Казахстан приостановил участие в ДОВСЕ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение приостановить участие страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Ранее из ДОВСЕ вышли Россия и Белоруссия.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в ноябре 1990 года в Париже представителями шестнадцати стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Договор вступил в силу в 1992-м году, а в 1999-м его адаптировали. Согласно положениям ДОВСЕ накладывались существенные ограничения на количество обычных вооружений и военной техники в вооруженных силах подписавших его стран. В частности, ограничения действовали в отношении пяти категорий вооружений – танков, БМП, артиллерийских систем, ударной и боевой авиации.

В 2007 году в связи с невыполнением его условий рядом стран альянса и отказом присоединиться к нему Прибалтики Россия приняла решение о приостановке своего участия в этом договоре. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации договора, после чего страны НАТО также объявили о приостановке своего участия в ДОВСЕ. Помимо прочих из ДОВСЕ вышли Украина и Молдавия.

Между тем власти Казахстана участвуют в откровенно антироссийских проектах ЕС в сфере логистики. 19 ноября в Европарламенте прошел круглый стол «Укрепление взаимосвязанности ЕС и Казахстана: перспективы и стратегический потенциал Срединного коридора». В ходе мероприятия обсуждалась растущая значимость Транскаспийского маршрута для укрепления стратегической автономии и диверсификации торговли Европы. В настоящее время Казахстан является ключевым партнером ЕС в регионе благодаря Соглашению о расширенном партнерстве, охватывающему 29 областей сотрудничества, включая энергетику, транспорт и «зеленую» экономику.
  1. LIONnvrsk Звание
    LIONnvrsk
    Сегодня, 13:06
    Ну и правильно. А зачем участвовать в договоре, который не ратифицировал никто из гейропейской кодлы?
    1. красноярск Звание
      красноярск
      Сегодня, 13:19
      Цитата: LIONnvrsk
      Ну и правильно. А зачем участвовать в договоре, который не ратифицировал никто из гейропейской кодлы?

      Так-то оно так, только решение Токаева надо рассматривать под углом зрения на такой факт -
  2. topol717 Звание
    topol717
    Сегодня, 13:14
    Между тем власти Казахстана участвуют в откровенно антироссийских проектах ЕС в сфере логистики.
    Через эти проекты к нам "запрещенку" поставляют.
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    Сегодня, 13:14
    Ну это явно шаг не против ЕС и НАТО...
  4. Villy-V
    Villy-V
    Сегодня, 13:40
    Европейская часть Казахстана, это наша недоработка! К тому же, там преимущественно русское население. Яицкое казачество.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      Сегодня, 13:45
      А ещё Семиречье на Востоке.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      Сегодня, 13:46
      Цитата: Villy-V
      Европейская часть Казахстана, это наша недоработка!

      Смотря, что считать Европейской частью Казахстана.