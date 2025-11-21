В США протестировали специальные патроны калибра 5,56 мм для борьбы с дронами

2 929 30
В США протестировали специальные патроны калибра 5,56 мм для борьбы с дронами

Для поражения беспилотников на ближней дистанции пехотинцу больше не нужны лазеры или средства РЭБ. Ему достаточно заменить магазин в своем личном стрелковом оружии и выстрелить по БПЛА облаком поражающих элементов.

Об этом сообщает существующий в США YouTube-канал Administrative Results, авторы которого протестировали специальные патроны калибра 5,56 мм для борьбы с дронами.



Они пришли к выводу, что это самое недорогое и эффективное средство для уничтожения небольших беспилотников, движущихся не слишком быстро в непосредственной близости от стрелка.

Данный вариант не требует ни замены ствола, ни специальных прицелов, адаптеров или других приспособлений. Следует лишь заменить в своей штурмовой винтовке магазин, в котором находятся специальные антидроновые патроны стандартного натовского калибра, и открыть огонь по воздушной цели.

Такой боеприпас подходит для поражения квадрокоптеров противника, снаряженных устройствами для сбросов взрывного устройства или оснащенного оборудованием для разведки и наблюдения. Внутри патрона размещены поражающие элементы, которые при выстреле расходятся широким облаком, позволяя поразить движущуюся цель без необходимости точного прицеливания.

На дистанции 25-35 метров боеприпас образует сплошную зону поражения диаметром 30-40 сантиметров. При удалении на расстояние 40-50 метров эта зона расширяется примерно вдвое.

И хотя такой патрон тестируется в США впервые, украинские СМИ утверждают, что ВСУ испытывали подобный боеприпас гораздо раньше.

30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 11:26
    украинские СМИ утверждают, что ВСУ испытывали подобный боеприпас гораздо раньше.

    Да! Гораздо. Сильно гораздо! Как только закончили Русское море копать, так сразу к испытаниям "подобного боеприпаса" и приступили.
    1. Зеленый Чай Звание
      Зеленый Чай
      +1
      Сегодня, 12:03
      Они не врут! Этот чудесный инновационный боеприпас – 12х70 для охотничьих берданок.
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 12:06
      Идея стрелять дробью по птицам уже 200 лет назад родилась. Но лучше использовать стандартное оружие. Не знаю почему у наших не получается. А может не занимались.
      1. Laksamana Besar Звание
        Laksamana Besar
        0
        Сегодня, 13:44
        У нас есть антидроновый многопульный патрон 5,45 для АК.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 11:29
    фактически аналог дробового патрона.
    наверно проще из дробаша крупной дробью лупить с насадкой для большей дальности (вроде есть такая но забыл как называется)
    1. Geosun Звание
      Geosun
      +5
      Сегодня, 11:35
      Не проще. Таскать автомат и дробовик вместе то еще удовольствие.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        0
        Сегодня, 11:37
        Цитата: Geosun
        Таскать автомат и дробовик вместе то еще удовольствие.

        А если подствольный?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 11:42
          а разве нельзя одним дробовиком обойтись? так то из гладкоствола можно и пулей крупнокалиберной лупить - есть такие патроны. попадёт - мало не покажется даже если по бронику влупит. дальность только не такая как у нарезного оружия....
        2. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 11:44
          А если подствольный?
          Специальный патрон или подствольный дробовик, главное что у нас не чешутся решать эту проблему системно и качественно. Какие то антидронки в мизерных количествах или гражданские ружья со всеми вытекающими проблемами, а в это время копеечные дроны не перестают уничтожать миллионную технику и самое главное солдат ВС РФ.
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            +5
            Сегодня, 11:51
            такой патрон у нас создан по крайней мере уже как полгода назад, в ютубе есть видео
            наши копеечные дроны так же уничтожают милионную технику нато и солдат ВСУ, и нато тоже пока ничего не придумало
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              0
              Сегодня, 12:27
              Вы комментарий хорошо прочитали?
              1. Кулл90 Звание
                Кулл90
                0
                Сегодня, 13:25
                ну получается у нас тоже чешуться и пытаются решить эту проблему(рэб, дроны-перехватчики, патроны с дробью и тд)
        3. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 11:49
          Не очень понятно на что крепить чтобы отдачей от магнума 12-го калибра не сорвало и как целиться.. Да и ствол у гладкого подствольника по определению очень короткий, что крайне негативно скажется на характеристиках.. Далеко картечь не улетит..
        4. Cympak Звание
          Cympak
          0
          Сегодня, 12:00
          Скорость следующего выстрела критична при борьбе с дронами, если с первого выстрела не попал. Поэтому различные насадки на ствол (ещё и требующие холостого патрона), одноразовые подствольные противодроновые выстрелы - это выстрел последнего шанса. И в этом случае, наверное, эффективней выстрел с сетью
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 12:56
            Спасибо и Вам, и всем, кто ответил. Я в стрелковке ну ооооочень не специалист.
          2. Cympak Звание
            Cympak
            0
            Сегодня, 13:02
            У подствольника есть ещё одна проблема - слишком большое превышение (крутизна) траектории , что осложняет прицеливание. Нужен навык
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 11:51
      Имеете в виду насадку чок? Так она не для дальности, а чтоб дробь кучнее шла...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 11:52
        аааа, понятно. ну я не охотник.
        но слышал что некоторые снаряжают патроны сами, навеску увеличивают немного и вроде как и дальше летит дробь а если попадёт то сильнее поражение.

