«Превзойдёт высадку в Нормандии»: Китай якобы мобилизует армаду гражданских судов

Китай переоборудует большие гражданские паромы и палубные грузовые суда в крупнотоннажные десантные корабли якобы для переброски войск через Тайваньский пролив. Такой вывод делается в публикации издания Reuters:

Китай мобилизует армаду гражданских судов, которые могут помочь во вторжении на Тайвань. Эта операция может превзойти высадку в Нормандии во время Второй мировой войны.




Как отмечается, Китай отрабатывает высадку десанта через пролив, задействовав многочисленные гражданские суда, которые «отклоняются от обычных маршрутов, подходят к берегу в провинции Гуандун и выгружают военную технику прямо на песок». Утверждается, что анализ опирается на спутниковые снимки и данные автоматической идентификационной системы, отслеживающей местоположение кораблей:

Пекин строит «теневой флот», который не заменит корабли ВМС НОАК, но увеличит общую грузоподъёмность и возможности обеспечения.

Синими маркерами отмечены приемлемые места высадки, шкала отражает плотность населения:



Как указывается, с 2015 года Пекин применяет стандарты, согласно которым крупные гражданские суда, от паромов типа Ro-Ro до сухогрузов, должны иметь усиленные палубы, более прочные аппарели и оборудование, позволяющее быстро адаптировать их под военные нужды. Палубные грузовые суда обладают низкой стоимостью, их строительство часто обходится менее чем в $3 млн по сравнению с более чем $3,8 млрд за УДК класса Type 076.

Утверждается, что НОАК уже опробовала их применение. На учениях Jiesheng, проведённых в августе 2025 года, 12 гражданских судов, 6 паромов типа Ro-Ro и 6 палубных грузовых судов отклонились от обычных маршрутов, зашли в несколько портов, а затем сосредоточились у тренировочного пляжа, после чего выгрузили грузовики и бронетехнику прямо на песок и временные плавучие пирсы.



Как говорится в западной прессе, Тайвань не сидит сложа руки:

Тайбэй не бездействует, уделяя особое внимание противодействию высадке десанта и блокированию прибрежных районов с помощью мобильных береговых ракетных батарей, РСЗО HIMARS, морских мин и быстроходных ударных кораблей, таких как корветы класса Tuo Chiang.


Часть западных стратегов предлагают воспользоваться «стратегией дикобраза», которая предполагает рассредоточение пехотных отрядов с ПТУР, БПЛА и барражирующими боеприпасами для прикрытия вероятных зон высадки:

«Теневой флот» имеет уязвимые места: гражданские паромы движутся с небольшой скоростью, отсеки не разделены и не укреплены, отсутствуют системы самообороны. Одна современная ПКР может вывести из строя загруженный паром типа Ro-Ro, что может стоить НОАК сотен единиц техники и солдат.


  1. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 15:30
    Гражданские паромы могут быть использованы только как транспортные суда, в задачу которых войдёт переброска войск и мат.части на оборудованные причалы после того, как десант из первой волны их захватит.
  2. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 15:34
    Как на западе любят воевать,правда-языками,стравливая кого то,а сами как бы в стороне...
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 16:08
      В этом и есть смысл их жизни!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:49
    Превзойдёт высадку в Нормандии ❞ —

    — Прочитал: «Произведёт высадку в Нормандии». Думаю, вот европеоидам страшилок про агрессию России недостаточно ...
    (Хотя не исключено, что и до этого дело дойдёт)
  4. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 16:08
    Эти паромы пойдут во второй или даже третьей волне высадки, когда авиация и все противокорабельные средства будут подавлены.
  5. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 16:15
    У КНР своих судов выше крыши, зачем?
  6. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 16:17
    Вот прям китайцы захотят сразу испортить отношения со своим островом и разрушить там предприятий на многие миллиарды? Покатаются в проливе, а потом просто купят всех, проведут продажу облигаций по одному доллару среди населения и пару миллиардов наберут, с гарантией вернуть по два доллара
  7. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 16:19
    China will never forcefully regime change its Taiwanese province with troops.

    China will economically absorb Taiwan in a way that Taiwan only works for China. More and more Chinese forms will be bought by China.
    And then the Taiwanese Establishment will re-align with China, and then agreement by agreement Taiwan will be bound closer and closer to China.
    For example: Taiwanese might be only able to do business in China if the also hold a Chinese passport. This will be easy to obtain but come with fine print, like e.g. that children of Chinese passport holders are automatically drafted even when not residing in China. They simply will have to report and register with a consulate- enter a one day briefing course and become members of China's forces and are then exempt from registering with any other force.
    This is what France does.
    There are a thousand ways to simply absorb Taiwan over the next 20 years- as Hongkong was absorbed.

    The regime change will happen economically driven.