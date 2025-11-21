FT: европейские лидеры обсудят меры против «плана Трампа» на саммите G20 в ЮАР

1 754 11
FT: европейские лидеры обсудят меры против «плана Трампа» на саммите G20 в ЮАР

Европейские лидеры в срочном порядке обсудят меры против плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине на саммите G20, который открывается завтра в ЮАР. Мероприятие в Южной Африке, где многие из руководителей государств ЕС намерены присутствовать, несколько усложняет задачу по координации их совместных усилий.

Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Авторы публикации считают, что европейские руководители хотели бы заблокировать или хотя бы притормозить реализацию инициативы президента США. При этом один из источников издания заявил, что в Европе анализируют сложившуюся ситуацию медленнее, чем развиваются события. По его мнению, это похоже на капитуляцию перед Россией.

Другой собеседник FT заявил следующее:

Мы вернулись к исходной точке.

Как поясняют авторы материала, речь идет о его опасениях, что Трамп снова станет оказывать давление на киевские власти, вынуждая их принять российские условия мирного соглашения.

При этом журналисты не уверены, что так называемый «план Трампа» полностью совпадает со стремлениями американского президента. Они не исключают, что члены его администрации приняли компромиссный вариант, так как не во всем согласны друг с другом.

Предложенный проект предусматривает, в числе прочего, предоставление гарантий безопасности Украине со стороны США, но с целым рядом оговорок. В частности, Киев должен конституционно закрепить свой отказ от вступления в НАТО и безъядерный статус.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. самый главный Звание
    самый главный
    +1
    Сегодня, 14:56
    Я вот тоже предлагаю свой план окончания войны:
    1. Полная и безоговорочная капитуляция укровермахта.
    2. Воссоединение всех исторических земель с Россией.
    Коротко, всеобъемлюще и доходчиво. А роспуск НАТО можно и обсудить.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -3
      Сегодня, 15:00
      2. Воссоединение всех исторических земель с Россией.
      Аляску с Гавайскими островами тоже?)
      А роспуск НАТО можно и обсудить.
      Нечего тут обсуждать, роспуск стран НАТО...
      1. Aleksandral
        Aleksandral
        +1
        Сегодня, 15:37
        Вернуть Аляску и Гавайи я только за!
    2. Aleksandral
      Aleksandral
      0
      Сегодня, 15:37
      А я предлагаю раскатать нато в блин нашими танковыми колоннами!!!!!!!
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 15:14
    FT: европейские лидеры обсудят меры против «плана Трампа» на саммите G20 в ЮАР


    Пока гейропа будет обсуждать дерьмократичные принципы мирного договора, ВС РФ в СВО на поле боя будут доказывать незыблемость российских законов и ущербность попыток врагов диктовать новые и навязывать свои условия Минск-3.
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 15:16
    FT: европейские лидеры обсудят меры против «плана Трампа» на саммите G20 в ЮАР.

    А кто конкретно туда поедет? Нас вроде бы не приглашали.
    1. VictorB Звание
      VictorB
      0
      Сегодня, 15:52
      Нас вроде бы не приглашали.

      Приглашали.
      Поедет, скорее всего, министр Лавров.
      Путин не поедет, так как занят. Кроме того, ЮАР подписала статут пресловутого Гаагского суда и безопасность ему не гарантирует.
  4. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 15:19
    Европейские лидеры в срочном порядке обсудят меры против плана президента США

    Как быстро меняется время)
    Ещё недавно, в ответ на любое пожелание США, вся Европа брала под козырёк
    Сегодня уже что-то там обсуждают против
    Что это?
    Влияние США ослабло, или Европа стала сильнее?
    Или что-то третье?
    И что будет в условном завтра?
  5. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 15:28
    Все эти пункты плана - сплошная чехуя. Что бросается в глаза как Доня поставил себя главнюком который будет разруливать денежные потоки (наши суверенные деньги туда 100 млрд суда 200млрд) и дальнейшие действия только через него (торговля, трубы ,газ,регулировка отношений, разрешим торговать, вернем G8. . будут гарантии если......) - собствено это ведь и были одни из причин начала бадалова с США. Тогда вопрос - а нах.. рена нам это надо? Мы че в рабстве?
  6. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 16:04
    Злые языки(Reuters) поговаривают, что США прекратят поставки оружия и обмен разведданными, если Киев не подпишет мирный план до 27 ноября.
  7. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 16:06
    Вцепитесь же уже друг другу в глртку мертвой хваткой!!