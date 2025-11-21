Британия утвердила планы по развёртыванию войск на Украине

Великобритания не собирается отказываться от развертывания своих войск на Украине после окончания военного конфликта, Министерство обороны Соединенного королевства уже утвердило соответствующие планы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британского министра обороны Джона Хили.Британия утвердила состав планируемых к отправке на Украину сил, определив конкретные подразделения и будущее местоположение штабов. Для этого на территории Украины летом этого года действовали специальные разведывательные миссии, собиравшие информацию. Теперь к развертыванию все готово, оно планируется сразу же после подписания мирного соглашения.Как заявляют в Лондоне, задачей британских сил на Украине будет оказание помощи в «поддержании мира», обучении украинских войск, обеспечение «воздушной полиции» и заход в Черное море с целью расширения Черноморской оперативной группы совместно с Турцией, Румынией и Болгарией, которая займется разминированием и открытием морских путей для судоходства.Британские власти готовы выделить для отправки войск на Украину до 100 млн фунтов стерлингов.Однако не все так просто, как заявляют в Лондоне. Во-первых, против размещения любых западных войск под любым флагом и эгидой резко выступает Россия. Во-вторых, новый план Трампа не предусматривает никакого ввода на Украину войск НАТО, все они должны размещаться за ее пределами. Правда, план пока не принят, но этот пункт в нем все равно останется.

