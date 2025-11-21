ЕС рассматривает план США по Украине лишь в качестве вопросов для обсуждения

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что состоящий из 28 пунктов американский план по урегулированию украинского кризиса не является окончательным и рассматривается странами Европы исключительно в качестве списка вопросов для обсуждения.

По словам Вадефуля, соответствующая позиция Берлина совпадает с позицией остальных стран Евросоюза. Глава немецкого МИД подчеркнул, что Европа намеревается продолжить поддержку Украины. При этом, по мнению Вадефуля, при рассмотрении любых мирных планов крайне важно, чтобы Киев имел возможность обсуждать их с позиции силы. Берлин отмечает, что в настоящее время Украина основательно ослаблена и уязвима для давления, а Россия, несмотря на все санкции, обладает возможностью сопротивляться давлению со стороны США. Учитывая это, правительство ФРГ намеревается приложить максимум усилий, чтобы избежать фактической капитуляции Киева.

В целом руководство европейских стран весьма скептически отнеслось к предложениям, указанным в представленном США плане. Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что европейские члены НАТО вместе с Украиной изучают предложенный США проект мирного плана. По словам Стубба, пока план только анализируют и еще не принято никаких решений о его поддержке.

В свою очередь глава евродипломатии Кая Каллас посетовала, что ни один представитель ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине. Основными целями Евросоюза Каллас называет поддержку Украины и ослабление России.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 14:18
    По словам Вадефуля, соответствующая позиция Берлина совпадает с позицией остальных стран Евросоюза.
    Пора Бербок главой МИД возвращать, чтобы шоу превратилось в цирк.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:35
      Кая Каллас посетовала, что ни один представитель ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине
      Вот только Кайку забыли спросить....И без сопливых скользко ! am
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 14:39
      carpenter
      Сегодня, 14:18Пора Бербок главой МИД возвращать, чтобы шоу превратилось в цирк.

      hi Российский народ и РФ тоже имеют вопросы к мирному плану.
      А пока все инакомыслящие спорят о российских территориях в бандерштате, лучшим аргументом в свою пользу будет успешное наступление и освобождение исконно русских земель нашими ВС РФ в СВО.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:19
    ❝ ЕС рассматривает план США по Украине лишь в качестве вопросов для обсуждения ❞ —

    — Можете пообсуждать, но этот «вопрос» будет решаться без вас ...
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 14:23
    что ни один представитель ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине.

    Хозяин знает кого и куда приглашать, если не пригласил, то сидите молча за забором.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 14:30
      Они же могут тихо,надо же изображать былую значимость и кипучую деятельность.))
    2. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 14:51
      Цитата: carpenter
      что ни один представитель ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине.
      Хозяин знает кого и куда приглашать, если не пригласил, то сидите молча за забором.
      Мне вот дико интересно: когда 404ые поймут что их судьба вообще никого не интересует. Ну от слова совсем
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:51
    ЕС рассматривает план США по Украине лишь в качестве вопросов для обсуждения
    вот и обсуждайте хоть до посинения, пока Армия Росси медленно и уверенно катится аки каток для укладки асфальта
  5. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 16:17
    "Коалиция обсуждающих, которых никто ни о чём не спрашивает" wink Вот убогие, самих-то от самих себя не тошнит .... "ОК, гугл, что такое мозг ?"