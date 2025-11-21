США грозят России санкциями, если не будет остановки боёв на Украине

3 994 35
США грозят России санкциями, если не будет остановки боёв на Украине

Соединенные Штаты готовы ввести против России новые санкции, если Москва проигнорирует призывы США к прекращению огня на Украине. С таким заявлением выступил американский постпред при ООН Майк Уолтц.

Вашингтон пытается не мытьем, так катаньем заставить Россию и Украину принять свой план по урегулированию конфликта на Украине. Видимо, у Трампа уже поджимает, он может пролететь с Нобелевской премией мира и в следующем году. Так что в ход пошли угрозы, в том числе новыми санкциями. Как заявил Уолтц, если Москва будет игнорировать мирные инициативы США, то получит новые санкции и продолжение поставок оружия Киеву.



Мы можем ввести дополнительные экономические меры, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять оружие для Украины.


Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия до сих пор не видит желания Киева к диалогу, Зеленский и его шайка не хотят обсуждать пути решения конфликта.

Ну а представители киевского режима на заседании сделали большое заявление, раскритиковав некоторые пункты плана Трампа по урегулированию. Причем все они ключевые и входят в требования России.
35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 10:19
    Чем такой план - наша капитуляция, уж лучше продолжить как и шло.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +4
      Сегодня, 10:37
      Собственно сам факт угрозы ядерной сверхдержаве уже достаточный факт для отказа от переговоров. Заткнуть янки сейчас можно пока официальным запросом в Совбезе ООН о подробных объяснениях чем занимаются биолаборатории в союзных республиках курируемых Лэнгли и чем занимаются в тех же лабораториях по программам Минобороны янки. Дать время на подробное объяснение и стиснув зубы продолжать выполнение БОЕВЫХ задач soldier
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 10:42
      А в их плане из осязаемой реальности только одно, это - остановка ВС РФ. Остальное - болтология, которая не известно во что выльется в итоге. Хотя нет, известно. В очередное кидалово. Очередная, стопицотая, попытка объехать Россию на кривой козе. Пошлют их наши с их планом.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 10:54
        Цитата: Уарабей
        Очередная, стопицотая, попытка объехать Россию на кривой козе. Пошлют их наши с их планом.

        Да уж, "такой хоккей нам не нужен!" (с) Н.Озеров
  2. megadeth Звание
    megadeth
    +3
    Сегодня, 10:21
    Мы можем ввести дополнительные экономические меры, если Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять оружие для Украины.

    Повтор...
    Ни каких договоров с укрорейхом и западными упырями подписывать нельзя, при первом удобном случае выйдут, а попросту обманут "надуют". Только полная капитуляция укрорейха, и там конкретно перечислить наши условия (требования): - переход Одессы, Харькова, Днепропетровска под юрисдикцию РФ, разоружение и расформирование ВСУ и т.д. и т.п. А то везде, видится, хитрая рыжая морда (ФША), которая устроила эту войну, а теперь хочет, как всегда и везде, получить дивиденды на крови. имхо
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 10:40
      Ну и чем капитуляция отличается от договора?
      Или по вашему капитуляцию не подписывают? И кто мешает что то нарушить после капитуляции? Достали вы со своими лозунгами. на землю спуститесь.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        0
        Сегодня, 10:52
        Цитата: topol717
        Ну и чем капитуляция отличается от договора?

        Надо вспомнить здесь Гитлера, май 1945 года, тогда поймёте разницу.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:54
      megadeth
      Сегодня, 10:21Повтор...
      Ни каких договоров с укрорейхом и западными упырями подписывать нельзя, при первом удобном случае выйдут, а попросту обманут "надуют". Только полная капитуляция укрорейха, и там конкретно перечислить наши условия (требования): - переход Одессы, Харькова, Днепропетровска под юрисдикцию РФ, разоружение и расформирование ВСУ и т.д. и т.п. А то везде, видится, хитрая рыжая морда (ФША), которая устроила эту войну, а теперь хочет, как всегда и везде, получить дивиденды на крови. имхо

