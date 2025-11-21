В Польше за деньги Норвегии запустят производство украинских БЭК
Норвежская компания Kongsberg Defence and Aerospace объявила об инвестициях в польский ВПК, в частности в производство необитаемых башен MCT-30 для военной техники и украинских безэкипажных катеров (БЭК) Seawolf. Кроме того, Варшава планирует в сотрудничестве с Киевом создать центр интеграции систем борьбы с беспилотниками.
Предварительно норвежцы планируют выделить на эти цели финансирование в размере 250 миллионов злотых (около 68 миллионов долларов), однако в перспективе эта сумма может увеличиться до одного миллиарда злотых (272 миллиона долларов). Примечательно, что финансирование польского ВПК предполагается осуществить под вывеской так называемых Зеленых Промышленных Округов. Первый проект в рамках ЗПО планируют развернуть в Кашубии на севере Польши, где планируется развернуть производство военных технологий, систем против дронов и морских беспилотников.
Проект предполагает покупку около 200 тысяч квадратных метров земли для строительства производственных мощностей. Начало строительства запланировано на 2026 год, а непосредственно запуск производства – на 2027-28 годы. При этом расположенные в этом регионе порты Гданьск, Гдыня и Сопот, помимо прочего, играют ключевую роль для логистики НАТО.
Помимо инвестиций в ВПК, подписанный договор также направлен на углубление сотрудничества в ответ на растущие угрозы безопасности в регионе Балтийского моря и имеет откровенно антироссийскую направленность. Ранее декларация была подписана Финляндией, Швецией, Данией, ФРГ и тремя прибалтийскими республиками.
