Британия утвердила планы по развёртыванию войск на Украине

Великобритания не собирается отказываться от развертывания своих войск на Украине после окончания военного конфликта, Министерство обороны Соединенного королевства уже утвердило соответствующие планы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британского министра обороны Джона Хили.

Британия утвердила состав планируемых к отправке на Украину сил, определив конкретные подразделения и будущее местоположение штабов. Для этого на территории Украины летом этого года действовали специальные разведывательные миссии, собиравшие информацию. Теперь к развертыванию все готово, оно планируется сразу же после подписания мирного соглашения.



Как заявляют в Лондоне, задачей британских сил на Украине будет оказание помощи в «поддержании мира», обучении украинских войск, обеспечение «воздушной полиции» и заход в Черное море с целью расширения Черноморской оперативной группы совместно с Турцией, Румынией и Болгарией, которая займется разминированием и открытием морских путей для судоходства.

Британские власти готовы выделить для отправки войск на Украину до 100 млн фунтов стерлингов.

Однако не все так просто, как заявляют в Лондоне. Во-первых, против размещения любых западных войск под любым флагом и эгидой резко выступает Россия. Во-вторых, новый план Трампа не предусматривает никакого ввода на Украину войск НАТО, все они должны размещаться за ее пределами. Правда, план пока не принят, но этот пункт в нем все равно останется.
  Обычный
    Обычный
    +12
    Сегодня, 09:43
    Вот бы кого застеклил бы в первую очередь, даже янкесов не пришлось бы гасить, только остров и все.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +8
      Сегодня, 09:48
      Вот и всё, что нужно знать про "мирный план Трампа" и все его пункты. С чего начали, к тому приехали. А потому Вы правы
      Цитата: Обычный
      Вот бы кого застеклил бы в первую очередь
      Сколько в мире крови НЕ пролилось бы, если б этот Вонючий Остров ещё лет 200 назад в море водичкой смыло бы, как дерьмо в унитазе!...
    Маз
      Маз
      +9
      Сегодня, 09:53
      Вывод из этого следует только один - незалежная должна исчезнуть как государство с территории бывшей УССР, а Лондону подложить не неизвлекаеиость пару посейдонов под остров со стороны ламанша, чтоб другим в Европе сие не повадно было даже в мыслях представлять. И добавить мол извините промашка вышла. вот тут лежат, но по технической неисправности извлечь не можем. И показать место наглядно. Пусть подергаются. .
      VikPaS
        VikPaS
        0
        Сегодня, 10:06
        Изумительно придумано
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:19
      Обычный
      Сегодня, 09:43
      Вот бы кого застеклил бы в первую очередь, даже янкесов не пришлось бы гасить, только остров и все.

      hi Представители гадкого острова пусть решают свои внутренние проблемы с мигрантами, правительством, ИРА на своей островной территории, как и покаяние за смерть, кровь и горе миллионов людей за более чем 600 летний период колониализма, пиратства и геноцида. am
  Андрей К
    Андрей К
    +7
    Сегодня, 09:44
    Британия утвердила планы по развёртыванию войск на Украине

    Звучит как : охотники поделили шкуру неубитого медведя...
    Правда ещё берлогу не нашли и не знают выживут ли после встречи с медведем laughing
    rosomaha
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 09:52
      вот только охотников много и они с разных направлений атакуют...кто то да останется..а медведю все ж раны нанесут и пока он будет их залечивать они опят будут его тыкать..чтобы он не мог восстановится...обложат, изолируют. И такое они будут делать годами и десятилетиями...они могут планировать и играть в долгую
      Андрей К
        Андрей К
        +4
        Сегодня, 10:02
        Цитата: rosomaha
        вот только охотников много и они с разных направлений атакуют...кто то да останется..а медведю все ж раны нанесут и пока он будет их залечивать они опят будут его тыкать..чтобы он не мог восстановится...обложат, изолируют. И такое они будут делать годами и десятилетиями...они могут планировать и играть в долгую

