Пентагон перенаправил выделенные ранее Украине средства на другие нужды
Пока Зеленский вовсю торгуется с американцами по пунктам «мирного плана» Трампа, который официально пока что не опубликован, Вашингтон послал Киеву очередной сигнал. Американское Министерство войны (Пентагон) объявило о перераспределении части ранее выделенных для помощи Украине средств на другие нужды.
Сумма невелика, речь идет «всего» о без малого тридцати миллионах долларов. Но с учетом текущих обстоятельств и того, что при Трампе США практически полностью урезали военно-финансовую поддержку Киева, кроме как за счет европейцев, решение симптоматическое.
В официальном заявлении, опубликованном на сайте американского военного ведомства, сообщается, что означенные средства, которые еще в 2022 году были выделены для поддержки Украины, будут направлены на развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия.
Министерство войны объявило о выделении гранта на сумму 29,9 миллиона долларов компании ElementUS Minerals в рамках Закона об оборонном производстве (DPA). Деньги будут направлены на создание демонстрационного объекта в Грамерси (штат Луизиана) по выделению и очистке галлия и скандия из существующих промышленных отходов. Помимо этого, ElementUS Minerals проведет первичные исследования в рамках программы Critical Resource Accelerator в Сидар-Парке, штат Техас.
В документе на сайте Пентагона указано, что эти средства поддерживают цель администрации президента США увеличить производство переработанных критически важных для укрепления национальной безопасности минералов и других производных продуктов. Помощник министра войны по вопросам промышленной базы Майк Каденацци отметил, что США нуждаются в галлии и скандии для создания систем противоракетной обороны, сенсоров, истребителей и гиперзвукового оружия.
Американская газета The Wall Street Journal утверждает, что Киев вроде как добился «индульгенции» для чиновников, распределявших (воровавших) ранее полученную западную помощь. Соответствующий пункт «мирного плана», где ранее говорилось об обязательной проверке расходования этих средств, теперь предусматривает полную амнистию за действия, совершенные во время войны.
Однако это не решает главную проблему. Уже в феврале следующего года, самое позднее во втором квартале, украинское правительство без внешнего финансирования не сможет исполнять обязательства не только в социальной сфере, но и в части обеспечения ВСУ, включая жалования военнослужащим. Вся надежда на ЕС, но поездка Зеленского в Европу ничего не дала, а Брюссель, несмотря на все усилия главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, так и не может продавить «репарационный кредит» для Украины под замороженные российские активы.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что у стран Евросоюза не осталось собственных средств для спонсирования Украины. Дипломат отметил, что европейцам приходится выбирать между продолжением оказания помощи Киеву и перевооружением собственных армий, чтобы, как они утверждают, «быть готовыми к войне с Россией к 2030 году».
