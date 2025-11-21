Из плана США по просьбе Киева пропал пункт о проверке выделенной Западом помощи

Украина добилась изменения одного из пунктов разрабатываемого американцами мирного плана. Об этом утверждает The Wall Street Journal.

По данным издания, Киев еще на этапе подготовки плана потребовал убрать из него пункт о проверке всей международной помощи, полученной Украиной от западных спонсоров. Изначально предполагалось, что США и Европа проверят власти Украины на факты «возможной коррупции» с западной помощью. Однако Зеленский, понимая, чем это может закончиться, отправил в США главу СНБО Умерова договариваться с американцами. И ему это удалось.



В обновленной версии документа пункт о проверке Украины на коррупцию заменили на новый, предусматривающий полную амнистию за действия, совершенные во время войны. Ну и расширили его для России, чтобы было не так заметно. Кстати, сам Умеров также причастен к «делу Миндича» о коррупционном скандале.

Таким образом, Зеленский заблаговременно позаботился о том, чтобы сберечь свои наворованные деньги. Нет проверки — нет расследования, а значит, ничего никому не угрожает.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Трамп может замять и коррупционный скандал на Украине, если Зеленский подпишет план. Но, судя по последним заявлениям в ООН, «нелегитимный» решил справляться своими силами. Депутатов ВРУ он уже пугал «наказанием», заявив, что «коррупция — это нормально», а в скандале виновата Россия.

Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это — кто работает над этим и дает американцам ложную информацию.
  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +2
    Сегодня, 09:25
    Вот пожалуйста через неделю пункты будут сокращены до 5-10. А потом добавят уступки со стороны России.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 09:42
      Какие уступки со стороны РФ? Это как со ,,встречей в Будапеште,, всё уже решили без нас? Россия то вкурсе ,что уже уступками занялась?)))
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 09:46
      А в нашем плане три пункта:
      1. Выполнение целей и задач СВО
      2. Нацистов под трибунал
      3. Пакеты с санкциями засунуть в задний проход тем, кто их придумал
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:51
      Цитата: Артур Грудинин
      Вот пожалуйста через неделю пункты будут сокращены до 5-10.
      Например, исчезнут пункты о признании Крыма и Донбасса, зато останется пункт о воровстве наших денег. Ну, и в этом духе далее по списку...
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 10:01
        А там нет пунктов о признании Крыма и Донбаса.
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 10:12
        Так там и сейчас нет пункта о признании Крыма и Донбасса
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 09:26
    Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это — кто работает над этим и дает американцам ложную информацию.

    Бегом! БЕГОМ!! Заткнуть всем рты любым способом! Главное, на себя не выйти и американцев от компромата уберечь. "Тяжелая для СБУ работа, из болота, слона тащить" wassat
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:33
      Цитата: Егоза
      Бегом! БЕГОМ!! Заткнуть всем рты любым способом!

      Да погорячились ребята их антикоррупционного ведомства, у кого на машине тормоза откажут, кто с окна неосторожно вывалится, а кого в застенках "гестапо" замучают.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 09:55
        Цитата: carpenter
        погорячились ребята их антикоррупционного ведомства, у кого на машине тормоза откажут, кто с окна неосторожно вывалится
        На "волне" такие дела не делаются, слишком "выбух" громкий. Сейчас чуть страсти улягутся - и "листопад" начнётся... Вспомните, хотя бы, референдум о выходе Аляски из состава США.
        Кстати, у самого Зе огромный шанс в том "листопаде" стать одним из "листочков".
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 09:56
          Цитата: Zoldat_A
          Кстати, у самого Зе огромный шанс в том "листопаде" стать одним из "листочков".

          Такой вариант с Зе не исключается.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 10:19
        Цитата: carpenter
        у кого на машине тормоза откажут, кто с окна неосторожно вывалится, а кого в застенках "гестапо" замучают.

