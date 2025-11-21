Разочарованная планом Трампа Европа разработает свой, удовлетворяющий Киев

Европейским чиновникам и дипломатам очень сильно не нравится план Трампа по урегулированию конфликта, к тому же глава МИД Украины Сибига нажаловался на американцев.

В Европе разочарованы изменением подхода США к конфликту на Украине, проявившемуся в новом плане по урегулированию конфликта. Как утверждает европейская пресса, Белый дом пытается навязать Киеву «плохую сделку», включив в свой план только те пункты, которые удовлетворяют требованиям России, не учитывая желаний Киева. А такой план европейцев не устраивает. Лучшим вариантом было бы вообще поражение России, но это только в их мечтах. В реальности всё совсем по-другому.



А тут еще Сибига на закрытой встрече глава МИД ЕС жаловался на новый план Трампа, заявляя, что США «хотят капитуляции» Украины.

В общем, в Европе решили разработать свой план по урегулированию конфликта, который должен удовлетворять требованиям Киева в отличие от плана США. Свой проект документа европейцы планируют представить в течение нескольких дней. Правда, есть одна загвоздка: Зеленский пока не согласился на участие в европейском проекте. Но тот же Макрон надеется его уговорить на эту авантюру. Детали плана не раскрываются.

Между тем США продолжают давить на Зеленского, чтобы он подписал план в ближайшее время. Сам «нелегитимный» сначала планирует поговорить с Трампом, после чего принять окончательное решение.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 10:58
    Нацистскую Европу удовлетворит только полное поражение России с выплатами огромных репараций и передачи xохлам территорий.. Тут не нужно быть экспертом.
    1. Ватник_ Звание
      Ватник_
      +2
      Сегодня, 11:01
      Ну пойдут, примерно туда же, куда пошли в 1945 г.
      Делов то…
      1. ag-85 Звание
        ag-85
        +1
        Сегодня, 11:44
        Ну пойдут, примерно туда же, куда пошли в 1945 г.


        думаю в еще более худшее место пойдут чем в то после 1945 , надо учесть все проблемы с миграцией, безработицей, стареющем населением , криминалом и экономикой которая от всего этого трещит по швам. Я здесь живу это вижу и знаю, а не предполагаю.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Vulpes
      Нацистскую Европу удовлетворит только полное поражение России

      Гитлер тоже так думал, но закончил обгорелым в канаве, кто следующий из "желающих" ?
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 11:09
      Можно подвести некоторые итоги за месяц с небольшим перед окончанием года.
      Наступление ВС РФ в СВО продолжается по всем направлениям, включая Харьковскую, Днепропетровскую и др. освобождаемые исконно русские земли.
      Следующие требования Победителя - РФ после базисных на Аляске будут дополнены новыми территориями и капитуляцией бандерштата и всего НАТО не надо.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 12:35
        Зеленский решил условно шантажировать европейских глобалистов и требовать от них денег на войну без предварительных условий. Об этом со ссылкой на источник на Банковой сообщает телеграм-канал «Легитимный». В публикации отмечается, что, если ЕС не даст денег, глава киевского режима угрожает подписать мирный план Трампа.

        Зеленский просит 80-100 миллиардов евро на боевые действия, аргументируя это тем, что европейцам все равно придется заплатить: либо по мирному плану в фонд Трампа $100 миллиардов, укрепляя рейтинг и авторитет Донни, что невыгодно глобалистам в геополитическом противостоянии, либо дать эту сумму Зеленскому на войну и остаться «рулевыми» в игре, торпедируя Трампа, что он «кремлевский агент», пытаясь ослабить его влияние – подчеркивает «Легитимный».
        Автор публикации добавляет, что сейчас судьба мирных переговоров зависит от «европейских денег». Если Европа раскошелится, то боевые действия могут продлиться еще около года, если нет, то будет мир.

