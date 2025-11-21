ФСБ удалось предотвратить теракт на железной дороге в Краснодаре

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Краснодаре, готовившийся гражданином Украины по указанию украинских кураторов. Подрыв железнодорожных путей удалось предотвратить, злоумышленник был задержан.Как сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю, завербованный СБУ гражданин Украины через одну из запрещенных в России социальных сетей вступил в контакт с сотрудником украинских спецслужб и получил от него задание при помощи самодельного взрывного устройства подорвать железнодорожные пути. Киев таким образом планировал повлиять на график движения военных эшелонов в направлении прифронтовых регионов.В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта), пунктом «в» части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети интернет) УК России.При задержании у мужчины были изъяты мобильные телефоны, в которых была обнаружена переписка с украинскими кураторами. Также задержанный указал местоположение тайника, в котором находилось самодельное взрывное устройство.Ранее сообщалось, что бывшего банковского аналитика Евгения Серебрякова, подорвавшего автомобиль полковника Генштаба ВС в Москве, приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Серебрякова задержали в Турции по запросу российских властей.