        Алексей, согласен с Вами только отчасти.
        Всё описанное применимо если медведь будет сидеть и раны зализывать.
        Сценарий может быть совсем другим - раненый медведь всех охотившихся порвёт и ошмётки по лесу раскидает...
      Удав КАА
        Удав КАА
        0
        Сегодня, 10:24
        Цитата: rosomaha
        они могут планировать и играть в долгую

        Не долго музыка играла. Не долго фраер песни пел! (с)
        Планировать, оно конечно, можно... Вот только как на всё это посмотрит Английский халифат. То -- вопрос на миллион долларов!
        А вот "братьям мусульманам" оказывать "интернациональную" помощь давно пора. А то как бы потом поздно не было. laughing
    путник 63
      путник 63
      0
      Сегодня, 10:37
      Цитата: Андрей К
      Британия утвердила планы по развёртыванию войск на Украине

      Звучит как : охотники поделили шкуру неубитого медведя...
      Правда ещё берлогу не нашли и не знают выживут ли после встречи с медведем laughing

      Вспомнился анекдот: Пошел мужик на охоту , на медведя. Рассказывает: подхожу к берлоге беру жердь засовываю в берлогу и начинаю шевелить! И вдруг чувствую, что мне на плечи сзади кто то положил лапы! Оборачиваюсь и вижу, что это мой пёс "Шарик", но какать от этого не перестаю!
  Уарабей
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 09:48
    Бриташкам положительно не нравится "план Трампа", так как они по нему пролетают мимо дележки пирога. laughing
    Nexcom
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:50
      Доня же обидится на бритосов. Он тут, помашь, из кожи лезет чтобы нобелевку срубить "за мир", а эти ему всё обламывают... wassat
      Уарабей
        Уарабей
        +3
        Сегодня, 09:54
        Вот тоже интересно, дойдет ли дело до стычки Британии и США между собой (не военной разумеется), или вот такие заскоки британцев тоже нужны, как будущие "уступки" уже со стороны НАТО, если их угомонить пообщают?))
        Nexcom
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 09:57
          хороший вопрос. неисключено что это может быть действительно частью общего цирка с конями.
  carpenter
    carpenter
    +3
    Сегодня, 09:49
    новый план Трампа не предусматривает никакого ввода на Украину войск НАТО

    Любые иностранные войска на территории Украины, это продолжение войны, которая может перейти до Третьей Мировой и применения Я.О.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:52
    ❝ Великобритания не собирается отказываться от развертывания своих войск на Украине после окончания военного конфликта ❞ —

    — Только вот развёртывать-то особо нечего ...

    — ❝ По данным на ноябрь 2025 года, численность британской армии составляет примерно 73 тысячи ❞ © ...
    Evgeny64
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 10:34
      Ну да, Шумерия чуть больше потеряла только в Курской области и не особо переживает. Т.е. всей армии ВБ хватит на одну авантюру, а с учетом того, что воевать, как воюют морекопатели они не умеют, даже на это не хватит.
  Правдодел
    Правдодел
    0
    Сегодня, 09:53
    задачей британских сил на Украине будет оказание помощи в «поддержании мира», обучении украинских войск, обеспечение «воздушной полиции» и заход в Черное море

    Ну, да, повоевать англичанка опять с нами захотела!? Не хватает разгрома под Балаклавой!?
    Ничего, пусть приходят. Только обязательно в красных мундирах пусть маршируют, чтобы все видели, что англичанка не дает своих бандерлогов в обиду.
    Neo-9947
      Neo-9947
      +1
      Сегодня, 10:07
      Цитата: Правдодел
      Не хватает разгрома под Балаклавой!?
      Ничего, пусть приходят.

      Да сколько ж можно на нашей территории воевать?!
      Не хватает им разгрома. И хватать не будет, пока этот разгром не состоится под Нориджем, Лидсом или Кембриджем.
    Nexcom
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:17
      ...в красные мундиры целиться удобнее - далеко видать. laughing бритосских зольдатенов в свое время за эти мундиры прозвали "варёными раками" laughing
  Vulpes
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 09:59
    Партнёры уже и не скрывают своих планов на будущее. Во времена "Минсков" хотя бы помалкивали. Вот такой "мир" они готовят....
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 09:59
    По мирному плану Трампа Украину в НАТО не примут де-юре, но 5-ую статью Устава НАТО (о коллективной безопасности) на нее распространят.

