ФСБ удалось предотвратить теракт на железной дороге в Краснодаре

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Краснодаре, готовившийся гражданином Украины по указанию украинских кураторов. Подрыв железнодорожных путей удалось предотвратить, злоумышленник был задержан.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю, завербованный СБУ гражданин Украины через одну из запрещенных в России социальных сетей вступил в контакт с сотрудником украинских спецслужб и получил от него задание при помощи самодельного взрывного устройства подорвать железнодорожные пути. Киев таким образом планировал повлиять на график движения военных эшелонов в направлении прифронтовых регионов.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта), пунктом «в» части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети интернет) УК России.

При задержании у мужчины были изъяты мобильные телефоны, в которых была обнаружена переписка с украинскими кураторами. Также задержанный указал местоположение тайника, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что бывшего банковского аналитика Евгения Серебрякова, подорвавшего автомобиль полковника Генштаба ВС в Москве, приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Серебрякова задержали в Турции по запросу российских властей.


  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:51
    ...вопят о прекращении конфликта, но сами постоянно теракты у нас готовят..
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Nexcom
      .вопят о прекращении конфликта, но сами постоянно теракты у нас готовят..

      Кто вопит? Украина? Так скажет, что приказ не успели передать, да и денег нет "за выполнение". ЕС вопит? Так они сразу руки умоют "Это не мы". И вообще, они же не хотят прекращения конфликта, Заморозку требуют. Ну, это тольк при удалении зуба заморозка помогает. А пока - удачи нашим воинам. Пусть возвращаются живыми.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:05
        Да это понятно, что найдут способ как отмазаться....
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 13:10
          Всеми так нелюбимые тут янки поступили с японцами(в том числе и гражданами США) просто.Загнали всех скопом в концлагеря.Во время Второй мировой.Сейчас уже поздно пить боржоми,но приезжающих сюда пропускать через ограничение прав и свободы,содержать во время проверок под замком.А то детей,русскоговорящих из Прибалтики третируют на тестах,а всякую шваль приветствуют.Сертификаты на жилье,в санаториях проживают...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Nexcom
      ..вопят о прекращении конфликта, но сами постоянно теракты у нас готовят..

      Было бы удивительным отсутствие террористической деятельности со стороны укронациков в условиях явно проигрываемых боевых действий на ЛБС. Пригодился им опыт работы бандеровского подполья.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:11
        а вот это то - дааа. это они всегда умели - внезапно наскочить бандой, гражданских пострелять-пожечь, всё спалить и свинтить обратно в лес...
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Nexcom
      ...вопят о прекращении конфликта, но сами постоянно теракты у нас готовят..
      Сакраментальный, он же риторический, вопрос: "Когда стрелять будем?"
      На Красной площади, у Мавзолея, с трансляцией по телевизору...
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 13:42
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Nexcom
        ...вопят о прекращении конфликта, но сами постоянно теракты у нас готовят..
        Сакраментальный, он же риторический, вопрос: "Когда стрелять будем?"
        На Красной площади, у Мавзолея, с трансляцией по телевизору...

        Судя по тому, что конституционный суд на корню зарубил депутатскую инициативу по отмене моратория на смертную казнь, в обозримом будущем стрелять на Красной площади их не будут. no
        Выделят ему персональные нары и будут пытаться три раза в сутки кормить тюремными макаронами "до смерти" .
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 13:47
          Цитата: Ныробский
          Судя по тому, что конституционный суд на корню зарубил депутатскую инициативу по отмене моратория на смертную казнь, в обозримом будущем стрелять на Красной площади их не будут.
          Выделят ему персональные нары и будут пытаться три раза в сутки кормить тюремными макаронами "до смерти" .
          От соседей по даче, оперов 80-90-х, слышал мнение о том, что делать. Как раз были свидетелями "моратория" и того, как бандосы совсем страх "вышки" потеряли. "Оказал сопротивление при задержании, ответным огнём убит." Главное, не перепутать, что по Уставу первый выстрел в воздух, а по жизни - второй.
    4. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:32
      Nexcom
      .....вопят о прекращении конфликта, но сами постоянно теракты у нас готовят..

      Так они же несчастные украинские бе-жен-цы ! what
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:00
    ❝ Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Краснодаре, готовившийся гражданином Украины ❞ —

    — Не тот ли, что под Жешувом «диверсию» совершил? ...
  3. Егоза Звание
    Егоза
    -1
    Сегодня, 12:00
    Серебрякова задержали в Турции по запросу российских властей.

    Ну, надо еще и экстрадировать в РФ. А то ведь задержать - одно, а доставить в РФ - другое.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 12:15
      А чего его доставлять? Ему уже четвертак впаяли. Без права на УДО.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 12:21
      Цитата: Егоза
      Серебрякова задержали в Турции по запросу российских властей.

      Ну, надо еще и экстрадировать в РФ.

      И экстрадировали, и следствие провели, и приговор объявили.
      Вынесен приговор террористу, атаковавшему офицера ГРУ

      25 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме получил по приговору 2-го Западного окружного военного суда 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, взорвавший автомобиль с офицером ГРУ летом 2024 года в Москве, а также планировавший теракт в отношении следователя СКР. Собравший бомбу в обмен на украинское гражданство террорист после взрыва улетел в Турцию, но был задержан и выслан на родину.

      https://www.kommersant.ru/doc/8213828
  4. sibiryk Звание
    sibiryk
    0
    Сегодня, 12:02
    Ранее сообщалось, что бывшего банковского аналитика Евгения Серебрякова, подорвавшего автомобиль полковника Генштаба ВС в Москве, приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Серебрякова задержали в Турции по запросу российских властей.
    Чет маловато Серебрякову дали, пожизненное в самый раз
  5. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 12:44
    Не понятно чего молчат наши ,выбрали политику молчания. Даже тогда когда англичане хотели потравить офицера химическим оружием.
  6. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 12:50
    Наркоман 100%.................................
  7. Василий12 Звание
    Василий12
    0
    Сегодня, 12:59
    Зачем задерживать, сразу стрелять и закапывать (причём в придорожной канаве), иного они не достойны.