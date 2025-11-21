FT: европейские лидеры обсудят меры против «плана Трампа» на саммите G20 в ЮАР.

Европейские лидеры в срочном порядке обсудят меры против плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине на саммите G20, который открывается завтра в ЮАР. Мероприятие в Южной Африке, где многие из руководителей государств ЕС намерены присутствовать, несколько усложняет задачу по координации их совместных усилий.Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT), ссылаясь на источники.Авторы публикации считают, что европейские руководители хотели бы заблокировать или хотя бы притормозить реализацию инициативы президента США. При этом один из источников издания заявил, что в Европе анализируют сложившуюся ситуацию медленнее, чем развиваются события. По его мнению, это похоже на капитуляцию перед Россией.Другой собеседник FT заявил следующее:Как поясняют авторы материала, речь идет о его опасениях, что Трамп снова станет оказывать давление на киевские власти, вынуждая их принять российские условия мирного соглашения.При этом журналисты не уверены, что так называемый «план Трампа» полностью совпадает со стремлениями американского президента. Они не исключают, что члены его администрации приняли компромиссный вариант, так как не во всем согласны друг с другом.Предложенный проект предусматривает, в числе прочего, предоставление гарантий безопасности Украине со стороны США, но с целым рядом оговорок. В частности, Киев должен конституционно закрепить свой отказ от вступления в НАТО и безъядерный статус.

