cartalon
      Сегодня, 08:10
      Ладно, а то был риск, что примут.

      hi Первопричины СВО должны быть устранены, а цели и задачи выполнены, иначе потомки россиян не поймут за что погибали их отцы и деды, остаивая независимость и суверенитет России.
      Победы нашим ВС РФ в СВО, светлая память погибшим, соболезнования потерявшим близких.
  Сегодня, 08:13
    Metallurg_2
    +4
    Сегодня, 08:13
    Значит продолжаем долбить всеми видами оружия. Не факт, что поумееют, но вдруг?
    Сегодня, 08:43
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 08:43
      Поумнеть может только тот,у кого есть чем думать.Чтобы думать, нужно иметь в черепе мозг, а его то как раз там и нет...
  Сегодня, 08:13
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 08:13
    Что и требовалось доказать,теперь что скажет Вашингтон по поводу такой "борзости" Киева,план-то их продукт.
    Сегодня, 08:27
      Уарабей
      +5
      Сегодня, 08:27
      Вашингтон скажет - "Россия снова отвергает все мирные иннициативы не смотря на то, что все остальные на них согласны". Потому что укры - согласятся с этим планом, когда им матрасы растолкуют что этот план очередная туфта, типа Минска.
      Сегодня, 08:28
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 08:28
        Уарабей hi , поживем увидим,только вряд-ли примут, будут свой пытаться втиснуть а там такого нагородят что естественно Москва его отвергнет.
  Сегодня, 08:16
    Антоний
    +3
    Сегодня, 08:16
    Надеюсь этот план похоронят. И вообще минимум требований РФ - 300 млрд вернуть, все новые регионы передать и официально признать, законодательно никаких военных в Украине и никакого НАТО, санкции вернуть на 2013 год, русских в Украине не трогать и церковь тоже. Это МИНИМУМ. Если они не согласны, то заберем всю Украину. Пусть решают.
    Сегодня, 09:20
      lubesky
      0
      Сегодня, 09:20
      Цитата: Антоний
      Надеюсь этот план похоронят. И вообще минимум требований РФ - 300 млрд вернуть, все новые регионы передать и официально признать, законодательно никаких военных в Украине и никакого НАТО, санкции вернуть на 2013 год, русских в Украине не трогать и церковь тоже. Это МИНИМУМ. Если они не согласны, то заберем всю Украину. Пусть решают.


      Ну это все только по факту НАШЕЙ БЕЗОГОВОРЧНОЙ ПОБЕДЫ! А пока, пока лишь торг и при продолжении проведения СВО!

      Ну и по Тарасову, как бы судьи не подыгрывали шведам и канадцам, побеждать необходимо с реальным преимуществом - БЕЗОГОВОРОЧНО! soldier
  Сегодня, 08:16
    Пленник
    +2
    Сегодня, 08:16
    Пафосные дЭбилы. Не торгует как же А кто тряс картами и предлагал "недра"? Россия вобще-то не собирается покупать, она вернет свои земли.
    Сегодня, 08:22
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:22
      Пленник hi ,Наш Верховный вчера вроде как всё сказал ,так что теперь условия для Киева должны стать жёстче ,вопрос что Вашингтон предпримет по сути Киев (если считать этого председателя за официальное лицо) послал Трампа в пешее эротическое,интересна реакция Нарцисса.
  Сегодня, 08:19
    Sergei Timofeich
    +2
    Сегодня, 08:19
    Жизнь висит на нитке,а думает о прибытке©
  Сегодня, 08:20
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:20
    Любой подлинный мирный процесс должен уважать фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы.

    Кто возвел этот бред, в степень фундаментального принципа ? Такими принципами могут руководствоваться только сильные страны ,а Украина и ЕС практически рабы .
    Сегодня, 08:25
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:25
      APASUS hi ,тогда чего эти рабы взбрыкивают а не послушно под козырек берут? Думаете спектакль?
      Сегодня, 08:26
        APASUS
        +2
        Сегодня, 08:26
        Цитата: Ропот 55
        Думаете спектакль?

