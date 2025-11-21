В 2013 году СБУ докладывала Януковичу об участии США в подготовке госпереворота
Сегодня на Украине официально отмечается так называемый День достоинства и свободы, приуроченный к событиям 2004-го и 2013-2014 годов, который пришедший к власти в результате госпереворота режим считает «судьбоносным результатом борьбы за свободу и демократию» в начале XXI века.
Все, кто в курсе тех событий, помнят так называемые «печеньки Нуланд», которые замгоссекретаря США вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом в декабре 2013 года раздавала участникам протестов на площади Независимости («майдан незалежности») в Киеве. Однако это лишь вершина айсберга американского участия в подготовке и совершении госпереворота, в результате которого законно избранный президент Виктор Янукович и украинское правительство во главе с премьером Николаем Азаровым подали в отставку. Позднее они бежали из страны.
На самом деле, еще в 2013 году Служба безопасности Украины (СБУ) докладывала Януковичу об активном участии США в подготовке госпереворота. По распоряжению американского президента Барака Обамы в декабре в Госдепе был создан штаб, занимающийся анализом ситуации на Украине и выработкой стратегии дальнейших действий. Было задействовано и Центральное разведывательное управление США. Об этом в своей книге пишет бывший офицер СБУ Василий Прозоров, приводя рассекреченные документы той поры, сообщает ТАСС.
Украинская спецслужба составила специальный доклад, который был передан главе государства. В нем отмечалось, что американская тактика в тот период сместилась в сторону усиленного давления на украинские власти и активной поддержке оппозиционных движений, включая группы с экстремистскими взглядами. Администрация Обамы не признавала их радикальными и оказывала помощь, в том числе финансовую. Фактически, это было вмешательство во внутренние дела Украины.
В документах СБУ того времени, направленных Януковичу, указано:
Среди американских дипломатов наибольшую публичную активность проявляли сотрудники политического отдела посольства США на Украине Тимоти Пергальский и Стивен Пейдж. Их подозревали в причастности к «теневому звену» резидентуры ЦРУ, действующей на Украине.
По информации СБУ, Пейдж лично участвовал в протестах и поддерживал обширные контакты с оппозицией, а Пергальский был связан с одной из радикальных украинских организаций националистического толка. Американский дипломат посещал регионы страны для встречи с местными оппозиционерами и чиновниками среднего звена.
В период с декабря 2013-го по январь 2014 года Украину систематически посещали сенаторы Джон Маккейн и Кристофер Мерфи, помощник госсекретаря Виктория Нуланд и другие высокопоставленные американские политики и чиновники. Они проводили встречи с представителями оппозиции и органов государственной власти, говорится в докладе СБУ.
Сегодня центральная площадь Киева установлена украинскими флагами в честь погибших на фронте военнослужащих ВСУ. Всё, ради чего украинцы «скакали на Майдане» в 2013-2014 году — интеграция в ЕС, вступление в НАТО — осталось еще более призрачной, чем тогда, мечтой. Реальным результатом стал заворовавшийся режим Зеленского, война, разруха в стране, миллионы беженцев, сотни тысяч погибших, покалеченных на фронте мужчин, беспредел ТЦК, утраченные территории и безнадежное будущее.
Очень символичной выглядит «патриотическая» иллюстрация, которую в поздравительном посте по случаю «Дня достоинства и свободы» сегодня опубликовал в своем канале Генштаб ВСУ. В России и странах СНГ четное количество цветов в букете считается неподходящим для праздников и подарков. Такой букет предназначается только для траурных случаев, например, для возложения в гроб с усопшим и на могилу. Совсем неслучайное совпадение.
Информация