    План предусматривает, что в случае "значительной и продолжительной" атаки России это будет рассматриваться как угроза миру и безопасности НАТО, и союзники отреагируют соответствующим образом, включая применение военной силы.

    Время им нужно для подготовки всеобъемлищной войны против России. Давать его коллективному Западу сродни самоубийству.
    Удав КАА
      Удав КАА
      0
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Товарищ Берия
      Украину в НАТО не примут де-юре, но 5-ую статью Устава НАТО (о коллективной безопасности) на нее распространят.

      Ну что же вы, товарищ Берия, самому себе же и противоречите-то? belay
      Устав НА-ТЫ(!!!) со своей ст.5 распространяется на тех, кто С ЧЛЕНОМ в НАТЕ. wassat
      Если у незалежной не будет члена , тьфу ты! -- ЧЛЕНСТВА натовского, то никая ст. 5 на неё не распространится! Это же не ОРВИ, чтобы распространяться воздушно-капельным методом! Опять же кто-нить (Венгрия, Словакия, да та же Польска!) неприменно будут против. А по Уставу той же НАТЫ -- нет консенсуса, нет решения! Не я придумал. Они сами такое написали на скрижалях своего КЛУБА. laughing
  VikPaS
    VikPaS
    0
    Сегодня, 10:02
    Этот остров необходимо стереть в волнах океана навсегда, чтобы его и на карте не было.
  th.kuzmichev
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 10:06
    Что за кикимора на фотке лыбится? Где такие водятся?
    Nexcom
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:28
      на Кису Воробьянинова смахивает... laughing
    Удав КАА
      Удав КАА
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: th.kuzmichev
      Что за кикимора на фотке лыбится? Где такие водятся?

      Таких упырей на острове веками политселекционеры методом отрицательного отбора выводили... Наконец-то, результат -- налицо! fellow
      Да еще и побрили "налысо", как оголовок мужского достоинства...Ну, чтобы сразу было видно: УШЛЁПОК СТОПРОЦЕНТНЫЙ !!! Да еще и под БРИТаНСКИМ флагом.
      (А чоб не сумлевались!) laughing
  megadeth
    megadeth
    0
    Сегодня, 10:09
    новый план Трампа не предусматривает никакого ввода на Украину войск НАТО
    Ни каких договоров с укрорейхом и западными упырями подписывать нельзя, при первом удобном случае выйдут, а попросту обманут "надуют". Только полная капитуляция укрорейха, и там конкретно перечислить наши условия (требования): - переход Одессы, Харькова, Днепропетровска под юрисдикцию РФ, разоружение и расформирование ВСУ и т.д. и т.п. А то везде, видится, хитрая рыжая морда (ФША), которая устроила эту войну, а теперь хочет, как всегда и везде, получить дивиденды на крови. имхо
  Удав КАА
    Удав КАА
    0
    Сегодня, 10:13
    Ой как хотца Хилому втянуть корону в крупные неприятности, вплоть до затопления Острова радиоактивным цунами!
    А свою давнюю мечту залезть таки в Черное море бритые до сих пор оставить не могут. Завидное постоянство! bully
  drags33
    drags33
    0
    Сегодня, 10:17
    Им бы утвердить планы по процедуре захоронения вояк мелкобритании на б/украине...
  olbop
    olbop
    0
    Сегодня, 10:21
    С удивительной настойчивостью и наглостью лезут туда, где интересов их страны практически не было и нет. Или не дает покоя ностальгия по временам Джона Юза, основавшего металлургическое производство в Юзовке (ныне Донецк), когда Британия была впереди планеты всей по промышленной и экономической мощи.
    Но те времена давно минули, и бриттам нужно признать свое нынешнее положение второразрядной державы, у которой внутренних проблем выше крыши, и не лезть не в свои дела.
  Пионер1984
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 10:21
    Это в который по счёту раз?А то я уже сбился в подсчётах.
  Лимон
    Лимон
    0
    Сегодня, 10:45
    Нам то зачем это? ,,Облезгая кошка,, каждую неделю то вводит,то выводит...)))