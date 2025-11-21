Украинские паблики сообщают о самом масштабном налёте дронов на Одессу

На часах только 10:40. Над Одессой уже пролетают табуны БПЛА. Это самый масштабный налёт на город — «Шахеды» (БПЛА «Герань») и «Герберы» атакуют с ночи, и судя по интенсивности, атака будет продолжаться весь день.

Как цыгане на привозе в племя собираются.