      hi Пусть матрасники переваривают ответ РФ на свои непотребные хотелки просмотром Совещания ВГК от 20 ноября после освобождения Купянска.
      Первопричины должны быть устранены, а цели и задачи выполнены.
      Базис требований Победителя на Русской Аляске будет дополняться новыми по новым изменениям на поле боя.
      По инсайдерской информации у Кремля есть козырь для выполнения своих требований, на кону может оказаться будущий импичмент хозяину бидэ ( штаб Фашитнгтона ) по Эпштейнгейту, может всплыть некий компромат от 2013 г., когда в Москве Стреляным Ухом проводился конкурс Мисс Вселенная, но это не точно.
  3. Tooks Звание
    Tooks
    0
    Сегодня, 10:21
    А какие санкции Вашингтон предусмотрел против 404 за неповиновение приказу?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:24
      ...погрозить какелам пальчиком и дать очередной кредит под бешеные проценты... laughing
      (как вариант - отлучить временно от лизания ботинка. правого ботинка)
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 10:23
    Да вы и санкциями и без них, поставляли оружие Украине и поставлять будете, только под другим "соусом".
    Не видать тебе Трамп "нобелевки" и в следующем году (если импичмент не объявят).
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:25
      ..да вот стопудов Доня всё-равно срубит себе нобелевку - вот увидите. Он упёртый.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:33
        Цитата: Nexcom
        Доня всё-равно срубит себе нобелевку - вот увидите. Он упёртый.

        Что упёртый, никто не сомневается, но премию нужно ещё и "заслужить", Норвегия из те кто поддерживает Украину. Правительство Норвегии приняло решение значительно увеличить объем помощи Украине в 2025 году — с ранее запланированных 35 млрд до 85 млрд норвежских крон (около 7,8 млрд долларов США).
        И только Трампуша тормознул помощь Украине, так сразу же норги премию перенаправили Мачадо.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -2
          Сегодня, 10:35
          норвеги такие богатые что отслюнявливают денег краинцам только так? откуда они у них? вроде норвеги никогда не богатействовали....
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 10:44
            Цитата: Nexcom
            норвеги такие богатые что отслюнявливают денег краинцам только так? откуда они у них?

            Норги немало нефти и газа поставляют европейцам, есть возможность "отслюнявить" от прибылей.
          2. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 10:46
            Цитата: Nexcom
            вроде норвеги никогда не богатействовали....

