ВС РФ взяли под контроль Иванополье, выйдя к Константиновке с южной стороны
Хорошие новости с утра приходят с Константиновского направления, где российские войска после долгих и ожесточенных боев взяли село Иванополье, расположенное к югу от Константиновки. Об этом сообщают российские мониторинговые ресурсы.
По имеющимся данным, российский флаг над Иванопольем подняли штурмовики 1194-го и 78-го мотострелковых полков группировки войск «Южная». Данный населенный пункт был превращен противником в мощный укрепрайон, который закрывал дорогу на Константиновку с южного направления. Теперь же он будет играть другую роль, став площадкой для наших войск, штурмующих город.
О том, что Иванполье будет в ближайшее время освобождено, накануне на совещании в командном пункте группировки «Запад» доложил новый командующий «Южной» группировкой войск генерал-лейтенант Сергей Медведев.
На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье.
На сегодняшний день штурмовые группы «южан» действуют в нескольких районах Константиновки, зайдя со стороны Предтечино. Контроль над Иванопольем дает нашим бойцам возможность войти в город еще с одной стороны, расширив фронт наступления, а также увеличив темпы продвижения. По планам командования, Константиновка должна быть взята к середине декабря этого года. Как будут развиваться события, покажет время.