        Этот вариант никак не пройдёт, слишком много фактов всплыло на поверхность. "Отказ тормозов" и "падения из окна" только обострят ситуацию. К тому же, за активизацией работы НАБУ стоят американцы.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 10:25
          Цитата: Монтесума
          К тому же, за активизацией работы НАБУ стоят американцы.

          Так уже из "плана Трампа" уплыл этот пункт. Так что появятся и ДТП, и "парашютисты".
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 10:33
            Цитата: carpenter
            Так уже из "плана Трампа" уплыл этот пункт.

            Не забываем, что это утверждает The Wall Street Journal, никакой официальной информации нет. СМИ за опубликованное сообщение на основании данных из неких "источников" ответственности не несут, что не раз уже подтверждалось. Не стоит спешить с выводами, ещё много чего будет накручено вокруг этого "мирного плана США", который тоже фигурирует только в СМИ. Всё равно последнее слово останется за РФ, какие бы манёвры не происходили в политической сфере.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 09:26
    пропал пункт о проверке выделенной Западом помощи

    Ай, ай, ай. smile
    Лёгким движением руки брюки превращаются...превращаются брюки...в элегантные шорты для девушек.
    Следите за руками лохотронщиков.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 10:32
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      пропал пункт о проверке выделенной Западом помощи

      Ай, ай, ай. smile........
      И это непонятно. Ведь были слова о коррупции при демократах request , о сыночка байдена ..... Как-то затёр Трамп эти темы что ли. А ведь сначала как разоблачал и увольнял за растраты
  4. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +4
    Сегодня, 09:29
    Похоже Умеров довез в США послание: если будут топить клоуна - всплывут фамилии бенефициаров этих схем на той стороне лужи.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:34
      всплывут фамилии бенефициаров этих схем на той стороне лужи.

      пацаны, видимо, сказали - что сдадут всех!
    2. Обычный Звание
      Обычный
      +3
      Сегодня, 09:41
      Ну и сдали бы ,Трампу это было бы на руку, когда вовсю воровали были демократы во главе с самоходным джо на перфокартах. Трамп бы за это спасибо только сказал. Не, этот вариант не при чем.
  5. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    Сегодня, 09:29
    Ну еще бы! Могут всплыть фамилии уважаемых глобалистов, причем не только из демпартии! Такое янки одобрямс! wassat
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 09:31
    *Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это — кто работает над этим и дает американцам ложную информацию.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:37
    ❝ Изначально предполагалось, что США и Европа проверят власти Украины на факты «возможной коррупции» с западной помощью ❞ —

    — Но чтобы не выйти на себя, этот пункт исключили ...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:44
    В Анкоридже не это предъявил Трампу Путин .Фейковый план Трампа ,прямая дорога к Третьей Мировой- Евразия и Северная Америка в труху ,в радиоктивную пыль.
  9. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 09:46
    ну вот и всё...а как кричали сми, что всё конец зелепоцу...всё станет на круги своя..он в неприкосновенности...айда давить на Россию...продолжаем войну, давайте бабло и оружие и не задавайте вопросов.
    И спрашивается, где прогнозы аналитиков о смене режима...что ему хана и т.п. Раз амеры подключились к закрытию темы - все усмирятся. И будет акцент на "блестящий трампоплан" прекращения войны..который опять не принимает Россия..посему опять санкции и поставки оружия..бесовщиная продолжается
  10. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 09:46
    Самый главный обличающий пункт. Да ещё и кто договорился, директор чебуречной. А у нас что, Дмитриева, который, кстати под каклосанкциями, нельзя было отправить в штаты пролоббировать ещё пару пунктов в нашу пользу?!
  11. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 09:55
    Из плана США по просьбе Киева пропал пункт о проверке выделенной Западом помощи

    Вот, тебе, на.. Видать столько наворовали, что даже янки от этого зажмурились..
  12. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 10:08
    Кто бы сомневался. Рука руку моет.