        зы вроде и полу-чок есть насадка, если не путаю.
      2. Cympak Звание
        Cympak
        0
        Сегодня, 12:03
        Цитата: paul3390
        Имеете в виду насадку чок? Так она не для дальности, а чтоб дробь кучнее шла...

        Специальная одноразовая насадка на стандартный ДТК автомата АК, содержащая дробь или сеть. Как правило для ее использование нужен холостой патрон
    3. wku Звание
      wku
      0
      Сегодня, 13:47
      насадка называется Супергусь на Сагу накручивается на место компенсатора насадка даёт дульное сужение чок или получок
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 11:35
    Не очень себе представляю типа сплошную зону поражения от 5.6 миллиметровой фитюльки...
  4. михаил3 Звание
    михаил3
    +4
    Сегодня, 11:35
    Дробь из пули 5,56? Как говорится "мабуть их там багато"! Пуля диаметром меньше 6мм даст ну прямо целую гору осколков, причем крупных, способных на расстоянии 30м не сильно разлетаться и обеспечить поражение чего то) У американских маркетологов какая то своя физика, нам, криведкам, неизвестная. Бред, е-мое...
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +2
      Сегодня, 12:11
      У нас делали самодельные патроны на 5,45 и 7,62, содержащие 5-7 дробин в термоукопорке. При выходе из ствола термоукупорка разрывалась и освобождала дробь. Для повышения эффективности стрелять нужно короткими очередями. Вопрос, как это сказывается на ствол и стандартный ДТК?
      Ещё есть специальный двупульный патрон, в котором пули вставлены одна за другой.
      Кроме этого есть секционная пуля на 7,62, которая после вылета из ствола раскрывается на несколько (4 -6) поражающих секций.
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        +1
        Сегодня, 12:15
        Да. Самопальные оружейники неистощимы на выдумки. Но физика у нас на всех одна) Масса пули 5,65 и так на пределе. Разделив ее на меньшие кусочки, мы просто не получим поражающего эффекта, как и потеряем точность. И ствол, естественно, загубим. Не надо быть Калашниковым, чтобы понимать все это.
        "Чертежи секретного пороха" все это.
        1. Cympak Звание
          Cympak
          0
          Сегодня, 12:18
          Цитата: михаил3
          Разделив ее на меньшие кусочки, мы просто не получим поражающего эффекта, как и потеряем точность.

          Точность и мощность тут не нужна. Задача сформировать облако из поражающих элементов на пути дрона на близкой дистанции
  5. Костадинов Звание
    Костадинов
    +2
    Сегодня, 11:39
    Они пришли к выводу, что это самое недорогое и эффективное средство для уничтожения небольших беспилотников, движущихся не слишком быстро в непосредственной близости от стрелка.

    Ето било очевидно с самого начала использования квадрокоптеров на поле боя. Также как очевидно что лучше оружие большого калибра. 7,62 мм лучше чем 5,56 мм, а 18,5 мм еще лучше.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 11:49
      Лучшим решением мог стать штурмовой автомат АШ-12 в калибре 12,7 мм. Однако, похоже, что время упущено и ждать его появления в войсках не приходится.
  6. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    -2
    Сегодня, 12:25
    Для поражения беспилотников на ближней дистанции пехотинцу больше не нужны лазеры или средства РЭБ. Ему достаточно заменить магазин в своем личном стрелковом оружии и выстрелить по БПЛА облаком поражающих элементов.

    Наивные чукотские мальчики lol А еще обучить бойца успеть переснарядить магазин, прицелится в этот градус за пару секунд, еще и выстрелить. Наверное им поможет рашн водка, 7 стволов и все небо в попугаях (с)
  7. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 13:38
    Внутри патрона размещены поражающие элементы, которые при выстреле расходятся широким облаком,

    Ковбойцы себя ещё не похвалили принародно?! Да у нас уткам житья нет от дробовиков, причём уже не первое столетие!
  8. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 13:43
    worthless junk shot... put flechets in them 10 Gauge Turkey Guns. they sell these comercially (USA) and hav tracer mixed in...

    tungsten carbide