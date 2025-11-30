Три поколения знаменитых кольтов
«Армейский» кольт вверху, ниже «морской», еще ниже миниатюрный «Кольт Патерсон»
Винчестер как следует смажь
И трогай в дорогу, поскольку
Пришла тебе в голову блажь.
Поехали, ладно, чего там!
А там, хоть верхом, хоть пешком,
Клянусь вам кровавым койотом —
Мы всё же к чему-то придем!
Текст песни из кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов (слова — Ю. Ким, музыка — Г. Гладков)
Рассказы об оружии. Казалось бы, о кольтах написано столько всего, что чего-то нового о них написать невозможно. Однако если подумать, то оказывается, что темы еще есть. Причем оказывается, что сами эти револьверы можно подразделить даже на три поколения.
Как известно, Сэмюэль Кольт начал производить свои револьверы одинарного действия на основе своего пятизарядного капсюльного револьвера «Патерсон» в 1836 году. Они были хорошо приняты, особенно техасскими рейнджерами. В сражениях с команчами индейцы ждали, пока рейнджеры выстрелят из своих однозарядных винтовок и пистолетов, а затем бросались на них в атаку. Теперь же они попадали под непрерывный огонь рейнджеров и… теряя людей, бросались наутек. Этот револьвер как раз и стал первым поколением кольтов!
Второе поколение револьверов Кольта из револьверов 1851 и 1860 года: тип «морской» 1851 года из нержавеющей стали (вверху слева) и с вороненым покрытием (внизу слева), а также армейских револьверов 1860 года и карманных «морских» револьверов 1862 года (справа) с отделкой воронением
Однако Кольт обанкротился и закрыл свою фабрику. Очень уж дорого он запрашивал за свои револьверы. Но десять лет спустя бывший рейнджер Сэм Уокер отправился на Восток, чтобы найти Кольта и убедить его возобновить их производство. Довольно хрупкий пятизарядный «Патерсон» именно тогда был заменен шестизарядным револьвером .44 Уокер калибра 4 ½ дюйма (1,25 см). У Кольта не было своего завода, поэтому производил их Эли Уитни-младший на своей фабрике. Вскоре Кольт приобрёл оборудование и станки, основал собственную фабрику и затем годами выпускал «драгунский револьвер» 1-й, 2-й и 3-й моделей. Все они, по сути, были «конными пистолетами», то есть были настолько большими, что их лучше всего было носить парами в кобурах у седла, перекладывая их вес на лошадь. Зато при удачном попадании в шею их пули запросто отрывали человеку голову!
Затем Кольт пошёл двумя разными путями, а именно, начал выпускать карманные образцы своих револьверов и револьверы для ношения на поясе идлит «поясные», как их тогда называли. Карманные пистолеты были пятизарядными .31 калибра и сегодня более известны как «Бэби драгун», «Уэллс фарго» 1848 года и «карманный пистолет 1849 года». Примерно в то же время Кольт выпустил и первый по-настоящему поясной револьвер – 1851 «Морской» .36. В то время как револьверы «Траун» весили более 4 фунтов (1,8 кг), 1851 «Морской» имел вес ближе к 2,5 фунтам (1,2 кг) и мог легко переноситься в кобуре на поясе.
В 1860 году Кольт использовал 1851 «Морской» в качестве базовой платформы для нового револьвера .44 «Армейский». В модели 1851 года барабан был удлинен, что позволило использовать другие патроны. В револьвере 1860 «Армейском» также использовалась более длинная, более удобная рукоятка и обтекаемый узел ствола/рычага заряжания. Затем, в 1861 году, Кольт сделал небольшой шаг назад и использовал тот же тип ствола и рычага заряжания, чтобы создать 1861 «Морской» калибра .36. В то время как в 1851 «Морском» использовался восьмиугольный ствол, как в 1860, в модели 1861 года выпуска был использован более дешевый в производстве круглый ствол. Он же был и менее металлоемким, и более легким.
