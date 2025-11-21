Минобороны подтвердило освобождение в течение недели 16 населённых пунктов

Минобороны подтвердило освобождение в течение недели 16 населённых пунктов

Очередная неделя специальной военной операции оказалась весьма продуктивной, особенно по количеству освобожденных населенных пунктов и территории. Противник продолжает находиться в обороне, предпринимая немногочисленные контратаки, да и то не на всех направлениях. Фактически российские войска наступают по всему фронту, имея успех.

По данным Минобороны, с 15 по 21 ноября ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов. Били по предприятиям военной промышленности Украины и объектам топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуре, местам сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ и наемников.



По группировкам, начиная с северного направления. Группировка «Север» продолжает бои в Сумской и Харьковской областях, в первой без больших изменений, во второй освобождены населенные пункты Двуречанское и Цегельное Харьковской области. Группировка «Запад» завершила освобождение Купянска Харьковской области, а также населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь ДНР и Петропавловка Харьковской области.

«Южная» группировка продолжает бои за Северск и Константиновку, за неделю освобождена Платоновка ДНР. Группировка «Центр» продолжает бои на Покровском участке, сумев удержать позиции и не допустить прорыва ВСУ. Идет освобождение Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда).

Группировка «Восток» продолжает наступление сразу в Днепропетровской и Запорожской областях, за неделю освободив населенные пункты Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области. Бойцы группировки «Днепр» продолжают бои за Степногорск и Приморское, а также освободили Малую Токмачку Запорожской области.

Таким образом, в течение недели ВС РФ освободили 16 населенных пунктов, включая один город (Купянск). Из них четыре в Харьковской области, пять в ДНР, три в Днепропетровской и четыре в Запорожской области. Противник за неделю потерял убитыми и ранеными 9425 человек.

Ударами ракет и беспилотников уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS производства США. ПВО сбила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1089 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +3
    Сегодня, 14:38
    Пока кУевские клонуны мечтают о перемоге и мечутся с Трамповскими хотелками, наши ребятишки меняют ландшафт территории 404...
    Всё будет Россия soldier
  2. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 15:11
    Не очень понимаю в этом контексте, что считается линией фронта, а что - нет
    Если открыть карту, и проследить продвижение наших сил (за месяц, за год, за два года), то хорошо видно, что самое активное продвижение - Донецкая область.
    Очень хорошо движемся, есть буквально ежедневные изменения
    В Запорожской области, наибольшая активность - на северной её части, на стыках с Донецкой, на остальных участках - скорее стоим, чем идём
    ЛБС Херсонской области замерла по руслу Днепра, и не движется уже третий год
    Почему приоритет отдаётся именно Донецкой области - для меня загадка
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      -1
      Сегодня, 15:36
      Цитата: sdivt
      здесь самая большая концентрация редко земельных элементов + элементов нужных для микроэлектроники.
      Про кокс, уголь, руду, соль - все итак знают.

      открой карту полезных ископаемых украины - всё поймёшь сразу.
      у нее следующая концентрация в Днепропетровской области - поэтому мы клином в неё и стараемся войти тоже.
      это из доводов о том, что Россия и Путин лично хотят именно ресурсы украины - так считают и везде пишут на Западе.

      а если слушать Путина с телевизора - то он воюет только одной рукой, с прикрытыми глазами и только в тех областях, что "вошли на бумаге" в состав России - сделать подлый и стремительный удар их Черниговской области и сразу до Киева - теперь нельзя, это не по-джентельменски. А он - джентельмен и уважаемый партнёр.
  3. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 15:41
    Отличные темпы набрали. Пока Киев с Вашингтоном буду обсасывать план Трампа, причем при сопротивлении Киева, однозначно будет наше дальнее продвижение. А пока "де-юре" для Кремля никакого плана Трампа не существует, он его и в глаза не видел. Караван пусть идет дальше.