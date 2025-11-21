Набравший ход поезд группировки войск «Восток» продолжает сносить украинскую оборону в Днепропетровской и Запорожской областях. Вслед за Нечаевкой освобожден населенный пункт Радостное. Об этом сообщает канал «Воин DV».Село Радостное расположено на границе Днепропетровской и Запорожской областей, но относится к первой, хотя пару улиц заходит и во вторую. Рядом с селом протекает река Гайчур, по которой ВСУ пытаются выстроить новую линию обороны. Также через него проходит трасса Гуляйполе — Доброполье. Наши войска вошли в Радостное, сделав рывок сразу на 8 км и взяв под контроль порядка 30 кв. км территории.Село обороняли формирования из состава 154-й отдельной моторизированной бригады ВСУ, сформированной на деньги западных спонсоров. В боях с нашими гвардейцами противник потерял до роты личного состава и 12 единиц техники.Таким образом, взятие Радостного позволяет нашим войскам вытеснить противника за реку Гайчур и создать угрозу выстраиваемой линии обороны ВСУ еще и с севера.

Штурмовые подразделения 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» решительным и самоотверженным рывком вклинились в оборону противника на 8 км в глубину западнее Приволья и освободили населённый пункт Радостное Днепропетровской области.

