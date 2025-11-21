Украинские паблики сообщают о самом масштабном налёте дронов на Одессу
В сегодняшнем отчете Воздушные силы Украины сообщают о довольно малом количестве задействованных ВС РФ в ходе ночных атак ударных дронах. Всего со вчерашнего вечера насчитали 115 беспилотников различного типа, ракетные удары не наносились.
Утверждается, что смешанные силы украинской ПВО сбили и подавили 98 дронов. Оставшиеся девятнадцать, включая их «обломки», достигли целей и «упали» на 12 локациях. Беспилотники навестили Черниговскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Одесскую область.
Однако, как говорится, еще далеко не вечер. В последнее время российские военные сменили тактику, теперь удары не наносятся исключительно в ночное время, дроны и ракеты атакуют вражеские цели круглосуточно.
В ряде украинских пабликов по этому поводу паника. Пишут о большом количестве ударных беспилотников, идущих роем на Одессу со стороны моря. Утверждается, что этот налёт может стать самым масштабным за все время. Перевод с украинского:
Один из одесских пабликов, отслеживающий и публикующий информацию по атакам БПЛА в режиме реального времени, сообщает, что дроны идут волнами на порты, причем не только Одессы. Интересное наблюдение: перед атакой на побережье, «Герани» и «Герберы» некоторое время кружат над морем, дожидаясь подлета еще партии беспилотников, затем атакуют цели группами.
Сообщается, что ПВО почти не работает. При этом часть беспилотников пролетают стороной, затем разворачиваются и идут в атаку по назначенным целям с тыла. Более того, если верить пабликам, то оказавшиеся под редкой атакой ПВО беспилотники уворачиваются и уходят на другие цели. Интересное наблюдение, если оно верное, говорящее о новых возможностях «Гераней».
Очень похоже, что изменения в полетные задания вносит бортовой (или центральный) ИИ. Кружение над морем дронов выявляет места расположения ПВО противника. Совсем не фантастика с учетом того, насколько последние версии «Гераней» отличаются от первых по всем ТТХ.
Помимо самой Одессы, под атакой Черноморск (Ильичёвск), Очаков, Рыбаковка и другие причерноморские населенные пункты. Уже есть прилеты и взрывы. Сообщают о прилёте на Лиманной, где расположено производство автоцистерн, плюс ремонт техники, а также про взрывы в районе фонтана в Одессе. Продолжение следует.