        Источник дополняет, что эти переговоры станут последними. Если они сорвутся, то следующие будут уже о капитуляции одной или другой стороны, и территориальный вопрос будет уже иным – пишет телеграм-канал.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 12:52
          Sky Strike fighter
          Сегодня, 12:35

          hi По сути рыжий нарцисс из Фашингтона принуждает жыдо наркофюрера к подписанию в жёсткие сроки с гарантиями личной безопасности или удавлению дальнейшим компроматом.
          Даже с подписанием просроченным хотелок Фашингтона, что маловероятно, для российской стороны просроченный нелегитимен, к тому же должны учитываться требования Победителя, что потребует корректив т.н. 28 пунктов, а гейропа вместе с мелко бритами будут мешать процессу мира.
          Совещание ВГК на КП Группировки "Запад" 20 ноября подаёт жёсткий сигнал матрасникам и всему лженедоЗападу, что РФ будет добиваться выполнения своих требований всеми мирными дипломатическими способами, включая военный.
    4. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 11:24
      в Европе решили разработать свой план

      Только кому он нужен этот еврогейский план? fool
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 12:29
        Цитата: ваш вср 66-67
        в Европе решили разработать свой план

        Только кому он нужен этот еврогейский план? fool
        Над американским мы просто посмеялись, и то - ДАЖЕ ОН Европу не устроил.
        Европейский, в этом случае, даже читать не стОит, сразу в унитаз.

        Кому интересны подробности ещё не опубликованного плана - можно послушать любое выступление Урсулы, Макрона, нагличан или кого-нибудь из поляков.
        Особенно доставляет будущий пункт о репарациях со стороны России в пользу Украины. Наверняка будет ещё прописано, что распоряжаться этими деньгами будет Европа.
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 13:20
          Цитата: Zoldat_A
          Особенно доставляет будущий пункт о репарациях со стороны России в пользу Украины.

          Ага! Россия еще и должна платить этой недостране?!
          Итак содержали этих хо хлов и в СССР, и при пьянице, да и позже тоже! Сколько одного газа украли. Вот подзабыл уже, а эта недострана вернула 3 млрд России, или " простила" ?
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 13:42
            Цитата: ваш вср 66-67
            Вот подзабыл уже, а эта недострана вернула 3 млрд России, или " простила" ?
            "Простила". Порох сказал, что брал не он, брал Янукович - вот с него и спрашивайте.
            А про "репарацию" - Урсула, интересно, прежде чем про неё говорить, хотя бы в Викидепии посмотрела, что оно означает и кто кому её платит?
            Хотя...
            Не зря я вчера говорил то, что слышал по телевизору, что Зе, якобы, заявил, что и то признает, и это сделает, но пусть Россия себя признает проигравшей войну. И тут он как чёрт из табакерки: "Я в войне победил, платите..."

            Умиляет меня их детская глупость...
    5. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 11:36
      Ну что же, следующий шаг Трампа будет состоять в том, что по причине отказа Украины от мирного договора, он перестанет укронацистов поддерживать. Россия в очередной раз спасла репутацию США. А зря. США продолжат снабжать Украину разведданными и оружием, но уже без лишнего официоза.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 10:59
    Два плана за раз? Передоза не случится?
    1. Ватник_ Звание
      Ватник_
      +1
      Сегодня, 11:05
      Да хоть тридцать три. У Европы после 2014 нет других вариантов, кроме войны.
  3. Tooks Звание
    Tooks
    +1
    Сегодня, 11:00
    Не возражаю, если недоЕвропа схлестнётся с "рыжим" чей план укринестее. У нас будет время пройти ещё дальше.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 11:09
      А куда у нас делось время,что бы реагировать на план гомосеков??
  4. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 11:00
    Самый лучший план предложит, в конечном итоге, Россия: "Украина должна будет подписать акт о безоговорочной капитулации".
    Это единстаенная гарантия того, что война будет остановлена.
  5. Ватник_ Звание
    Ватник_
    +2
    Сегодня, 11:00
    Звучит примерно так- Германия разочарованная итогами Второй Мировой войны, разработает новый, удовлетворяющий, ее план. Не ну можно конечно и стрелки на картах порисовать, толку то?
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:01
    В общем, в Европе решили разработать свой план по урегулированию конфликта, который должен удовлетворять требованиям Киева
    Этот план можно сразу направить по назначению в унитаз "акушерки".
  7. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +2
    Сегодня, 11:02
    Пусть хоть тысячу планов разрабатывают под воздействием "плана" и другой запрещенки, пусть перегрызутся между собой, Россия продолжает методично свою работу. С моей точки зрения расчет с нашей стороны строится на том, что обмудок не примет никакой план США, поскольку, его тут же поднимут на вилы, а значит воюем до достижения всех целей спецоперации
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:10
    ❝ Разочарованная планом Трампа Европа разработает свой, удовлетворяющий Киев❞ —

