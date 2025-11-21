Украинским атакам за сутки подверглись семь районов Белгородской области

630 4
Украинским атакам за сутки подверглись семь районов Белгородской области

Белгородчину в течение 24 часов атаковали 48 украинских дронов, из которых 23 удалось подавить или сбить. Украинским атакам за сутки подверглись семь районов Белгородской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он также заявил, что украинские военные выпустили по населенным пунктам области 11 боеприпасов.

Всего в Белгородской области за сутки ранения различной степени тяжести получили пять человек. Повреждены пять частных домов, коммерческий объект и семь автомобилей.

В частности, по Грайворонскому району противник выпустил 19 БПЛА. Их них удалось подавить два беспилотника. Поселок Горьковский враг атаковал тремя артиллерийскими боеприпасами.

Говоря об обстреле Грайворонского района, чиновник отмечает:

За день ранены два мирных жителя.

Шебекинский район атаковали восемь дронов ВСУ. Из них удалось подавить пять. В селе Новая Таволжанка противник «охотился» при помощи беспилотников за гражданскими автомобилями. В итоге ранения получили три человека из числа местных жителей.

Над Белгородским и Волоконовским районами удалось уничтожить по два вражеских БПЛА. Там обошлось без последствий.

Валуйский район атаковали пять вражеских БПЛА, четыре из которых сбили. При этом FPV-дрон противника повредил частный дом в хуторе Михайловка.

Атакам ВСУ подверглись также Вейделевский и Краснояружский районы. Над Вейделевским районом наши военные сбили шесть дронов противника самолетного типа, там обошлось без последствий. По Краснояружскому району было выпущено шесть БПЛА, два из которых перехватили, а также восемь боеприпасов. При этом противник повредил коммерческий объект и автомобиль на хуторе Савченко.
