Япония поставила американцам зенитные ракеты Patriot для вооружения Украины

Японский производитель Mitsubishi Heavy Industries выпускает по лицензии компании Lockheed Martin из США перехватчики для зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот». И впервые Япония поставила американцам зенитные ракеты Patriot для вооружения Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара.

Дело в том, что собственные запасы Пентагона были истощены поставками ракет-перехватчиков Patriot на Украину. И тогда Вашингтон обратился к Токио с просьбой помочь их восполнить. Чтобы удовлетворить желание «старшего брата», японские власти даже пошли в 2023 году на смягчение своего законодательства по экспорту вооружений.

Теперь Соединенные Штаты смогут продолжить поставлять средства ПВО киевскому режиму, сохраняя неприкосновенным собственный арсенал.


Генсек Кабинета министров Японии особо подчеркнул, что поставка предназначена исключительно для нужд американских военных без передачи третьим странам. Сколько именно ракет собираются поставить японцы в США, пока не сообщается.

Кихара заявил, что данная сделка укрепит японо-американское сотрудничество и безопасность Японии, а также будет способствовать миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Точные объемы производства ракет Patriot компанией Mitsubishi Heavy Industries неизвестны. Но предполагается, что в прошлом году было выпущено 30 единиц данной продукции. В дальнейшем планируется увеличить их выпуск до 100 ракет.
  1. Маз Звание
    Маз
    +2
    Сегодня, 09:36
    Пусть забудут про курилы даже в своих снах и грезах, заодно и про шельф , и вылов рыбы в экономической зоне России. Откровенно враждёбные действия Токио.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +3
      Сегодня, 09:41
      Цитата: Маз
      Откровенно враждёбные действия Токио


      Можно поглумиться над самураями увеличив активность авиации северокорейцев и несколько испытаний ракет на фоне отправки патриотов в на wassat
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Маз
      Пусть забудут про курилы даже в своих снах и грезах, заодно и про шельф , и вылов рыбы в экономической зоне России.
      Так бы, оно, конечно, всё это ОЧЕНЬ правильно...
      Только я, почему-то, не особо на это рассчитываю - мы ж "исполняем договорные обязательства"... Ну, может, кроме островов.

      А вобще - я б у Японии спросил - им что, двух бомб не хватило? В следующий раз и воспоминания не останется...
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 09:39
    что в прошлом году было выпущено 30 единиц данной продукции

    чубатые столько за 5 мин. выпускают.)))
    1. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 09:51
      Цитата: Лимон
      чубатые столько за 5 мин. выпускают.)))
      Где-то года 2 назад гуляло видео по сети, как чубатые сбивали кинжал, который летел на ПУ патриота, так на том видео все 16 ракет из ПУ выпустили секунд за 20. Так что 5 минут это вы преувеличиваете, могут и за минуту. ))))
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 09:39
    Кихара заявил, что данная сделка укрепит японо-американское сотрудничество и безопасность Японии

    Как то неправильную формулировку сделал Кихара, если ты получаешь оружие, то безопасность Японии повышается, а если отдаёшь, до безопасность понижается.
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 09:41
    Во блин. Ни хрена я не патриот. У меня мицухи любимые авто. Про Зеро то я конечно знал, а вот про ракеты как то не очень😀
    1. pin_code Звание
      pin_code
      +1
      Сегодня, 10:10
      Мицубиси ещё и кораблестроением занимается.