        Думаю да. Там очень много факторов за войну.
        Сегодня, 08:31
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 08:31
          APASUS, фактор там один, бабло, и рулит этот фактор всем этим миром. Как там в одной американской песне деньги это сила,сила это деньги.
  Сегодня, 08:20
    пылесос
    +4
    Сегодня, 08:20
    Естественно, украина приросла территориями за счет матушки России, а теперь отдавать халявное не хочет, Пример, как поступил Азербайджан с карабахом? А на счет "народ не хочет воевать---это он имеет в виду Гордона? его детей? или Мельника с детьми? а может Кулеьа и его семейство? Порошенко? а может крикун Горчаренко? и т.д, куда все бандеровцы подевались, как шествие с факелами так могут идти, а на фронт НЕТ, наоборот подальше от фронта,
  Сегодня, 08:21
    Earl
    +2
    Сегодня, 08:21
    На фоне скандала с воровством из бюджета, нарик решил показать хуторянам, какой он весь из себя принципиальный. При этом у наркета так играет очко, что он поручил озвучить это Петрушке при ООН. Прелестно.
  Сегодня, 08:22
    NICK111
    +1
    Сегодня, 08:22
    Территориями не торгуют. Так бы и сказали - цена вопроса c учетом хотелок Брюсселя. А то как красна девица.
    Сегодня, 08:35
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:35
      Цитата: NICK111
      Территориями не торгуют.

      Это самый короткий анекдот!!!
      "Ко Дню Благодарения". Уж мы "поблагодарим"! ТАК поблагодарим, что вся ЕС и США на уши встанут.
      И вообще это жже не наш праздник! Почему надо для Трампа такой подарок преподнести. Пусть готовится к Новому году. Там Дед Мороз ему мешок приготовил.
  Сегодня, 08:26
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:26
    ❝ Украина не торгует территориями ❞ —

    — А хотелось бы, но не покупают ...
    ("Нам чужого не надо, мы своё возвращаем")
  Сегодня, 08:28
    Tantal
    +1
    Сегодня, 08:28
    Так держать хохлодыры!!! Никаких переговоров до потери кукуева как минимум.
  Сегодня, 08:28
    navigator777
    +1
    Сегодня, 08:28
    Они ещё потом не раз вспомнят как сами отказались от очень выгодных условий.
  Сегодня, 08:29
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 08:29
    Молодец Володька!!! Членом по лбу этим двум идиотам, которые в Анкоридже о чём-то между собой договорились! Не торгуем территориями - и всё! Готовы воевать и дальше, мы сильные, Европа нас поддержит................ laughing
  Сегодня, 08:29
    Артур Грудинин
    +3
    Сегодня, 08:29
    Напомните, а что произойдёт если Киев не примет этот мирный план до 27 ноября? Ничего же не произойдёт, правильно? Как обычно много слов, но меньше сути.
    Сегодня, 09:09
      свой1970
      0
      Сегодня, 09:09
      Цитата: Артур Грудинин
      Напомните, а что произойдёт если Киев не примет этот мирный план до 27 ноября? Ничего же не произойдёт, правильно? Как обычно много слов, но меньше сути.

      А это мы увидим через неделю
  Сегодня, 08:36
    Wratch
    +3
    Сегодня, 08:36
    Очень хорошо,что хохлостан против. Законный повод добить энергетику, газоснабжение,и размолотить военное производство и не только. Нет смысла соглашаться на этот идиотский план,по нему,Россия всем должна.
  Сегодня, 08:36
    Умник
    -1
    Сегодня, 08:36
    Укры возомнили себя римской империей) ща трампушка им гайки, то закрутит)
  Сегодня, 08:40
    Grencer81
    0
    Сегодня, 08:40
    Украина не торгует территориями,она их просто продаёт. Тем более, что это и не её территории.
  Сегодня, 08:41
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:41
    Украина не торгует территориями»:

