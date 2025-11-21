Новая партия истребителей Су-30СМ2 пополнила состав морской авиации ВМФ РФ

Новая партия истребителей Су-30СМ2 пополнила состав морской авиации ВМФ РФ

Новая партия истребителей поставлена в войска, на этот раз речь идет о Су-30СМ2. О передаче техники сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Минобороны получило партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2, самолеты прошли необходимые наземные и летные испытания, после чего были приняты на аэродроме изготовителя техническим составом и отправились к местам постоянной дислокации. Вся партия Су-30СМ2 предназначена для морской авиации, параметры поставки не раскрываются, самолеты изготовлены в рамках гособоронзаказа.



Как заявили в Ростехе, истребитель Су-30СМ2 активно применяется в зоне СВО наряду с Су-35, уничтожая воздушные и наземные цели, включая американские установки ПВО Patriot. Самолет способен применять практически все актуальные виды авиационного вооружения.


Сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ2 – одни из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Они защищают рубежи страны по всему периметру границ.


Истребители Су-30СМ2 получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, современный комплекс радиоэлектронной борьбы и новые типы авиационных средств поражения. Самолеты модернизируются с учетом опыта СВО.

  1. Titsen Звание
    Titsen
    -3
    Сегодня, 08:54
    Партия - это сколько?

    Секреты только от нас, партнеры наши всё знают...

    Уже даже не смешно - секрет Полишинеля какой то
    1. topol717 Звание
      topol717
      +5
      Сегодня, 09:04
      Цитата: Titsen
      Партия - это сколько?
      Всегда по разному, но точно больше одного.
      Цитата: Titsen
      Секреты только от нас, партнеры наши всё знают...
      Простите за глупый вопрос, но вам это зачем? вам какая разница там 2 самолета или 4? Или будет повод накинуть что так мало?
      1. путник 63 Звание
        путник 63
        +1
        Сегодня, 09:25
        Цитата: topol717
        Цитата: Titsen
        Партия - это сколько?
        Всегда по разному, но точно больше одного.
        Цитата: Titsen
        Секреты только от нас, партнеры наши всё знают...
        Простите за глупый вопрос, но вам это зачем? вам какая разница там 2 самолета или 4? Или будет повод накинуть что так мало?

        Нет не будет ни повода ни причины.Просто 2 это пара, а вот 4 это уже звено! А с учётом потери Су-30 в Карелии это уже ни то ни другое. Экипажу вечная память!
      2. lukash66 Звание
        lukash66
        0
        Сегодня, 09:56
        Цитата: topol717
        Цитата: Titsen
        Партия - это сколько?
        Всегда по разному, но точно больше одного.
        Цитата: Titsen
        Секреты только от нас, партнеры наши всё знают...
        Простите за глупый вопрос, но вам это зачем? вам какая разница там 2 самолета или 4? Или будет повод накинуть что так мало?

        Видно дядя работает на СБУ. Ему надо бортовые номера, фамилии лётчиков и пункт назначения.😀😀😀
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 08:58
    Хорошая новость! Новая техника в войсках это хорошо!
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 09:31
      Цитата: Лимон
      Новая техника в войсках это хорошо!
      Су-30 это все таки не новая машина. Вообще по начинке СМ2 якобы не отличается от СУ-35С, но тогда не понятно, зачем клепаем Су-30см2? ведь Су-35С все таки лучше. Зоопарк слишком большой получается. Я бы понял если бы модернизировали существующие, обновляли авионику двигатели и т.д. но заявляют именно выпуск новых машин. Или старая оснастка в цехах не позволяет выпускать 35е? Так что оно то вроде бы и хорошо, конечно лучше иметь новый самолет чем старый, или 35й не настолько хорош и 30см2 ничем ему не уступает? Одним словом масса вопросов.
      Цитата: Лимон
      Хорошая новость!
      100%
      1. Lelik76 Звание
        Lelik76
        +2
        Сегодня, 10:11
        Затем, что ориентироваться над водой тяжелей и нужен экипаж из двух человек. Это одно из требование товарищей из морской авиации. В Су-35С двух членов экипажа не посадить.
      2. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        0
        Сегодня, 10:44
        Они разные, 35-й одноместный, 30-й двухместный, соответственно цели разные, один "чистый" истребитель, который условно можно применять для поражения наземных целей, а второй именно для поражения наземных (надводных) целей, который может быть хорошим истребителем.
      3. Arzt Звание
        Arzt
        0
        Сегодня, 10:52
        Су-30 это все таки не новая машина. Вообще по начинке СМ2 якобы не отличается от СУ-35С, но тогда не понятно, зачем клепаем Су-30см2? ведь Су-35С все таки лучше. Зоопарк слишком большой получается. Я бы понял если бы модернизировали существующие, обновляли авионику двигатели и т.д. но заявляют именно выпуск новых машин. Или старая оснастка в цехах не позволяет выпускать 35е? Так что оно то вроде бы и хорошо, конечно лучше иметь новый самолет чем старый, или 35й не настолько хорош и 30см2 ничем ему не уступает? Одним словом масса вопросов.

        Да без разницы.....Су-30...34...35.... Все равно только ФАБ 1000 с УПМК кидать. Это мог и Су-7Б. bully
  3. эгссп Звание
    эгссп
    +1
    Сегодня, 09:20
    Морскую авиацию надо развивать. Как-то она по составу не многочисленна.
  4. wku Звание
    wku
    -1
    Сегодня, 09:22
    развитие авиации во всём мире зашло в тупик стоят баснословных денег, а практической пользы от них мало,
  5. штурм Звание
    штурм
    -1
    Сегодня, 09:23
    Это поставка новых самолётов или модернизация строевых Су-30СМ?
    1. Lelik76 Звание
      Lelik76
      +1
      Сегодня, 10:15
      Новые, передача с завода
      1. штурм Звание
        штурм
        0
        Сегодня, 10:17
        Так и строевые Су-30СМ на авиазаводе в Иркутске модернизируют до СМ2...
        1. Lelik76 Звание
          Lelik76
          +1
          Сегодня, 10:21
          Скажем так планируется.
  6. штурм Звание
    штурм
    0
    Сегодня, 10:15
    Протяжённость морской границы России более 38 тысяч километров.
    Радиус боевого действия Су-30СМ составляет 1500 км, то есть одна эскадрилья в режиме патрулирования может прикрывать 3 тысячи километров границы.
    Для прикрытия всей морской границы потребуется иметь в составе МА РФ 12 эскадрилий Су-30СМ/СМ2, а это 144 боеспособных самолёта.
    То есть нужно перевести в состав МА все имеющиеся в ВКС Су-30СМ, которые в ближайшее время планово пройдут модернизацию до уровня СМ2/СМ3...