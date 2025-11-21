Российские войска активизировались на Красно-Лиманском направлении и взяли Новоселовку, окончательно зачистив данный населенный пункт от противника. Об этом сообщают российские ресурсы.Штурмовики группировки войск «Запад» завершили освобождение населенного пункта Новоселовка в районе Красного Лимана (не путать с Новоселовкой у Северска). Наши бойцы не только зачистили сам населенный пункт, но и вышли к железной дороге, взяв под контроль станцию с аналогичным названием.Накануне бойцы группировки «Запад» освободили Ямполь, за который шли ожесточенные бои довольно длительное время. Об этом заявил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев. Таким образом, наши продолжают обкладывать Красный Лиман с трех сторон, у противника остается условно свободным только западное направление.Сам Красный Лиман закрывает нашим войскам дорогу на Славянск, поэтому украинское командование прилагает все возможные силы, чтобы его удержать. Однако штурмовые подразделения ВС РФ уже вошли в город со стороны Масляковки, начав уличные бои. Конечно, с ходу взять Красный Лиман не взять, но в скором времени он будет освобожден.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»