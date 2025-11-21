Япония поставила американцам зенитные ракеты Patriot для вооружения Украины
Японский производитель Mitsubishi Heavy Industries выпускает по лицензии компании Lockheed Martin из США перехватчики для зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот». И впервые Япония поставила американцам зенитные ракеты Patriot для вооружения Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара.
Дело в том, что собственные запасы Пентагона были истощены поставками ракет-перехватчиков Patriot на Украину. И тогда Вашингтон обратился к Токио с просьбой помочь их восполнить. Чтобы удовлетворить желание «старшего брата», японские власти даже пошли в 2023 году на смягчение своего законодательства по экспорту вооружений.
Теперь Соединенные Штаты смогут продолжить поставлять средства ПВО киевскому режиму, сохраняя неприкосновенным собственный арсенал.
Генсек Кабинета министров Японии особо подчеркнул, что поставка предназначена исключительно для нужд американских военных без передачи третьим странам. Сколько именно ракет собираются поставить японцы в США, пока не сообщается.
Кихара заявил, что данная сделка укрепит японо-американское сотрудничество и безопасность Японии, а также будет способствовать миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Точные объемы производства ракет Patriot компанией Mitsubishi Heavy Industries неизвестны. Но предполагается, что в прошлом году было выпущено 30 единиц данной продукции. В дальнейшем планируется увеличить их выпуск до 100 ракет.