Последние капсюльные пистолеты «Кольт» появились в 1862 году в двух модификациях. Модель «карманный полицейский» калибра .36 имела тот же круглый ствол и рычаг заряжания, что и модели 1860 и 1861 годов, а в «карманном морском» калибра .36 вернулись к восьмиугольной форме ствола. Эти последние карманные пистолеты использовали рамку .31-калиберных карманных револьверов, как и у «морского» револьвера 1851 года, и «армейского» 1860-ого. Диаметр камор барабана был увеличен под круглые пули .36 калибра. Эти карманные револьверы стали последними в линейке капсюльных револьверов фирмы «кольт», а их производство было прекращено с появлением легендарного «Армейского одинарного действия» 1873 года, который дал начало третьему поколению кольтовских револьверов.
Интересно, что револьверы с капсюльным воспламенением также вернулись на рынок в своем втором поколении, но на это ушло почти 100 лет, с 1872 по 1971 год. А тем временем револьверы 1873 и 1876 года фактически производились компанией «Кольт» без перерыва.
«Кольты» второго поколения из нержавеющей стали со всем необходимым для их эксплуатации
Ну а как обстоит дело с капсюльными кольтами сегодня? О производстве «современных кольтов» известно следующее: их история началась с Вэла Форжетта-младшего в 1959 году. Он начал сотрудничать с Альдо Уберти, в результате чего появилась первая реплика 1851 «Морского», продававшаяся через новую компанию «Морское оружие». Интерес к ней был особенно высок, поскольку в 1961 году отмечалось 100-летие Гражданской войны и в США вызывало интерес буквально все, связанное с этим событием, и револьверы того времени, так же, кстати, как и книга М. Митчелл «Унесенные ветром», шли нарасхват!
В начале 1970-х годов Форжетт перебрался в компанию «Кольт», что привело к возрождению производства капсюльных шестизарядных кольтовских револьверов и в этой компании. Первая партия, известная как C-Series, производилась с 1971 по 1973 год. Причем фирма «Морское оружие» импортировала детали компании «Уберти», проверенные и одобренные фирмой «Кольт». Детали револьверов были прекрасно подогнаны, а сами они окрашивались в цвет «Кольтовский королевский голубой» и прошли закалку, которую могла производить только фирма «Кольт». С 1973 по 1976 год компания заключила контракт с Лу Императо из фирмы «Ивер Джонсон» на поставку деталей для револьверов. В 1976 году «Ивер Джонсон» также поставлял детали и собирал кольтовские шестизарядные револьверы. И всё это проходило под контролем и руководством фирмы «Кольт». В частности, фирма предоставила другим производителям 120-страничную книгу с подробным описанием процесса изготовления своих револьверов. В 1977 году началась серия F, в которой цвет «Кольтовский королевский голубой» был заменён на «Кольтовский голубой» Производство же револьверов второго поколения продолжалось и вплоть до начала 1980-х годов.
Револьвер «Морской» второго поколения из нержавеющей стали 1851 года лежит на прекрасных резных седельных сумках из седельной мастерской в Эль-Пасо
В 1994 году Императо основал собственную компанию «Кольтовское оружие на чёрном порохе», положив начало производству револьверов третьего поколения, также известных как «Именная» серия, поскольку у них на рукоятке имеется подпись Сэмюэля Кольта. С 1994 по 2002 год компания «Джон Довино», также принадлежавшая Императо, собирала револьверы с ударным механизмом на бруклинской фабрике. Эта же фабрика впоследствии стала компанией «Повторительное оружие Генри и К», которую сейчас возглавляет сын Лу Императо, Энтони.
Все эти револьверы с ударным механизмом обоих поколений отличаются превосходной сборкой и отделкой, а компания «Кольт» строго следит за тем, чтобы они соответствовали её стандартам. В итоге практически каждая оригинальная модель из эпохи ударных револьверов Кольта с 1836 по 1862 год была скопирована и попала в производство. Причем не только стандартные модели, но и памятные, а также версии, сделанные из нержавеющей стали. Последние относились ко второму поколению, и планировалось выпустить несколько моделей; однако было изготовлено всего три, и только две из них были предназначены для массового потребления. Было выпущено менее 500 револьверов модели 1851 года из нержавеющей стали «морских» и менее 2000 пистолетов 1860 года из нержавеющей стали «армейских», и всего восемь пистолетов 1861 года «морских».
В общем, для фанатов старинного оружия «где-то там, на Западе» делается все, чтобы они могли бы им вволю наслаждаться и стрелять из него на стрельбищах. Все это в целом развивает и культуру оружия и укрепляет веру людей в исключительность их истории и качество техники.
