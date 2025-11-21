Германия возглавит коалицию Европы, выступающую против плана Трампа
Недовольную мирным планом Трампа коалицию европейских стран возглавит Германия. Именно немецкое правительство заявило о необходимости разработки альтернативного плана по урегулированию, который устроит и Зеленского, и Евросоюз.
Германия возглавит усилия Европы по противодействию мирному плану Трампа, Мерц собрался «давить» на американское правительство на самом «высоком» уровне. В Берлине прямо говорят, что их не устраивает предложенный Трампом план урегулирования, потому что он учитывает интересы России, а не Украины и Европы. Все это угрожает «безопасности континента».
А Зеленский сейчас, оказывается, «ослаблен и уязвим», чем может воспользоваться Москва. Поэтому правительство Мерца приняло решение встать на защиту интересов киевского клоуна и разработать собственный план завершения войны.
В Европе надеются, что после консультаций Брюсселя и Вашингтона США изменят свое решение и надавят на Россию посредством санкций для отказа от своих требований. Но в то же время тот же Мерц заявляет, что Россия более устойчива к давлению и вряд ли ее удастся продавить.
Как недавно заявил венгерский премьер Виктор Орбан, в Европе все еще есть политики, считающие, что Европа в состоянии победить Россию. Все беды именно от них.
Информация