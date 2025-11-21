ВС РФ взяли под контроль Иванополье, выйдя к Константиновке с южной стороны

4 735 6
ВС РФ взяли под контроль Иванополье, выйдя к Константиновке с южной стороны

Хорошие новости с утра приходят с Константиновского направления, где российские войска после долгих и ожесточенных боев взяли село Иванополье, расположенное к югу от Константиновки. Об этом сообщают российские мониторинговые ресурсы.

По имеющимся данным, российский флаг над Иванопольем подняли штурмовики 1194-го и 78-го мотострелковых полков группировки войск «Южная». Данный населенный пункт был превращен противником в мощный укрепрайон, который закрывал дорогу на Константиновку с южного направления. Теперь же он будет играть другую роль, став площадкой для наших войск, штурмующих город.



О том, что Иванполье будет в ближайшее время освобождено, накануне на совещании в командном пункте группировки «Запад» доложил новый командующий «Южной» группировкой войск генерал-лейтенант Сергей Медведев.


На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье.


На сегодняшний день штурмовые группы «южан» действуют в нескольких районах Константиновки, зайдя со стороны Предтечино. Контроль над Иванопольем дает нашим бойцам возможность войти в город еще с одной стороны, расширив фронт наступления, а также увеличив темпы продвижения. По планам командования, Константиновка должна быть взята к середине декабря этого года. Как будут развиваться события, покажет время.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:41
    По планам командования, Константиновка должна быть взята к середине декабря этого года ❞ —

    — У наших свои планы, «план Трампа» не читали, некогда ...
    (Работайте, братья!)
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 11:46
      Герасимов доложил об освобождении Купянска.

      . МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где ему доложили о взятии под контроль Купянска в Харьковской области.
      «"Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск", — сказал начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов. ... Командующий группировкой Сергей Кузовлев, в свою очередь, сообщил, что бойцы активно продвигаются в направлении Красного Лимана, освободили Петропавловку, ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой. Прорыва ВСУ из окружения в Купянске допущено не было.


      https://ria.ru/20251120/putin-2056435585.html
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:48
        Из Купянска в направлении Глушковки ударить навстречу друг другу - и ещё один котёл всучникам...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 11:53
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ По планам командования, Константиновка должна быть взята к середине декабря этого года ❞

      Совершенно не против такого варианта, только одно удивляет - с каких пор планы командования, с направлениями наступления и предполагаемыми примерными датами взятия населённых пунктов, стали доступными для СМИ? Или автор публикации получает такие сведения по своим каналам из Генштаба, что очень сомнительно?
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 12:47
        Цитата: Монтесума
        Или автор публикации получает такие сведения по своим каналам из Генштаба, что очень сомнительно?

        Автор получает эту информацию как и все - из уст МО.
        Вот заявление С.Медведева (командующего Южной группировки) на совещании с Верховным:
        "— Населенный пункт Константиновка: по состоянию на сегодняшний день овладели более 4 тыс. зданий. Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта!" hi
        https://www.kommersant.ru/doc/8214276
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 12:31
    Лучше бы взяли Бересток. Он на бугре, с него вся юго-западная часть Констахи, как на ладони.