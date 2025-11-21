Германия возглавит коалицию Европы, выступающую против плана Трампа

Германия возглавит коалицию Европы, выступающую против плана Трампа

Недовольную мирным планом Трампа коалицию европейских стран возглавит Германия. Именно немецкое правительство заявило о необходимости разработки альтернативного плана по урегулированию, который устроит и Зеленского, и Евросоюз.

Германия возглавит усилия Европы по противодействию мирному плану Трампа, Мерц собрался «давить» на американское правительство на самом «высоком» уровне. В Берлине прямо говорят, что их не устраивает предложенный Трампом план урегулирования, потому что он учитывает интересы России, а не Украины и Европы. Все это угрожает «безопасности континента».



А Зеленский сейчас, оказывается, «ослаблен и уязвим», чем может воспользоваться Москва. Поэтому правительство Мерца приняло решение встать на защиту интересов киевского клоуна и разработать собственный план завершения войны.

Капитуляция Киева, которая фактически означала бы капитуляцию перед Россией, представляет серьёзную угрозу безопасности континента.


В Европе надеются, что после консультаций Брюсселя и Вашингтона США изменят свое решение и надавят на Россию посредством санкций для отказа от своих требований. Но в то же время тот же Мерц заявляет, что Россия более устойчива к давлению и вряд ли ее удастся продавить.

Как недавно заявил венгерский премьер Виктор Орбан, в Европе все еще есть политики, считающие, что Европа в состоянии победить Россию. Все беды именно от них.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 13:24
    Грызите друг-друга, нацистские твари.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 13:31
      Можно и Россию записать в противники плана Трампа... это ж надо додуматься взять в аренду у Украины Донбасс уже по факту русский, восстанавливать его за свои деньги, стыренные Европой деньги отдать 404, а прибыль будет получать США.... все занавес и конец логике, и с этими барыгами из 2 класса ЦПШ о чем-то договариваться ? Нет уж, нет уж, у России есть свой план, полностью разобрать недогосударство Украина и послать Трампа играть в гольф.
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 13:44
        Цитата: Silver99
        а прибыль будет получать США

        Воооот, а ради этого, все это они и затевали.
    2. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 13:34
      К сожалению, Грызем физически мы друг друга...а они разыгрывают хорошего полисмена и плохого...и подкидывают дровишек(Дровишки они печатают)
  2. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 13:25
    Причем тут Мерц? кто такой Мерц? Пусть лучше думает как будет компенсировать Москве выданные и нарушенные гарантии Минских соглашений.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 13:29
      Зеленский и Мерц отказались от плана Трампа по капитуляции России. fool fool
      Тупой и ещё тупее тупого. fool fool
      Для Зеленского на ВО нужен специальный смайлик клоуна, как в Телеграм. yes
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 13:29
    Давай хороняга немецкая вколачивай гвозди в крышку собственного гроба!))
  4. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Сегодня, 13:30
    Германия возглавит коалицию Европы, выступающую против плана Трампа

    В дурдоме праздник непослушания. Немцы снова орут громче всех против главврача, пора гланды рвать.
  5. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +1
    Сегодня, 13:34
    Жалкие и ничтожные пигмеи
  6. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 13:36
    Интересный спектакль.
    Роль и интересы России в нем даже не упоминаются.
  7. medium roast Звание
    medium roast
    +1
    Сегодня, 13:38
    oH-Joy ! the presser gangland 2 rent a tent.. full on tilt by end of day friday...

    russians surrender - the kiddie plan from romper room
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:44
    Онанизмом занимаются....
  9. Tooks Звание
    Tooks
    0
    Сегодня, 13:46
    У фашистов всё свербит, 80 лет свербит.
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:47
    Германия возглавит коалицию Европы, выступающую против плана Трампа

    Да плевать на ваши коалиции...В 1945-м уже доигрались с коалициями...Тут вам уже никто не поможет...Всё будет ТОЛЬКО так, как сказали в России...
  11. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 13:47
    Мерцлер/Гитлер 2.0 — худший «канцлер» Германии со времён Аденауэра! У Мерцлера нет никакой поддержки среди населения Германии! Его рейтинг одобрения едва достигает 18%!
    Мерцлер даже хуже своего предшественника Шольца!
    Некомпетентному ЕС плевать на коррупцию на Украине!
    После того, как на прошлой неделе в Украине раскрылся крупнейший на сегодняшний день коррупционный скандал, Зеленского в Европе приняли с распростёртыми объятиями. Это как мафия: теперь Зеленскому придётся полностью подчиниться.
    Чтобы скрыть свою пагубную политику и остаться у власти (фон дер Ляйен, Туск, Макрон, Мерцлер, Каллас и компания), им нужен чётко обозначенный враг! И это — Россия!
    Суть вопроса в том, что в Германии большинство немцев не верят в ту чушь, которую несут эти «политики».
  12. Vik66 Звание
    Vik66
    0
    Сегодня, 13:47
    Есть ли у вас план, герр Мерц ? laughing
  13. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:48
    ❝ Германия возглавит коалицию Европы, выступающую против плана Трампа ❞ —

    — Ни дня без плана, ни дня без коалиции ...
    (Интересно, чем европейские политики занимались до майдана?)