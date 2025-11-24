ЗАК Terrahawk Paladin на Украине
Великобритания продолжает попытки содействия Украине в восстановлении противовоздушной обороны. Например, в позапрошлом году она пообещала построить и передать украинским формированиям новые зенитные артиллерийские комплексы Terrahawk Paladin. Такое обещание выполнили, однако на это ушло достаточно много времени. Первые доказательства появления такой техники на Украине появились лишь недавно.
Выставки и планы
Перспективный зенитный артиллерийский комплекс Terrahawk Paladin разрабатывался британской компанией MSI-Defense Systems Ltd. (MSI-DS) в начале текущего десятилетия. Опытный образец такого изделия впервые показали три года назад на выставке DSEI-2022 в Лондоне. ЗАК позиционировался как современное средство борьбы с беспилотной авиацией лёгкого и среднего класса.
Через год, на DSEI-2023, компания MSI-DS вновь показала свою разработку, а также похвасталась коммерческими успехами. Утверждалось, что комплекс «Террахок-Паладин» заинтересовал двух заказчиков. Первым было неназванное государство Ближнего Востока. Второго не стали раскрывать даже на уровне намёков, однако быстро появилась версия о возможной поставке ЗАК на Украину.
Вскоре ситуация прояснилась. 11 октября министерство обороны Великобритании утвердило очередной пакет военной помощи для украинских партнёров. Его стоимость достигла 100 млн фунтов стерлингов, и основная часть этих средств должна была пойти на закупку средств ПВО.
Комплекс в походном положении
Было объявлено, что британское Минобороны заключило контракт с компанией MSI-DS. Документ предусматривал строительство и поставку неназванного количества ЗАК Terrahawk Paladin общей стоимостью 70 млн фунтов. Сроки передачи техники заказчику и последующей переправки на Украину не раскрывались.
Любопытно, что на следующие два года перспективный британский ЗАК пропал из новостей. Новые сообщения о нём появились только в конце октября 2025 г. и не имели отношения к Украине. Так, два изделия Terrahawk Paladin решила приобрести Хорватия. При этом новости о контрактах с ближневосточными странами до сих пор не поступали.
Затянувшееся ожидание
Контракт на строительство и поставку ЗАК Terrahawk Paladin для Украины был подписан в октябре 2023 г. В ближайшее время компания MSI-DS должна была запустить производство, изготовить требуемые изделия и отгрузить их заказчику. Однако новости о поставках комплексов пришлось ждать больше двух лет.
Только несколько дней назад, в ноябре 2025 г., появились первые свидетельства появления изделий Terrahawk Paladin на Украине. Киевская пропаганда опубликовала пару фотографий такого комплекса, якобы поступившего на вооружение. Боевая машина попала в 156-й зенитный ракетный полк из состава военно-воздушного командования «Центр».
Опытный комплекс, участвовавший в испытаниях
Какие-либо сведения о новой технике не раскрываются. Неизвестно количество полученных ЗАК, сроки их поступления на вооружение и т.д. По понятным причинам, не раскрываются места развёртывания и зоны ответственности. Кроме того, не сообщается, почему новой техникой похвастались только сейчас, хотя контракт на её производство появился более двух лет назад.
По всей видимости, компания MSI-DS столкнулась с некими трудностями, которые помешали ей быстро наладить производство новой техники. Можно предполагать, что первые изделия «Террахок-Паладин» изготовили только в этом году и лишь недавно передали Украине. При этом количество боевых машин пока должно быть небольшим.
Вооружение на платформе
Изделие Terrahawk Paladin представляет собой мобильный зенитный артиллерийский комплекс ближнего действия. Он предназначен для длительной работы на одном месте, но способен самостоятельно перемещаться между позициями. Оборудование и вооружение комплекса рассчитаны, главным образом, на борьбу с БПЛА малого и среднего класса. Он может работать самостоятельно или дополнять другие зенитные средства.