            Так там больше воду мутят шведы живущие в Норвегии, даже король со шведской кровью.
        2. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 10:44
          Цитата: carpenter
          И только Трампуша тормознул помощь Украине, так сразу же норги премию перенаправили Мачадо.
          Боже мой, как будто Норги там что то решают. Сказали дать бабе в Венесуэле ей и дали. Не удивлюсь если сам Трамп и сказал. А денег в Руины отстегивают ибо к ним бабло попрело, так как продают свой газ за 370 USD который раньше продавали по 140. Вот и делятся, иначе все отберут.
  5. multicaat Звание
    multicaat
    +2
    Сегодня, 10:26
    тем кто думает, что только-то и нужно, что остановить бои, хочу напомнить, что в странах НАТО уже существуют планы по разворачиванию своих контингентов на Украине сразу после заключения перемирия. Это вот вообще не остановка боевых действий по факту будет, только усложнение. И в свете этого угроза какими-то санкциями видится незначительной. Таким образом РФ не оставляют реального выбора кроме как дожать Украину в рамках СВО, все остальные варианты хуже.
    1. Путник_2 Звание
      Путник_2
      +1
      Сегодня, 10:40
      Да, перемирие означает занятие британцами, французами, а может и румынами, Одессы. А это может означать потерю нами Черного моря. Посмотрите - бандерлоги, не имея собственного флота, сумели выгнать наш флот из Севастополя. Что же будет, когда британцы с французами затащат свои корабли на Черное море? И они в оправдание скажут, что не подписывали никаких соглашений.
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 10:26
    Хм...
    Представим:
    Гитлер грозит СССР санкциями "если Москва проигнорирует призывы к прекращению огня"...
    Весной 1945-го...
    Совсем что ли... вообще?! fool
  7. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +1
    Сегодня, 10:27
    Санкции - это плохо. Будем жить с санкциями и воевать до Победы. Опыт с Афганистаном и Сирией показывает, что санкции со временем размываются, а исконно русская территория останется в составе России
  8. nobody75 Звание
    nobody75
    +1
    Сегодня, 10:28
    Весь этот план - болтовня и дымовая завеса. В США прекрасно знают, что он не будет реализован.
    Поставки оружия киеву ниче сейчас не помогут. Угражать 500 процентными пошлинами торговым партнерам России бесперспективно.
    С Уважением
  9. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    0
    Сегодня, 10:28
    Прикольно, фактически их послали подальше с их планом шумеры, а угрожают они нам request
    Ясно, что нас-бы он тоже не устроил, но это если-бы та сторона согласилась, а так прикольно.
    А просроченный идиот похоже оставшийся мозг вынюхал и окончательно возобновил себя Наполеоном, проще было сказать миротворцу, что согласен на эти условия, тогда нашим реально пришлось-бы отказываться, а он остался-бы белым и пушистым. Но, видимо, там никого уже эти мелочи не волнуют, что-бы в мире не случилось, виноватыми назначат нас... Аминь!
    Продолжаем работать, ничего не изменилось, хоть что-то в мире остается стабильным laughing
  10. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 10:29
    А почему не остановить ЗЕ Введите санкции против Украины и все война закончилась, Американцы посмотрите певопричину, устраните ее.
  11. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 10:34
    За исключением откровенного разбоя и пиратства (нападения на суда нашего торгового флота и наших партнёров), все санкции они уже исчерпали. Но всё таки реагировать надо в спокойной мере. Российская Федерация привержена делу мира, и выступает за мирный диалог. А все санкции этому не способствуют. wink
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 10:40
      Как говорил ВВП: ,,Скучно,девочки..,,))) Было уже такое и не один раз.!!
  12. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 10:36
    А как красиво задумано (гипотетически): Россия прекращает БД,тут же Британия,Хранция и иже с ними вводят "миротворческие" войска на краину...начинается создание "железного дикобраза 2",только теперь официально с участием нато.....вот и сроки начала войны России и нато вырисовываются 3-4 года на подготовку,о которых они постоянно талдонят..
    Да!США,как обычно,стригут бабки...
  13. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 10:47
    Смешные... lol Санкции нам на пользу wink
  14. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 10:48
    Этого и следовало ожидать. Никто не собирается нас жалеть и снимать санкции. У них кроме угроз больше ничего нет и не будет. Даже пряники с угрозами.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 10:52
      Даже до ельциноидов уже должно было дойти, что Запад понимает только силу и решимость.
  15. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 10:51
    И что же они ещё введут? Может и им пора прекратиь поставки титана в назидание?
  16. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 10:52
    США не может выступать посредником в мирном урегулировании на Украине, так как является стороной конфликта.
  17. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    0
    Сегодня, 10:55
    Вот ответьте на один вопрос - почему СА-ША-АЙ позволяют вести себя как хозяевам МИРА?! Но только не надо про то, что и так всем известно. Все уже в эпоху интернета начитались про "мировые теории заговора", "правило миллиарда", "Ротшильдов" и им подобных, и так далее. Почему рыжая фурия считает себя правым диктовать условия России? Он что, центр Земли? Истина в последней инстанции? У него нет скелетов в шкафу? Прям сам Светоч снизошёл до нас и несёт всем мудрость, мир и благоденствие.
  18. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 10:56
    Даже слабо думающему понятно, что этот план- совершенно неприемлем для России. Но почему в США думают, что их план "прокатит". Они нас за совсем не думающих держат? Или это мина при плохой игре? И в результате отказа от их плана они заявят типа: "тогда мы будем постаалять оружие Украине, грабить ваши танкеры..." ну и много чего еще... Что Трампу хочется и колется...
  19. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:57
    США грозят России санкциями, если не будет остановки боёв на Украине

    Что, не вывозит боевой хомячок? lol
    Как говорили скакуасы: весь Мир с нами, но что-то всё равно не получается, ни с миром, ни без него.