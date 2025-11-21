Индийский истребитель HAL LCA Tejas разбился в ходе авиашоу Dubai Airshow-2025

Индийский самолёт HAL Tejas потерпел крушение около 14:10 по местному времени во время демонстрационного полёта для зрителей.

На проходящем в ОАЭ авиашоу Dubai Airshow-2025 произошло крушение самолета. Предварительно, разбился индийский истребитель HAL LCA Tejas. Об этом сообщают зарубежные и российские ресурсы.В Дубае разбился индийский истребитель HAL LCA Tejas, проводивший демонстрационный полет в рамках авиашоу. Над местом падения поднимается столб черного дыма, о судьбе пилота на данный момент ничего не известно. Инцидент с самолетом произошел в 14:10 по местному времени (13:10 по Москве). Причины крушения не называются, но не исключают ошибку пилота, не рассчитавшего высоту и слишком низко опустившего самолет.Ранее сообщалось, что на одном из таких истребителей в ходе авиашоу произошла утечка топлива. Министерство обороны Индии опровергло эту информацию и назвало фейком.HAL LCA Tejas является одноместным сверхзвуковым истребителем четвертого поколения, разработанным Hindustan Airlines для индийских ВВС. Данная машина создавалась на замену истребителям МиГ-21 советского производства. В Индии заявляют, что данный самолет превосходит по своим эксплуатационным характеристикам китайско-пакистанский JF-17, поскольку имеет лучший двигатель, радиолокационную систему и средства радиоэлектронной борьбы, а также обладает другими технологическими преимуществами, включая возможность дозаправки в воздухе.