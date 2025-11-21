Новосёловка у Красного Лимана перешла под контроль российски войск

Российские войска активизировались на Красно-Лиманском направлении и взяли Новоселовку, окончательно зачистив данный населенный пункт от противника. Об этом сообщают российские ресурсы.

Штурмовики группировки войск «Запад» завершили освобождение населенного пункта Новоселовка в районе Красного Лимана (не путать с Новоселовкой у Северска). Наши бойцы не только зачистили сам населенный пункт, но и вышли к железной дороге, взяв под контроль станцию с аналогичным названием.



Красно-Лиманское направление. Российские войска освободили Новосёловку.



Накануне бойцы группировки «Запад» освободили Ямполь, за который шли ожесточенные бои довольно длительное время. Об этом заявил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев. Таким образом, наши продолжают обкладывать Красный Лиман с трех сторон, у противника остается условно свободным только западное направление.

Сам Красный Лиман закрывает нашим войскам дорогу на Славянск, поэтому украинское командование прилагает все возможные силы, чтобы его удержать. Однако штурмовые подразделения ВС РФ уже вошли в город со стороны Масляковки, начав уличные бои. Конечно, с ходу взять Красный Лиман не взять, но в скором времени он будет освобожден.
    Спасибо бойцам за ратный труд.Пора возвращатся в Красный Лиман,Изюм и далее по списку.