Разгрузка комплекса для стационарного применения
Проект Terrahawk Paladin предусматривает размещение всего необходимого оборудования и вооружения на общей платформе стандартных размеров. Изделие такой компоновки может устанавливаться на подходящее автомобильное шасси или размещаться на стационарной позиции. Так, ЗАК для Украины построены на базе грузовиков MAN HX немецкого производства.
У одного из торцов платформы размещается аппаратура наблюдения и поиска целей. Предусмотрены две телескопические мачты, каждая из которых несёт свои приборы. Комплекс оснащён малогабаритным радиолокатором SKYctrl от польской компании Advanced Protection Systems. РЛС имеет четыре неподвижные активные фазированные антенные решётки, дающие круговой обзор. Дальность обнаружения малых БПЛА — до 2-3 км. Также имеется оптико-электронная станция SATOS от MSI-DS с дневным и ночным каналами, а также с лазерным дальномером.
На другом краю платформы имеется основание с боевым модулем типа Terrahawk LW. Это изделие является модификацией более старого модуля Seahawk LW A2, разработанного для установки на кораблях и катерах. Terrahawk LW представляет собой дистанционно управляемую установку с возможностью монтажа различных артиллерийских систем.
В составе ЗАК Terrahawk Paladin модуль получает 30-мм автоматическую пушку Northrop Grumman Mk 44 Bushmaster II. Предусмотрено двухленточное боепитание с возможностью переключения между лентами с разными типами снарядов. Также пушка может нести приборы для работы с программируемыми взрывателями. Скорострельность орудия — до 200 выстр./мин. Дальность эффективного огня — до 2,5-3 км.
«Террахок-Паладин» в боевом положении
Комплекс имеет цифровую систему управления огнём. Центральный компьютер собирает данные от средств обнаружения и различных датчиков, обрабатывает их и помогает боевому расчёту. Управление комплексом осуществляется с помощью двух операторских пультов. Их можно размещать как в кабине автомобиля-носителя, так и на удалении от него.
Сомнительные результаты
В целом британский проект Terrahawk Paladin похож на попытку срочного создания нового образца техники на основе доступных компонентов с разработкой минимального числа новых деталей. Компания MSI-DS успешно решила подобную задачу, однако результат проекта получился далеко не идеальным.
Судя по составу компонентов и заявленным характеристикам, ЗАК «Террахок-Паладин» действительно способен следить за воздушной обстановкой в радиусе нескольких километров, засекать и брать на сопровождение БПЛА, а затем обстреливать их. 30-мм пушка с программируемыми снарядами должна быть эффективным средством для борьбы с малыми и средними беспилотниками.
Известные преимущества даёт самоходное шасси. Благодаря ему ЗАК может использоваться в составе мобильных зенитных подразделений, работающих «по вызову» и постоянно перемещающихся в зоне своей ответственности. В некоторых ситуациях может пригодиться и стационарный вариант.
Операторы комплекса за работой
При всём этом, новый ЗАК не лишён недостатков. В первую очередь, это ограниченная дальность обнаружения и поражения воздушных целей. Эти параметры соответствуют требованиям борьбы с лёгкими БПЛА, но возможность борьбы с более сложными целями, такими как высокоточное вооружение, под вопросом.
Из-за малой дальности действия Terrahawk Paladin не сможет вовремя определить и нейтрализовать угрозу. Соответственно, уничтожение такого ЗАК является исключительно делом техники. После его поражения прикрываемый район или объект лишится защиты и станет лёгкой целью для следующих ударов.
Однако главные проблемы британских ЗАК, переданных Украине, связаны со сроками поставок и ограниченной численностью. К настоящему времени украинская ПВО понесла критические потери, и её восстановление стало практически нерешаемой задачей. Для этого требуется большое число разных артиллерийских и ракетных комплексов всех классов.
Несмотря на все ожидания, промышленность Великобритании потратила на запуск производства нового ЗАК достаточно много времени, а темпы выпуска оказались ограниченными. Вследствие этого изделие Terrahawk Paladin, и без того не самое лучшее, теряет шансы повлиять на ситуацию.
