Империализм как высшая стадия капитализма

Империализм как высшая стадия капитализма


Введение


Человек, выросший в условиях всемогущего интернета, тонко чувствующий разницу между тем или иным рэпером и считающий верхом интеллекта творчество «татушек» и прочих белок-стрелок-свиристелок, может смело отложить эту статью и окунуться в волнующие комиксы или воскурить вейп, восклицая: «О, как кринжово, один хейт…»



Разумеется, это не касается тех, кто способен мыслить критически и подходить к пониманию проблемы не со слов популярного блогера, а путем серьезного изучения вопроса с привлечением работ настоящих ученых, а не взятых с форумов, популярных ток-шоу и тому подобных площадок.

Обзор проблемы империализма в современном мире неотделим от ключевой работы Владимира Ильича Ленина, а именно: «Империализм как высшая стадия капитализма». Естественно, Владимир Ильич написал ряд и других работ, посвященных изучению этой общественной формации, но мы сегодня рассмотрим современный капитализм на основе только этой работы. Несмотря на малый объем брошюры, эта работа обладает весьма концентрированным знанием, которое современному молодому человеку (да и не только ему) не мешало бы изучить подробнее.

Владимир Ильич Ленин вполне обоснованно считал империализм высшей стадией капитализма потому, что именно на данном этапе проявляются наиболее ярко выраженные противоречия и тенденции капиталистической системы. Блестящий, гениальный ум Ленина просчитал, что дальше развиваться капитализм не может. При этом он указывал, что конкретные сроки окончания этого этапа в жизни человечества нельзя просчитать с уверенностью. И, в отличие от диванных экспертов или постояльцев всевозможных ток-шоу, свои заключения он строил на том багаже знаний, которое человечество выработало за свою историю. Для горе-критиков советую ознакомиться с тем фактом, что, в отличие от вас, Ленин всегда внимательно изучал тезисы, аргументы, работы не только близких ему по духу философов, писателей, экономистов и так далее, но и своих идейных и идеологических противников.

Еще до революции он сказал, что умный идеализм ближе к умному материализму, чем глупый материализм. Вот и последуем его совету. Будем брать умом, а не форумом.

Теория Ленина основывается на глубоком анализе изменений, произошедших в экономике и политике европейских держав конца XIX — начала XX века. Краткость работы основана на солидном фундаменте работ видных экономистов и философов, ей предшествовало глубокое изучение капитализма в России и других развитых странах. Достаточно только просмотреть список работ, которые он изучил и использовал в своей работе. Я беру смелость утверждать, что вышеуказанную работу можно считать апофеозом мысли в данной области. Это отнюдь не отменяет того, что теоретическое наследие Ленина не должно подвергаться развитию. Сам Ленин считал марксизм не догмой, а мировоззрением, которое развивается и изменяется, сохраняя при этом в себе основные посылы.

А теперь давайте сначала рассмотрим основные признаки империализма, которые вывел Ленин, подробнее. Для этого нам всего-то и надо вспомнить классические пять признаков империализма, применимые как к концу 19 — началу 20 веков, так и к современному обществу.

1. Концентрация производства и образование монополий

Ленин отмечал, что на стадии империализма капиталы концентрируются в руках немногих компаний-монополистов, вытесняя мелкий и средний бизнес. Даже в Японии, где существует концепция сохранения мелкого и среднего бизнеса как прочного фундамента для крупных олигархических образований, практически все мало-мальски значимые отрасли экономики находятся в руках нескольких собственников, которые диктуют свои правила игры. И точно такой же процесс происходит сейчас и в России, особенно на фоне специальной военной операции, когда закрытие рынков сбыта в Европе, США и других странах вынуждает компании прибегать к более решительным средствам ради своего выживания и процветания.

И если конкуренция при зарождении капитализма играла ведущую роль в движении вперед, то теперь она является нежелательным элементом с точки зрения крупных корпораций. Каждая из них стремится подавить конкурентов, неважно, какими средствами. Причем часто, а может, даже и всегда, корпорации и олигархи прибегают к помощи государства и судебной системы, дабы придать законность своим инстинктам. Этот процесс ведет к снижению конкуренции и усилению власти олигархата, что позволяет крупным собственникам – промышленникам и банкирам – диктовать свои условия на рынке и извлекать максимальные прибыли.

А демократия или, лучше сказать, подобие демократии служат только для юридического обоснования всех действий, которые направлены на усиление власти олигархата.