    — Будут планами мериться ...
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 12:40
      Да пущай разрабатывают планы. Онанисты же, что возьмешь... пусть удовлетворяются
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:13
    . в Европе решили разработать свой план

    Ну ну.... Бумага всё стерпит... Занимайтесь любимым делом- извращайтесь....
  10. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 11:14
    А где же,что в случай чего гомосеки введут санкции?))) Амеры и в этом вопросе обскакали их. Было уже всё и не раз! Кроме как ядерн.испытания начать проводить и нет ничего в загашнике.)))Прав был Задорнов...!
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 11:19
    Разочарованная планом Трампа Европа разработает свой, удовлетворяющий Киев

    Странное у них понимание ситуации. what
    Нужно разрабатывать и приводить в жизнь планы удовлетворяющие РОССИЮ!!!!
    А скауасы сами всё выполнят, стоит только остановить финансирование и поставки вооружений, боеприпасов, наёмников и разведданных. Всё!
    Война тут же закончится. yes
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 11:33
      Цитата: К-50
      Война тут же закончится.

      Нет такой задачи у Урсулы и К°...request
  12. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 11:23
    """Как утверждает европейская пресса, Белый дом пытается навязать Киеву «плохую сделку», включив в свой план только те пункты, которые удовлетворяют требованиям России...."""

    Интересно было бы почитать хоть один пункт из этого плана, который "удовлетворяет требованиям России". Сразу вспоминается - "Кому вы парите мозги, Козюльский?!!" (с)
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:24
    План Трампа в СМИ ,плохая сделка? По плану в СМИ Россия проиграла ,платя репорации.
    Что с планом Трампа не то ,есть минимум два варианта .Один для СМИ ,второй для Зеленского.
  14. мусоргский Звание
    мусоргский
    +2
    Сегодня, 11:26
    О чём вообще разговор, автор? Никто не видел план одни предсказания, но его уже не хочет подписывать Клоун! А он вообще то может что то подписывать? И Трамп как заяц петляет туда сюда и сказать слово как мужик не может. Одна трескотня читать противно!
  15. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:32
    в Европе решили разработать свой план по урегулированию конфликта, который должен удовлетворять требованиям Киева

    А требования России в расчёт принимаются?
  16. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 11:41
    Когда собирается толпа "лидеров" то это значит, что все становятся безответственный за последствия принятых решений. И Этим надо пользоваться как технологией управления интеллектуальным потенциалом людей, усугубленных этой безответственностью и вызванное масштабированием групповых интересов.
  17. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 11:41
    Главное европе после того как они составят этот план не забыть свернуть его в трубочку и засунуть его в дупу торчку-членопианисту.
  18. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 12:11
    Все эти потуги гейропейцев выглядят крайне жалко... Они совершенно потерялись и уже не знают, как завершить свое участие в конфликте "на справедливых" )))))) условиях....
  19. Вавилов_А Звание
    Вавилов_А
    0
    Сегодня, 12:20
    Почему Рютте все время улыбается как умственно отсталый? Остальные стоят с напряженными лицами, думают, как Россию обмануть в очередной раз, а этот стоит, улыбается. Травку хорошую с утра подвезли?
  20. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 12:54
    А где пункт о выходе НАТО на линию 1997 г.?
  21. Василий12 Звание
    Василий12
    0
    Сегодня, 13:03
    Единственный план удовлетворит Россиян: полная капитуляция или полное завоевание Украины.
  22. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 13:44
    Вариант перемири представленный Трампой не нравится ни РФ, ни Украине, ни ЕС, но все вынуждены пойти на уступки.
    Бы перемирие вступило в силу Украина должна провести выборы президента и раду. Надо полагать ЕС приложит максимум усилий бы на выборах в раду победили националисты и их протеже на должность президента. Первым в списке вероятных кандидатов будет залужный, пользующийся авторитетом у националистов и ВСУ, имеющий связи в великой британии, Нате и ЕС. По информации СМИ, сам залужный не против стать главой Украины, но не горит желанием подписывать перемирие и войти историю предателем интересов Украины. Если ЕС согласует свой вариант перемирия, то залужный подпишет вариант Трампы бы потом вернуться к варианту ЕС, что неизбежно приведёт к новой войне с РФ, к которой ЕС подойдёт в полной готовности.