Минобороны подтвердило освобождение в течение недели 16 населённых пунктов
Очередная неделя специальной военной операции оказалась весьма продуктивной, особенно по количеству освобожденных населенных пунктов и территории. Противник продолжает находиться в обороне, предпринимая немногочисленные контратаки, да и то не на всех направлениях. Фактически российские войска наступают по всему фронту, имея успех.
По данным Минобороны, с 15 по 21 ноября ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов. Били по предприятиям военной промышленности Украины и объектам топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуре, местам сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ и наемников.
По группировкам, начиная с северного направления. Группировка «Север» продолжает бои в Сумской и Харьковской областях, в первой без больших изменений, во второй освобождены населенные пункты Двуречанское и Цегельное Харьковской области. Группировка «Запад» завершила освобождение Купянска Харьковской области, а также населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь ДНР и Петропавловка Харьковской области.
«Южная» группировка продолжает бои за Северск и Константиновку, за неделю освобождена Платоновка ДНР. Группировка «Центр» продолжает бои на Покровском участке, сумев удержать позиции и не допустить прорыва ВСУ. Идет освобождение Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда).
Группировка «Восток» продолжает наступление сразу в Днепропетровской и Запорожской областях, за неделю освободив населенные пункты Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области. Бойцы группировки «Днепр» продолжают бои за Степногорск и Приморское, а также освободили Малую Токмачку Запорожской области.
Таким образом, в течение недели ВС РФ освободили 16 населенных пунктов, включая один город (Купянск). Из них четыре в Харьковской области, пять в ДНР, три в Днепропетровской и четыре в Запорожской области. Противник за неделю потерял убитыми и ранеными 9425 человек.
Ударами ракет и беспилотников уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS производства США. ПВО сбила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1089 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