2. Слияние промышленного и банковского капитала

Не будем вдаваться в экономические теории, которые не являются предметом данной статьи, возьмем только самое важное. Конец 19 и начало 20 веков характеризовались бурным ростом промышленности. При этом развитие промышленности, расширение экономических связей, экспорт товаров и их импорт требовали, да и сейчас требуют, немедленных денежных вливаний в производство. А где взять необходимый капитал? Не каждая корпорация обладает возможностью финансировать саму себя в полном объеме. Часть затрат, разумеется, возмещается за счет полученной прибыли. Но наукоемкие и трудозатратные отрасли требуют огромных денег. И тогда на сцену стали выходить финансовые институты, которые не принимали непосредственного участия в производстве, зато обладали внушительными запасами денежных средств, полученными, в том числе, и за счет ограбления колоний. В результате возникло явление, которое мы называем сейчас финансовым капиталом. Банки, которые играли второстепенную роль (не буквально, разумеется!), начали играть ключевую роль в экономике, направляя движение инвестиций и определяя политику компаний.

Сложные и бурные процессы в итоге привели к слиянию промышленного капитала и капитала банковского. Возникли олигархи и монополии, которые стали диктовать свою политику, основанную не на интересах нации, но сугубо на интересах монополии. Финансовый капитал превратился в главный инструмент контроля над экономикой и политикой на международном уровне. А поскольку нация (или нации) ограничены в пространстве, то капитал, получивший в управление государство и страну, стремится в своей безграничной страсти к наживе и только наживе, начинает выходить за рамки государства. И это приводит к вывозу капитала.

3. Вывоз капитала

Пока капитализм расширялся вглубь и вширь, то есть подчинял себе государство, нацию, судебную систему, а также вел войны за приобретение пространства, основной экспорт заключался в экспорте товаров. И сами войны в основном велись именно за исключительное право экспорта своих товаров в ту или иную область земного шара.

Но как только началось формирование финансового капитала, как акцент начал постепенно смещаться в сферу вывоза капитала. Мы знаем и понимаем, что капитал стремится увеличить свои прибыли, при этом снижая всяческие издержки. Развитая экономически страна обладает весьма квалифицированными ресурсами. И эти ресурсы требуют для себя уже не символическую плату за свою работу. Но ведь чем выше зарплата рабочего, тем меньше прибыль! Что же делать? Ответ прост. Надо найти то место, где оплата труда мизерная, затраты на производство меньше, чем в метрополии, а власть выбранной страны лояльно относится к привозимым инвестициям. В результате экспансия капитала, вложенного в зарубежные предприятия и проекты, стала основной сферой применения прибыли олигархами. Экспортируя капитал, метрополии стремятся эксплуатировать дешевую рабочую силу и сырьевые ресурсы бедных стран, обеспечивая себе сверхприбыли.

И этот закон универсален. При этом вывоз капитала, или, как модно сейчас говорить, инвестиции, имеет и обратную сторону. Поскольку с течением времени эксплуатируемая капиталом страна становится развитой как в экономическом, так и в политическом аспектах, что приводит капитал к переосмыслению приложения своих ресурсов. Яркий пример современности — Китай. Начав с привлечения капитала и обладая дешевой рабочей силой и значительными природными ресурсами, современный Китай вырос в супердержаву и стал сам делать инвестиции, сиречь, вывозить капитал.

4. Образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир

Хотя в конце 19 и начале 20 веков слияние монополий происходило в основном в рамках одного государства, тем не менее, начали складываться и прообразы современных транснациональных корпораций. ТНК направляли прямые инвестиции преимущественно в формирование колониальной системы управления и в ведение экспансионистских войн, которые обеспечивали им гарантированный доступ к источникам сырья. Также компании создавали зарубежные производственные филиалы, чтобы извлечь капитал.

Как яркий пример можно привести американскую компанию Singer. В 1867 году открыла первую фабрику по производству швейных машинок в Шотландии вместо экспорта готовой продукции. К началу XX века компания владела широкой сетью фабрик за пределами США — в Великобритании, Франции, России и других странах. Это позволило захватить ей около 80% мирового рынка швейных машин.

В конце XIX века не существовало международных норм, направленных на регулирование деятельности ТНК. Регламентация осуществлялась исключительно посредством национального законодательства и двусторонних соглашений. Однако в этот период транснациональные компании получили правовую личность, что позволило им осуществлять деятельность в качестве самостоятельного субъекта права, вступать в правоотношения путём заключения соглашений и нести ответственность.

