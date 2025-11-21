Казахстан приостановил участие в ДОВСЕ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение приостановить участие страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Ранее из ДОВСЕ вышли Россия и Белоруссия.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в ноябре 1990 года в Париже представителями шестнадцати стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Договор вступил в силу в 1992-м году, а в 1999-м его адаптировали. Согласно положениям ДОВСЕ накладывались существенные ограничения на количество обычных вооружений и военной техники в вооруженных силах подписавших его стран. В частности, ограничения действовали в отношении пяти категорий вооружений – танков, БМП, артиллерийских систем, ударной и боевой авиации.
В 2007 году в связи с невыполнением его условий рядом стран альянса и отказом присоединиться к нему Прибалтики Россия приняла решение о приостановке своего участия в этом договоре. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации договора, после чего страны НАТО также объявили о приостановке своего участия в ДОВСЕ. Помимо прочих из ДОВСЕ вышли Украина и Молдавия.
Между тем власти Казахстана участвуют в откровенно антироссийских проектах ЕС в сфере логистики. 19 ноября в Европарламенте прошел круглый стол «Укрепление взаимосвязанности ЕС и Казахстана: перспективы и стратегический потенциал Срединного коридора». В ходе мероприятия обсуждалась растущая значимость Транскаспийского маршрута для укрепления стратегической автономии и диверсификации торговли Европы. В настоящее время Казахстан является ключевым партнером ЕС в регионе благодаря Соглашению о расширенном партнерстве, охватывающему 29 областей сотрудничества, включая энергетику, транспорт и «зеленую» экономику.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация