Владимир Каппель на службе в царской армии и войсках Комуча

Александр Михайлович Лбов

Эта повесть памяти Александра Лбова, человека, не знающего дороги в новое, но ненавидящего старое, недисциплинированного, невыдержанного, но смелого и гордого бунтовщика, вложившего всю ненависть в холодное дуло своего бессменного маузера, перед которым в течение долгого времени трепетали сторожевые собаки самодержавия. Памяти «разбойника Лбова» и его товарищей: Демона, Грома, Змея, Фомы, Матроса и многих других, имена которых окутаны уже дымкой легенд по рабочему Уралу.



Вырезка из газеты «Звезда» от 3 марта 1926 г.



В. Каппель с женой и дочерью

В служебном отношении обер-офицер этот очень хорошо подготовлен, занимал должность полкового адъютанта с большим усердием, энергией и прекрасным знанием. Нравственности очень хорошей, отличный семьянин. Любим товарищами, пользуется среди них авторитетом. Развит и очень способен. В тактическом отношении, как строевой офицер, очень хорошо подготовлен… Азартным играм и употреблению спиртных напитков не подвержен… Имеет большую способность вселять в людей дух энергии и охоту к службе. Обладает вполне хорошим здоровьем, все трудности походной жизни переносить может.



В. Каппель на фотографии 1913 г.

Говорить о монархии теперь – значит только вредить ей.

Владимир Каппель в начале гражданской войны

Совет народных комиссаров готов оказать им всякое содействие на территории России при условии их честной и искренней лояльности.

В каждом эшелоне оставить для собственной охраны вооружённую роту численностью в 168 человек, включая унтер-офицеров, и один пулемёт, на каждую винтовку 300, на пулемет 1200 зарядов.



Чехословацкие легионеры в Самаре, 8 июня 1918 года



Комуч первого состава: эсеры И. М. Брушвит, П. Д. Климушкин, Б. К. Фортунатов, В. К. Вольский (председатель), И. П. Нестеров

Желающих взять на себя тяжёлую и ответственную роль не оказалось. Все смущённо молчали, опустив глаза. Кто-то робко предложил бросить жребий. И вот тогда, скромный на вид, почти никому не известный, недавно прибывший в Самару офицер встал и попросил слова:



«Раз нет желающих, то временно, пока не найдётся старший, разрешите мне повести части против большевиков», – спокойно и негромко произнёс он.

На службе у Комуча

Группами стояли пленные большевики: красноармейцы, рабочие, женщины – и против них – чешские солдаты с поднятыми винтовками... Раздавался залп, и пленные падали. На моих глазах были расстреляны две группы, человек по 15 в каждой. Больше я не мог выдержать. Охваченный возмущением, я бросился в социал-демократический комитет и стал требовать, чтобы немедленно же была послана депутация к военным властям с протестом против бессудных расстрелов. Члены комитета в ответ только развели руками.

В распоряжении А. В. Колчака находилось 43 000 пудов (688 тонн) золота и 30 000 пудов (480 тонн) серебра.