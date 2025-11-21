Европейским чиновникам и дипломатам очень сильно не нравится план Трампа по урегулированию конфликта, к тому же глава МИД Украины Сибига нажаловался на американцев.В Европе разочарованы изменением подхода США к конфликту на Украине, проявившемуся в новом плане по урегулированию конфликта. Как утверждает европейская пресса, Белый дом пытается навязать Киеву «плохую сделку», включив в свой план только те пункты, которые удовлетворяют требованиям России, не учитывая желаний Киева. А такой план европейцев не устраивает. Лучшим вариантом было бы вообще поражение России, но это только в их мечтах. В реальности всё совсем по-другому.А тут еще Сибига на закрытой встрече глава МИД ЕС жаловался на новый план Трампа, заявляя, что США «хотят капитуляции» Украины.В общем, в Европе решили разработать свой план по урегулированию конфликта, который должен удовлетворять требованиям Киева в отличие от плана США. Свой проект документа европейцы планируют представить в течение нескольких дней. Правда, есть одна загвоздка: Зеленский пока не согласился на участие в европейском проекте. Но тот же Макрон надеется его уговорить на эту авантюру. Детали плана не раскрываются.Между тем США продолжают давить на Зеленского, чтобы он подписал план в ближайшее время. Сам «нелегитимный» сначала планирует поговорить с Трампом, после чего принять окончательное решение.

