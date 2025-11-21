❝ ЕС рассматривает план США по Украине лишь в качестве вопросов для обсуждения ❞

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что состоящий из 28 пунктов американский план по урегулированию украинского кризиса не является окончательным и рассматривается странами Европы исключительно в качестве списка вопросов для обсуждения.По словам Вадефуля, соответствующая позиция Берлина совпадает с позицией остальных стран Евросоюза. Глава немецкого МИД подчеркнул, что Европа намеревается продолжить поддержку Украины. При этом, по мнению Вадефуля, при рассмотрении любых мирных планов крайне важно, чтобы Киев имел возможность обсуждать их с позиции силы. Берлин отмечает, что в настоящее время Украина основательно ослаблена и уязвима для давления, а Россия, несмотря на все санкции, обладает возможностью сопротивляться давлению со стороны США. Учитывая это, правительство ФРГ намеревается приложить максимум усилий, чтобы избежать фактической капитуляции Киева.В целом руководство европейских стран весьма скептически отнеслось к предложениям, указанным в представленном США плане. Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что европейские члены НАТО вместе с Украиной изучают предложенный США проект мирного плана. По словам Стубба, пока план только анализируют и еще не принято никаких решений о его поддержке.В свою очередь глава евродипломатии Кая Каллас посетовала, что ни один представитель ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине. Основными целями Евросоюза Каллас называет поддержку Украины и ослабление России.