В конце XIX века ТНК влияли на экономику как развивающихся стран, так и стран-колоний либо находившихся под влиянием того или иного государства. Следует подчеркнуть, что ТНК способствовали развитию мировых хозяйственных связей, стандартизации и глобализации производства. Что можно считать прогрессивным, между прочим.

Также ТНК занимались инвестициями в добычу сырья в колониях и его переработку в стране базирования (зря, что ли, возник вывоз капитала?). Колонии предоставляли таким компаниям широкую базу для организации производства в сфере как природных ресурсов, так и дешевой рабочей силы. Эти факторы способствовали удешевлению товара и вели к расширению экономического влияния. Из положительного следует отметить и то, что создание рабочих мест через открытие филиалов и дочерних предприятий улучшало уровень жизни в принимающих странах. Разумеется, это не касалось абсолютно всех слоев населения, условия жизни в основном оставались теми же самыми, поскольку, по существу, формировался слой так называемой рабочей аристократии.

При строительстве предприятий и организации производства и банковского дела стала происходить передача технологий, решений и научных открытий между странами. Это не могло не привести к тому, что уровень развития производства медленно, но верно повышался. А с повышением уровня производства и роста капиталовложений росли города, создавалась и расширялась инфраструктура городов. ТНК наращивали производственные мощности, создавали новые виды продукции, что в целом положительно влияло на экономику.

Однако отрицательные факторы перевешивали положительные стороны транснациональных корпораций. Поскольку получение прибыли является главным стимулом и главной целью жизни любого капиталиста, то в случае проявления недовольства кабальными условиями труда или же при недовольстве захвата государства иностранными правительствами, сии ТНК принимали всевозможные меры для подавления национальных движений либо же уничтожения национальных конкурентов на внутреннем рынке.

Считая себя носителями цивилизации, а покоренные страны и колонии вторым сортом, ТНК способствовали зарождению и росту правых и крайне правых партий. Опора на насилие и беспринципность этих партий, а впоследствии и правительств, сформированных из лидеров этих партий, например, в Германии в 1933 году, позволила ТНК повышать свои прибыли не просто путем производства, но путем снижения затрат на рабочую силу в плане заработной платы, увеличения рабочего дня и иных мер.

5. Экономический раздел мира.
Бурный рост промышленности, образование монополий, научно-технический прогресс не могли не привести к тому, что интересы наиболее развитых стран стали сталкиваться между собой. Начали вспыхивать локальные конфликты, направленные на приобретение сфер влияния. Но сил на полное и безусловное подчинение всего мира у развитых государств не хватало, и тогда произошел тот самый пресловутый экономический раздел мира. Еще не военным путем, но близко к этому. Начали складываться военно-политические союзы, чья цель уже была не одиночной, как это было, например, в эпоху наполеоновских войн или в войну 1854 года. Теперь создаваемые союзы преследовали цель установления господства над всем миром.

И если в эпоху великих географических открытий государства-метрополии стремились к простому расширению территорий своих колоний, то в 19 веке, при полном разделе земного шара, войны приобрели характер передела мира. Как я уже отмечал ранее, одно государство не могло обладать ресурсами для полного захвата мира, и эти войны были лишь локальными. Но главное отличие этих войн заключалось не просто в захвате территорий с целью последующего грабежа, а для получения новых рынков сбыта. Вывоз капитала, рост промышленного производства, борьба монополий неизбежно толкали правительства государств-хищников на развязывание войн в интересах отечественного капитала, которому было тесно в национальных границах. Транснациональные корпорации только начинали складываться, потому экономический, не военный передел мира неизбежно должен был привести к политическому кризису, а потом и разрешению его военными формами.

В настоящее время происходит то же самое. Изменились только вывески, но не суть империализма. Купленные глобалистами правительства решают, кто прав, а кто нет; кому жить, а кому умирать; какое государство должно быть источником ресурсов и дешевой рабочей силы, а какое будет выгодоприобретателем.

Империализм нашего времени


Развитие империализма усиливает экономическое и политическое неравенство между странами. Империалистические государства используют свою военную и финансовую мощь для установления выгодных условий торговли и эксплуатации народов зависимых стран. Таким образом, богатые становятся ещё богаче, а бедные остаются в состоянии постоянной зависимости.

Таким образом, Ленин видел империализм как закономерный итог эволюции капитализма, когда экономические процессы приводят к образованию мощных монополий, финансовому контролю, расширению внешней агрессии и углублению социальных и политических конфликтов. Эти характеристики делают империализм последней фазой развития капитализма перед революционным кризисом и переходом к социалистическому обществу.

