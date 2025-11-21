Украинские паблики сообщают о самом масштабном налёте дронов на Одессу

В сегодняшнем отчете Воздушные силы Украины сообщают о довольно малом количестве задействованных ВС РФ в ходе ночных атак ударных дронах. Всего со вчерашнего вечера насчитали 115 беспилотников различного типа, ракетные удары не наносились.

Утверждается, что смешанные силы украинской ПВО сбили и подавили 98 дронов. Оставшиеся девятнадцать, включая их «обломки», достигли целей и «упали» на 12 локациях. Беспилотники навестили Черниговскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Одесскую область.

Однако, как говорится, еще далеко не вечер. В последнее время российские военные сменили тактику, теперь удары не наносятся исключительно в ночное время, дроны и ракеты атакуют вражеские цели круглосуточно.

В ряде украинских пабликов по этому поводу паника. Пишут о большом количестве ударных беспилотников, идущих роем на Одессу со стороны моря. Утверждается, что этот налёт может стать самым масштабным за все время. Перевод с украинского:

На часах только 10:40. Над Одессой уже пролетают табуны БПЛА. Это самый масштабный налёт на город — «Шахеды» (БПЛА «Герань») и «Герберы» атакуют с ночи, и судя по интенсивности, атака будет продолжаться весь день.




Один из одесских пабликов, отслеживающий и публикующий информацию по атакам БПЛА в режиме реального времени, сообщает, что дроны идут волнами на порты, причем не только Одессы. Интересное наблюдение: перед атакой на побережье, «Герани» и «Герберы» некоторое время кружат над морем, дожидаясь подлета еще партии беспилотников, затем атакуют цели группами.

Как цыгане на привозе в племя собираются.




Сообщается, что ПВО почти не работает. При этом часть беспилотников пролетают стороной, затем разворачиваются и идут в атаку по назначенным целям с тыла. Более того, если верить пабликам, то оказавшиеся под редкой атакой ПВО беспилотники уворачиваются и уходят на другие цели. Интересное наблюдение, если оно верное, говорящее о новых возможностях «Гераней».

Очень похоже, что изменения в полетные задания вносит бортовой (или центральный) ИИ. Кружение над морем дронов выявляет места расположения ПВО противника. Совсем не фантастика с учетом того, насколько последние версии «Гераней» отличаются от первых по всем ТТХ.

Помимо самой Одессы, под атакой Черноморск (Ильичёвск), Очаков, Рыбаковка и другие причерноморские населенные пункты. Уже есть прилеты и взрывы. Сообщают о прилёте на Лиманной, где расположено производство автоцистерн, плюс ремонт техники, а также про взрывы в районе фонтана в Одессе. Продолжение следует.

  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 14:18
    ВО скоро будет цитировать надписи на заборах.
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 14:37
      Согласен. Подобные статьи в конце 2025 года без фото/видео подтверждений выглядят, как надпись на заборе ближайшей заброшки.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 14:20
    Хорошо приложили наши,причем всю область!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:31
      Цитата: Лимон
      Хорошо приложили наши,причем всю область!

      Давненько "Герань" не навещала Николаев и порт "Октябрьск"
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 14:35
      Цитата: Лимон
      Хорошо приложили наши,причем всю область!

      Сообщение из Одессы в 14:19 МСК.
      Воздушная тревога в Одессе продолжается уже около шести часов. Из города сообщают о работе групп ПВО, оснащённых стрелковым оружием — ракетные системы и тяжёлые зенитные установки не применяются. Местные жители публикуют видео разбитых пулями зенитных пулемётов окон.
      Также сообщается о сбитом дроне, который упал на детскую площадку в жилом районе.
      Значительная часть ударов наносится в районе Лиманной, где по сообщениям местных жителей расположены военные объекты, спрятанные в ангарах и подземных бункерах — там собирают и оттуда запускают дроны ВСУ.

      Со стороны моря к городу подлетает ещё одна группа беспилотников.
  3. Tooks Звание
    Tooks
    +2
    Сегодня, 14:20
    Утверждается, что смешанные силы украинской ПВО сбили и подавили 98 дронов.

    Наглая ложь - 146% минимум.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 14:20
    Ну так ИИ умеет не только всякую дичь рисовать для потехи, внедряют, обучают, вот вам и рой о котором где только не фантазировали ранее. Война все же двигает прогресс огромными темпами, можно только порадоваться.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -5
      Сегодня, 14:30
      внедряют, обучают, вот вам и рой
      Интересно узнать как скажем ИИ определяет работу по нему ПВО, если по всполохам, то за ПВО можно много чего принять.
      Война все же двигает прогресс огромными темпами, можно только порадоваться.
      Это гражданская сфера двигает войну, а не наоборот, и радовать тут нечему.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:58
    Цитата: carpenter
    Давненько "Герань" не навещала Николаев и порт "Октябрьск"
    А надо бы каждый день. Особенно порт!
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 15:05
    Интересно - у укропожарных на фото в статье случайно каски армейского образца или нет? Возможно, это у них что-то типа "альтернативной службы"?

    Из разговоров со знакомыми ветеранами МЧС (служившими ещё в УГПС) знаю, что пожарная каска и армейская - принципиально разные вещи, каждая со своими требованиями. Примерно как "Жигули" и "Камаз" - и то, и другое - вроде бы автомобиль...

    Специально поискал источник фотографии - вроде бы, всё с Украины. Так зачем их пожарным армейские каски?