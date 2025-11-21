США грозят России санкциями, если не будет остановки боёв на Украине
3 99435
Соединенные Штаты готовы ввести против России новые санкции, если Москва проигнорирует призывы США к прекращению огня на Украине. С таким заявлением выступил американский постпред при ООН Майк Уолтц.
Вашингтон пытается не мытьем, так катаньем заставить Россию и Украину принять свой план по урегулированию конфликта на Украине. Видимо, у Трампа уже поджимает, он может пролететь с Нобелевской премией мира и в следующем году. Так что в ход пошли угрозы, в том числе новыми санкциями. Как заявил Уолтц, если Москва будет игнорировать мирные инициативы США, то получит новые санкции и продолжение поставок оружия Киеву.
Мы можем ввести дополнительные экономические меры, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять оружие для Украины.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия до сих пор не видит желания Киева к диалогу, Зеленский и его шайка не хотят обсуждать пути решения конфликта.
Ну а представители киевского режима на заседании сделали большое заявление, раскритиковав некоторые пункты плана Трампа по урегулированию. Причем все они ключевые и входят в требования России.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация