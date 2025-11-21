Индийский истребитель HAL LCA Tejas разбился в ходе авиашоу Dubai Airshow-2025

6 069 22
Индийский истребитель HAL LCA Tejas разбился в ходе авиашоу Dubai Airshow-2025

На проходящем в ОАЭ авиашоу Dubai Airshow-2025 произошло крушение самолета. Предварительно, разбился индийский истребитель HAL LCA Tejas. Об этом сообщают зарубежные и российские ресурсы.

В Дубае разбился индийский истребитель HAL LCA Tejas, проводивший демонстрационный полет в рамках авиашоу. Над местом падения поднимается столб черного дыма, о судьбе пилота на данный момент ничего не известно. Инцидент с самолетом произошел в 14:10 по местному времени (13:10 по Москве). Причины крушения не называются, но не исключают ошибку пилота, не рассчитавшего высоту и слишком низко опустившего самолет.



Индийский самолёт HAL Tejas потерпел крушение около 14:10 по местному времени во время демонстрационного полёта для зрителей.


Ранее сообщалось, что на одном из таких истребителей в ходе авиашоу произошла утечка топлива. Министерство обороны Индии опровергло эту информацию и назвало фейком.

HAL LCA Tejas является одноместным сверхзвуковым истребителем четвертого поколения, разработанным Hindustan Airlines для индийских ВВС. Данная машина создавалась на замену истребителям МиГ-21 советского производства. В Индии заявляют, что данный самолет превосходит по своим эксплуатационным характеристикам китайско-пакистанский JF-17, поскольку имеет лучший двигатель, радиолокационную систему и средства радиоэлектронной борьбы, а также обладает другими технологическими преимуществами, включая возможность дозаправки в воздухе.

22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +2
    Сегодня, 14:05
    Да уж. Надеюсь пилот успел катапультироваться.
    1. Serg Koma Звание
      Serg Koma
      0
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Скобаристан
      Да уж


      "Предварительно, разбился индийский истребитель HAL LCA Tejas.". "Предварительно" - Не окончательно (поскольку что-либо еще может быть изменено, пересмотрено, отменено) - толковый словарь русского языка Ефремовой
      В следующем предложении: " В Дубае разбился индийский истребитель HAL LCA Tejas".
      request
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 14:51
      Не похоже, что пилот успел покинуть самолет. Видно, что ему просто не хватило высоты для вывода из стадии пикирования, да и парашюта не наблюдается.
  2. Cympak Звание
    Cympak
    +1
    Сегодня, 14:11
    Похоже, что делал высокоэнергетический маневр типа мертвая петля, обратный иммельман или сплит S, и не вытянул
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -4
      Сегодня, 14:38
      А что вы хотите от конструктора "очумелые ручки"? Итог закономерный.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 14:13
    Да он просто хлопнулся о землю при снижении, там даже среагировать не успеешь, у пилота не было шансов! Видно же все на видео
  4. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +1
    Сегодня, 14:13
    Похоже, что у индусов не получается делать сложное вооружение, что танк, что самолет. У них лучше получается по- лицензии.
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +1
      Сегодня, 15:23
      Сергей, зато как красиво танцуют и поют
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 15:43
      Вы забыли про национальный индийский автомат вместо калашникова...
    3. Earl Звание
      Earl
      -1
      Сегодня, 16:07
      На Луну они аппарат таки посадили.
  5. Cympak Звание
    Cympak
    +5
    Сегодня, 14:28
    Видео с другого ракурса.


    Выполнял фигуру сплит-S и не вытянул.
    Представители ВВС Индии подтвердили гибель лётчика.
    1. Трус Звание
      Трус
      +1
      Сегодня, 14:44
      На четвёртой секунде видео видна вспышка в носовой части и слышен хлопок. Если медленно перемещать курсор её отчётливо видно. Но с телефона поймать тяжело.
      1. Cympak Звание
        Cympak
        -1
        Сегодня, 14:46
        Цитата: Трус
        На четвёртой секунде видео видна вспуска в носовой части и слышен хлопок.

        Возможно, с птицей столкнулся
    2. andranick Звание
      andranick
      +1
      Сегодня, 15:02
      Для сплит-S высота маловата. Какое-то внешнее воздействие на бочке, пилот дезориентировался.
    3. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 16:16
      Да,здесь без шансов.Ошибся и ...
  6. Магог_ Звание
    Магог_
    +2
    Сегодня, 14:28
    Перегрузки на таком манёвре существенные, лётчик мог не выдержать и потерял сознание... Дальше все похоже на "сваливание".
  7. Chersky Звание
    Chersky
    +2
    Сегодня, 14:42
    В таких случаях думаешь, повезло, что не в толпу упал...
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:55
    имеет лучший двигатель
    А какой у него двигатель?
    1. Melior Звание
      Melior
      +1
      Сегодня, 15:37
      Самый лучший - General Electric F404
  9. ЛМН Звание
    ЛМН
    0
    Сегодня, 14:56
    Странно что совпало,но сегодня смотрел ч.3 на Ютубе, интервью С.Богдана.(6 лет назад)
    Он там как раз и затрагивал демонстрационные полёты,сверхмоневреность,f-22,и почему сверхмоневреность важна даже при развитии стэлс - технологий
  10. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    Сегодня, 14:57
    Высоту расчитал неправильно.
  11. Normann Звание
    Normann
    -3
    Сегодня, 15:26
    он просто забыл про танцы.....