    В 2009 году Румыния откусила жирный кусок шельфа с нефтью возле острова Змеинный.
  Сегодня, 08:43
    кот Краш
    -1
    Сегодня, 08:43
    Насчёт ограничения численности украинской армии: я на стороне х..лов. Армия числом 10-12 млн рыл - самое то для этой "страны".
  Сегодня, 08:53
    ЖЭК-Водогрей
    -1
    Сегодня, 08:53
    Либо мы их, либо они нас.
  Сегодня, 08:54
    Лимрак
    0
    Сегодня, 08:54
    Трамп сейчас мечет какой то мирный договор...как оголтелый...при чем между собой и ...просроченным пианистом. оссия там вообще ...не при делах. Организатор и спонсор проекта антироссия договаривается между собой и исполнителем и составляет какой то договор...между собой..согласовывает его между собой и исполнителем...а Россия там хде? Мало того вставляет туда какой то пунктик о выплате Россией укр арендной платы за освобожденные земли по факту выглядевшие (выплаты) как репарации капитулировавшей стороны) а не наоборот... На кого эта дичь расчитана?
  Сегодня, 08:58
    A503
    0
    Сегодня, 08:58
    «Украина не торгует территориями»: Первая официальная реакция Киева..

    Всё зависит от цены....А хихлы жадные....
  Сегодня, 08:59
    Антоний
    +2
    Сегодня, 08:59
    Кстати если Украина отвергнет этот план (а я надеюсь так и будет), то РФ нужно заявить, что мы предупреждали много раз, что следующие требования будут еще жестче, поэтому новые требования, это предыдущие + всё остальное левобережье Украины. Всё левобережье включая часть Киева и прочее.
  Сегодня, 09:01
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 09:01
    Бандеровцы по собственной селюковой тупости делают очень большое одолжение России, не той, что мечтает о возвращении к свои виллам на Западе, а той, что никогда не покинет родную страну и трудится на благо будущего своих детей.
  Сегодня, 09:03
    sergey4791
    0
    Сегодня, 09:03
    С формальной точки зрения одно непонятно: Зеленский - лидер террористического режима, достойный того, чтобы его, как это бывает со всеми террористами, прихлопнуть как муху (хоть бы и Искандером). И пусть на его место ставят того, кто будет более понятлив. Но нет, Зе берегут...
    Сегодня, 10:06
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:06
      Он нам гарантирует выполнение главной цели - денацификации, т.е. физического устранения носителей нацизма.
      Другой может мира запросить.
      А нам это надо?!.. Гарантировать войну нашим детям...
  Сегодня, 09:03
    БМП-2
    0
    Сегодня, 09:03
    Конечно не торгует: как можно торговать тем, что давно уже продано???
  Сегодня, 09:05
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 09:05
    Гора с плеч....давайте..в том же духе там..трещите..ворье рагульское.
  Сегодня, 09:07
    dragon772
    0
    Сегодня, 09:07
    Спешка ни к чему не приведет,из-за непримиримых условий с обоих сторон.
  Сегодня, 09:24
    Glagol1
    -1
    Сегодня, 09:24
    Кто то бы что не бурчал, будет компромисс - война закончится, не будет его - продолжим погибать. Сейчас гуляет в СМИ 3 версии Плана из 28 пунктов, с отличиями, но основные моменты нас точно устраивают - полный контроль над Донбассом, не вступление Украины в НАТО, снятие санкций и тд. Встречно должны быть пункты, которые важны для второй стороны - гарантии безопасности, деньги на восстановление, быстрый путь в ЕС, запрет на любые расследования (последнее особо актуально, но только по военным преступлениям, но и по коррупции). Проблемой остается Европа, т.е. ЕС + Британия. Эти ребята - главные проигравшие получаются. Пролетели как фанера над Парижем:
    - Придется принять на баланс плясунов, кормить их и охранять
    - с Россией, это очевидно, отношения умерли. Рынок потерян, дешевые ресурсы более недоступны, дальше Россия будет говорить только с национальными правительствами, выборочно.
    - замороженное придется отдать.
    - милитаризация с паданием уровня жизни
    - Центробежные тенденции по отношению к Брюсселю. Скоро Венгрий станет много.
    - Россия опять приросла территориями, для Европы это дико больно.
    - Основные бонусы от кризиса получит Америка.
    И т.д.
    Они сейчас будут биться в кровь, чтобы этот шанс на мир торпедировать.
  Сегодня, 09:44
    multicaat
    0
    Сегодня, 09:44
    да да, не торгует, просто теряет. Причем Крым-то и Донбасс они потеряли не из-за СВО, а банально из-за систематически отвратительного отношения к местным.
  Сегодня, 09:46
    Васян1971
    0
    Сегодня, 09:46
    Во-первых, Украина «не торгует территориями»

