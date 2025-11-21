ВС РФ вышли к реке Гайчур в Днепропетровской области, освободив село Радостное

ВС РФ вышли к реке Гайчур в Днепропетровской области, освободив село Радостное

Набравший ход поезд группировки войск «Восток» продолжает сносить украинскую оборону в Днепропетровской и Запорожской областях. Вслед за Нечаевкой освобожден населенный пункт Радостное. Об этом сообщает канал «Воин DV».

Село Радостное расположено на границе Днепропетровской и Запорожской областей, но относится к первой, хотя пару улиц заходит и во вторую. Рядом с селом протекает река Гайчур, по которой ВСУ пытаются выстроить новую линию обороны. Также через него проходит трасса Гуляйполе — Доброполье. Наши войска вошли в Радостное, сделав рывок сразу на 8 км и взяв под контроль порядка 30 кв. км территории.



Штурмовые подразделения 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» решительным и самоотверженным рывком вклинились в оборону противника на 8 км в глубину западнее Приволья и освободили населённый пункт Радостное Днепропетровской области.



Село обороняли формирования из состава 154-й отдельной моторизированной бригады ВСУ, сформированной на деньги западных спонсоров. В боях с нашими гвардейцами противник потерял до роты личного состава и 12 единиц техники.

Таким образом, взятие Радостного позволяет нашим войскам вытеснить противника за реку Гайчур и создать угрозу выстраиваемой линии обороны ВСУ еще и с севера.
  1. Маз Звание
    Маз
    0
    Сегодня, 13:10
    Охват охват и ещё раз охват и добивание в котле, наше всё на это время.
    1. Маз Звание
      Маз
      -1
      Сегодня, 13:24
      То есть наши перерезали трассу ведущую из Доброполья в Покровское, теперь у Гуляйполя осталась лишь траса-дорога на Орехов. Или по полям по лесам, мокрым и грязючливым. И ждать допомоги с севера будет невозможно. Петля наступления российской армии все глубже и глубже обкладывает Гуляйполе. Удачи штурмам.
    2. Лимон Звание
      Лимон
      -2
      Сегодня, 13:27
      Какое такое наше? Вы же-укр. ВС РФ обойдутся как-нибудь и без советов жителя одного из самых еврейских городов 404.(Днепропетровск)
  2. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 13:18
    Весёлое освободили, Радостное освободили, пора в Поле гулять, револьвер стрелять!