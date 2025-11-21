«Превзойдёт высадку в Нормандии»: Китай якобы мобилизует армаду гражданских судов

Китай мобилизует армаду гражданских судов, которые могут помочь во вторжении на Тайвань. Эта операция может превзойти высадку в Нормандии во время Второй мировой войны.

Пекин строит «теневой флот », который не заменит корабли ВМС НОАК, но увеличит общую грузоподъёмность и возможности обеспечения.

Тайбэй не бездействует, уделяя особое внимание противодействию высадке десанта и блокированию прибрежных районов с помощью мобильных береговых ракетных батарей, РСЗО HIMARS, морских мин и быстроходных ударных кораблей, таких как корветы класса Tuo Chiang.

«Теневой флот» имеет уязвимые места: гражданские паромы движутся с небольшой скоростью, отсеки не разделены и не укреплены, отсутствуют системы самообороны. Одна современная ПКР может вывести из строя загруженный паром типа Ro-Ro, что может стоить НОАК сотен единиц техники и солдат.

Китай переоборудует большие гражданские паромы и палубные грузовые суда в крупнотоннажные десантные корабли якобы для переброски войск через Тайваньский пролив. Такой вывод делается в публикации издания Reuters:Как отмечается, Китай отрабатывает высадку десанта через пролив, задействовав многочисленные гражданские суда, которые «отклоняются от обычных маршрутов, подходят к берегу в провинции Гуандун и выгружают военную технику прямо на песок». Утверждается, что анализ опирается на спутниковые снимки и данные автоматической идентификационной системы, отслеживающей местоположение кораблей:Синими маркерами отмечены приемлемые места высадки, шкала отражает плотность населения:Как указывается, с 2015 года Пекин применяет стандарты, согласно которым крупные гражданские суда, от паромов типа Ro-Ro до сухогрузов, должны иметь усиленные палубы, более прочные аппарели и оборудование, позволяющее быстро адаптировать их под военные нужды. Палубные грузовые суда обладают низкой стоимостью, их строительство часто обходится менее чем в $3 млн по сравнению с более чем $3,8 млрд за УДК класса Type 076.Утверждается, что НОАК уже опробовала их применение. На учениях Jiesheng, проведённых в августе 2025 года, 12 гражданских судов, 6 паромов типа Ro-Ro и 6 палубных грузовых судов отклонились от обычных маршрутов, зашли в несколько портов, а затем сосредоточились у тренировочного пляжа, после чего выгрузили грузовики и бронетехнику прямо на песок и временные плавучие пирсы.Как говорится в западной прессе, Тайвань не сидит сложа руки:Часть западных стратегов предлагают воспользоваться «стратегией дикобраза», которая предполагает рассредоточение пехотных отрядов с ПТУР, БПЛА и барражирующими боеприпасами для прикрытия вероятных зон высадки: