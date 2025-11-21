Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это — кто работает над этим и дает американцам ложную информацию.

Украина добилась изменения одного из пунктов разрабатываемого американцами мирного плана. Об этом утверждает The Wall Street Journal.По данным издания, Киев еще на этапе подготовки плана потребовал убрать из него пункт о проверке всей международной помощи, полученной Украиной от западных спонсоров. Изначально предполагалось, что США и Европа проверят власти Украины на факты «возможной коррупции» с западной помощью. Однако Зеленский, понимая, чем это может закончиться, отправил в США главу СНБО Умерова договариваться с американцами. И ему это удалось.В обновленной версии документа пункт о проверке Украины на коррупцию заменили на новый, предусматривающий полную амнистию за действия, совершенные во время войны. Ну и расширили его для России, чтобы было не так заметно. Кстати, сам Умеров также причастен к «делу Миндича» о коррупционном скандале.Таким образом, Зеленский заблаговременно позаботился о том, чтобы сберечь свои наворованные деньги. Нет проверки — нет расследования, а значит, ничего никому не угрожает.Ранее некоторые СМИ сообщали, что Трамп может замять и коррупционный скандал на Украине, если Зеленский подпишет план. Но, судя по последним заявлениям в ООН, «нелегитимный» решил справляться своими силами. Депутатов ВРУ он уже пугал «наказанием», заявив, что «коррупция — это нормально», а в скандале виновата Россия.