    Кане-е-ешна! wassat Не только территориями, а даже плодородным слоем почвы...
  Сегодня, 09:47
    Дедок
    +1
    Сегодня, 09:47
    «Украина не торгует территориями»: Первая официальная реакция Киева на план США

    да, видимо "наши дела" совсем нехороши...
    а иначе зачем нам такое?
    без малого 4 года войны, по итогам которой - плевок в лицо тем кто воевал - живым и мертвым?
    весь мирный план сводится к тому, что от нас отберут 100 лярдов, при этом - нет никаких обязательств с той стороны, что заработает Северный поток-2 или иные энергетические договоренности прошлых лет...
    и мы так и будем продавать нефть "нашим партнерам" с дисконтом почти 20 мертвых президентов?
    печаль...
    при этом, никаких упреков в сторону МИДа не будет: не они договаривались на таких условиях...
    Сегодня, 10:01
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 10:01
      Я не заметил во всём этом "наших дел".
      Всё это время Запад старался создать "реальность", в которой весь тот бред возможен.
      Типа, мы должны были в эту их "реальность" поверить.
      Вчерашнее совещание Государя показало пол локтя им всем!
      Сегодня, 10:06
        Дедок
        +1
        Сегодня, 10:06
        Вчерашнее совещание Государя показало пол локтя им всем!

        нам, остается надеяться на лучшее...
        Сегодня, 10:07
          Смею_заметить_
          +1
          Сегодня, 10:07
          нам, остается надеяться на НАШУ АРМИЮ.
          Так было во все времена... drinks
      Сегодня, 10:11
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 10:11
        Вроде с их стороны план готовил Витков, с нашей этот Дмитриев
        Сегодня, 10:28
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 10:28
          Ключевое слово - ВРОДЕ.
  Сегодня, 09:57
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 09:57
    Ничего неожиданного.
    Я не участвовал в обсуждении "планов Трампа", "дела Миндича", "бегства Умерова" и прочего срача в отношении этих "тем" только потому, что уверен: ВСЁ ЭТО - ПУСТОЕ (в лучшем случае).
    В худшем - попытка отвлечения внимания не негодный объект.
    Никто ещё не готов: ни Россия побеждать по настоящему.
    Ни Запад сдаваться.
    Западу нужна передышка - антракт... перед следующим актом пьесы.
    Нам же надо - сжечь к свиньям это шапито! am
  Сегодня, 10:18
    AdAstra
    0
    Сегодня, 10:18
    "«Украина не торгует территориями»: Первая официальная реакция Киева на план США"
    Не, ну а чё? Все государства, я так думаю, именно так будут говорить. В чём тут новость?
  Сегодня, 10:36
    Петр Яковлев
    0
    Сегодня, 10:36
    Как видите- всё на отбой...Это даже амерский "Планчик-28 " имени Трампа..
    Нужно продолжать давить эту гадину. Никакой украины быть не должно !
  Сегодня, 10:44
    pexotinec
    0
    Сегодня, 10:44
    Рабы взбунтовались? Или типа для вида?