Прежде чем говорить об империализме на современном этапе, давайте посмотрим на признаки империализма, описанные в работе Владимира Ильича Ленина, и признаки империализма в современной трактовке. Итак, перед нами таблица:


Должны ли мы считать, что работа Ленина устарела? Ни в коем случае! Сам Ленин неоднократно подчеркивал, что марксизм — не догма, а живое течение, которое может и должно на определенных этапах подвергаться переосмыслению, переработке и развитию. Закостенелость в теории приводит только к застою мысли, выхолащивает сам дух теории. Только диалектическое развитие способно нести жизнь. И в этом плане работа Ленина как нельзя кстати, ибо она показывает, как империализм, имея генетическую связь с капитализмом ранним, а через него и с феодализмом, стал трансформироваться в зависимости от внешних факторов.

Всё в истории человечества имеет свои причины и связи. Выявить их удается не всегда, но опыт человечества показывает, что только при наличии определенных условий может произойти то или иное событие, которое круто изменит судьбу государства или группы государств. Потому те признаки, которых нет в работе у Ленина, в частности, идеологическое давление, пропаганда ценностей одной культуры над остальными, формирование общественного мнения через медиа, не вошли в список критериев империализма. Их просто не существовало.

Но если рассмотреть признаки современного империализма, то мы увидим явственную генетическую связь с признаками, указанными Лениным. Международные корпорации, крупные транснациональные компании, владеющие значительной долей мирового рынка, стали активно влиять на экономику не просто отдельных отраслей, но на экономику целых стран. В ход идут все меры принуждения к повиновению: долговые механизмы, предоставление кредитов развивающимся странам под высокие проценты, приводящее к долговому рабству.

Тех, кто не желает носить ярмо, принуждают оружием. Войны и конфликты после окончания Второй мировой войны практически идут непрерывно. Если нет войны, то случается военное вмешательство под любым предлогом, будь то защита гуманитарных миссий или борьба с терроризмом, оказание помощи носителям традиционных западных ценностей, борьба с коммунизмом и так далее. Спектр причин широк. Иногда не брезгуют и прямым подлогом, как это случилось в 2003 году, когда Колин Пауэлл в стиле Гитлера тряс пробиркой с зубным порошком и, не моргнув глазом, заявлял, что сие есть химическое оружие Хуссейна.

Все эти действия направлены на захват природных ресурсов и контроль над территориями. То, что было актуально в конце 19 века, не потерялось и в веке нынешнем. Капитализм, ряженый под поборника прав человека, внутри себя так и остается гнусным хищником, готовым растерзать любого, кто посягнет на право священной частной собственности. Для этого не жалко и целые народы. Пример бывшей Украины – одно из ярчайших доказательств данного тезиса.

И если в конце 19 века основные массы населения еще не испытывали на себе влияние СМИ, то с развитием технологий информационные войны не уступают по размаху войнам торговым. Манипуляции общественным мнением через СМИ и социальные сети, распространение ложной информации и пропаганда западных ценностей стали самым заурядным явлением. Никто не чурается замараться в скандале, любая грязь идет в ход, лишь бы урвать свой кусочек. А в случае государственной политики, то тут монополии и олигархат не жалеют ни сил, ни средств.

В случае, если манипуляция общественным сознанием не приносит свои плоды, а агрессия против страны после анализа сил не является победной, то в ход идут иные приемы грязной борьбы. Это, например, режим санкций. Непокорные государства попадают под введение экономических и юридических ограничений. Этим странам показывают, что их хозяином должен быть только Запад. А непокорным предлагается откушать полный пакет неприятностей, правительство непокорной страны ставится перед ультиматумом. Если он не принимается, то агрессия Запада делает ставку на государственный переворот. Это закон капитализма: сильные хищники пожирают слабых, а шакалам, вроде Табаки из сказки Киплинга, остаются вкусные косточки. Экспансия пространственная перешла в форму передела собственности.

Священная частная собственность овладела умами и душами людей, лишь немногие находят в себе силы сопротивляться Мамоне. Господь сказал: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть». Но если вы скажете современным империалистам и их прислужникам, то услышите в ответ: «Это другое!» Да, время другое, ну суть осталась одна и та же, разве что приобрела новые черты. Но овечья шкура, которую напяливает на себя волк, нисколько не меняет сущности волка. Он как пожирал овец, так и будет их пожирать. Так и империализм, сколько бы он ни мутировал, он в своей сущности останется таким, каким описал его Ленин.
